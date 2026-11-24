El Ejecutivo también sostuvo que el consumo privado alcanzó durante el primer trimestre de 2026 el nivel más alto de la serie histórica de las cuentas nacionales. La respuesta se produjo en medio de los planteos opositores sobre el aumento de la morosidad de las familias, las dificultades de acceso al crédito y la pérdida de poder adquisitivo.

En materia de ingresos, el Gobierno señaló que los salarios del sector privado registrado acumularon una suba del 2,6% entre abril y agosto. Además, indicó que la cantidad de trabajadores del sector privado aumentó en 121.000 durante el segundo trimestre de 2026, en comparación con el mismo período de 2025.

El consumo, los salarios, el empleo, las reservas y el acuerdo con el FMI concentran buena parte de las consultas. (Foto: archivo)

Otro de los datos incluidos en el informe corresponde al financiamiento. Según Economía, el saldo del crédito en pesos al sector privado registró en octubre un incremento mensual del 0,5% en términos reales y sin estacionalidad. La cartera también informó que la irregularidad de los préstamos a las familias comenzó a bajar en agosto.

Pese a las explicaciones sobre la evolución de las principales variables económicas, el Gobierno evitó precisar cuál es el nivel de reservas netas del Banco Central, otro de los puntos que la oposición busca esclarecer.

Pensiones por discapacidad y seguridad

Las auditorías de las pensiones no contributivas por invalidez laboral también ocupan un lugar relevante en el cuestionario. Los senadores solicitaron información sobre la cantidad de prestaciones revisadas, suspendidas, dadas de baja y restituidas desde enero de 2024, con un desglose por provincia.

El informe también incluye consultas sobre el Plan Güemes, el operativo de seguridad desplegado en la frontera salteña. El Ministerio de Seguridad detalló que en diciembre de 2024 se incorporaron inicialmente 310 efectivos en Orán y Aguas Blancas.

En abril de 2025, el dispositivo se amplió a las localidades de Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza. La cartera describió el programa como una estrategia de refuerzo de la vigilancia fronteriza, con participación coordinada de las fuerzas federales y una extensión progresiva del despliegue.

La primera exposición de Santilli ante el Senado

La presentación marcará el debut de Santilli ante el Congreso como jefe de Gabinete. El funcionario llega a esta instancia después de participar en las negociaciones con gobernadores y bloques legislativos dialoguistas, en particular por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.

El cuestionario fue impulsado principalmente por el bloque Justicialista, aunque también hubo preguntas de senadores radicales, provinciales y de otras bancadas opositoras. En ese escenario, Santilli deberá ampliar las respuestas que el Ejecutivo ya presentó por escrito y fijar la posición del Gobierno frente a los principales cuestionamientos.

Además de explicar los datos incluidos en el informe, el jefe de Gabinete deberá responder sobre las decisiones de gestión y las prioridades del Ejecutivo ante los legisladores.