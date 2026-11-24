Matías Vázquez acompañó la postura de sus compañeros: “Se mantuvo un silencio por respeto a él”.

Qué promesa hizo Maypi Delgado

Maypi Delgado compartió en Instagram una foto en la que besa a su hija India y contó cómo atraviesa el duelo por la muerte de Matías Ricciardelli, padre de la nena. La exparticipante de Gran Hermano y Ricciardelli se habían separado en 2022, durante los primeros meses del embarazo.

“Son días en cámara lenta… Siento que del martes a hoy pasó más de medio año… Día a día voy entendiendo y aceptando este duelo”, escribió. “Me tocó superar muchas pruebas difíciles en mi vida, pero esta es una grande de verdad… una que nos deja una enseñanza enorme, una que nos rompe al medio y nos obliga a salir adelante en familia con amor y dejando ir”, agregó.

Maypi también compartió la promesa que se hizo para acompañar a India. “¡Prometo vivir la vida con felicidad y paz! Enseñando a mi hija a valorar cada instante, a disfrutar del aquí y ahora y abrazándonos para sanar”, expresó.

La modelo destacó el apoyo de sus seres queridos durante estos días. “Tenemos la suerte de estar rodeadas de todos los que nos aman que se armaron un escuadrón para no dejarnos un minuto solas”, contó.

Al cerrar el posteo, agradeció las muestras de afecto que recibió en redes. “Gracias no podríamos sin ustedes. Y gracias a todas las personas que nos enviaron mensajes tan hermosos y con tanta empatía! Gracias. Sabía que tengo una comunidad muy buena pero nunca pensé que tanto”, concluyó.