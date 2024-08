Anonymous le declaró la guerra a Nicolás Maduro y ya le dedicó su primera "venganza"

Embed

La página quedó inutilizada y con acceso imposible. Uno de los temores del gobierno bolivariano es que Anonymus pueda ingresar a los datos de las terminales del voto electrónico y darlos a conocer. La oposición repite desde el lunes, que González Urrutia ganó por 70 a 30% sobre el presidente Maduro.

Anonymus contra Nicolás Maduro

Al anunciar su toma de partido en la crisis que vive Venezuela, la red de hackers dijo: “Dictador de izquierda o dictador de derecha, no existe un buen dictador. Defender a los tiranos es defender a los tiranos sobre los sueños y, a menudo, los cadáveres de las personas sobre las que construyen su riqueza y poder. Estos no son líderes ni gobiernos, sólo criminales empoderados. Si defiendes la tiranía, no importa con cuántas banderas o ideologías te envuelvas, también eres un tirano”.

Por eso, al comenzar sus acciones de sabotaje, envió otro mensaje en el que explicó qué había hecho.

mensaje de anonymus.jpg Los primeros sabotajes de Anonymus en Venezuela, explicados en las redes sociales. ( Foto: Cuenta de X de Anonymus)

En este primer mensaje dijo: "Anonymous ha eliminado varios sitios web del régimen, el fraude electoral de Maduro no será tolerado", a la vez que mostro como en algunas direcciones, el acceso era imposible porque se vencia el tiempo de conexión.

La página oficial de la presidencia de la República bolivariana de Venezuela estuvo "intervenida" y no podía accederse a ella. Los hackers, que decidieron reunirse alrededor del mundo en Anonymus en el año 2000, también dejaron más mensajes con sus planes de acción.

anonymus mensaje.jpg Con sus mensajes y sus acciones, Anonýmus busca forzar la salida del poder de Nicolás Maduro. (Foto: Cuenta de X de Anonymus)

"Una clave para derrocar a Maduro en Venezuela lo más rápido posible es alentar exitosamente a los militares o a la mayoría de los militares a desertar. Eso requeriría presión externa por parte de los gobiernos regionales y un fuerte liderazgo de la oposición para actuar como contragobierno", fue otra de las consignas para decididamente, alentar que Maduro deje el poder.

En una conferencia de prensa que el presidente bolivariano dio este miércoles a medios extranjeros puntualizó que por ejemplo, el CNE, el Centro Nacional Electoral, no pudo mostrar las actas porque fue "hackeado". Sin embargo, habló de conspiraciones internacionales, pero no dijo nada sobre Anonymus. Claro que la oposición y veedores como el centro internacional Carter tienen otra opinión. Las actas están - Machado dijo que tiene casi el 80% de esas actas o copias - y si el régimen no las da a conocer es porque no habría duda de su derrota.

Anonymus decidió intervenir luego de lo que sucedió en la larga madrugada del lunes en la que de pronto se pasó de no tener los datos de ni una sola urna a hablar de una "tendencia irreversible" que proclamó ganador al presidente Maduro. Es por eso que esta asociación de Hackers, anunciaron que le declaran la guerra a quien se mantiene en el poder en el palacio de Miraflores.

"Hubo una campaña de fraude y no necesitas hackers para demostrarle al pueblo lo que pasó", dijeron en otro mensaje. Pero una gran herramienta que podrían tener a su disposición es ingresar en los datos de las máquinas del sistema electrónico y "ver" el resultado alli almacenado. Luego, compararlo con los que asegura tener por válidos la oposición. Si llegaran a coincidir, ¿qué sucedería en Venezuela con el resultado adelantado? ¿Sería la prueba definitiva de un fraude?