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La grave denuncia de Evelyn Von Brocke tras renunciar a APTRA: "Repugnancia"

Evelyn Von Brocke volvió a la carga contra APTRA tras su polémica renuncia con fuertes declaraciones en Intrusos. La veloz respuesta de la entidad.

10 jun 2026, 14:45
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La grave denuncia de Evelyn Von Brocke tras renunciar a APTRA: Repugnancia
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La grave denuncia de Evelyn Von Brocke tras renunciar a APTRA: Repugnancia

La grave denuncia de Evelyn Von Brocke tras renunciar a APTRA: "Repugnancia"

Evelyn Von Brocke renunció a APTRA a fines de marzo en medio de un gran escándalo luego de una convulsionada asamblea entre los socios en diciembre del año pasado donde se había decido su expulsión junto a Pilar Smith.

Lo cierto es en declaraciones al programa Intrusos (América Tv), la periodista fue contundente al hablar de graves casos que tendrían como protagonistas a integrantes de la entidad que preside Luis Ventura.

"Ya no tengo ganas de ser parte de eso. Si te escribe mucha gente donde te dicen que hay una persona dentro de APTRA con una denuncia de abuso sexual, que hay una persona con una denuncia penal, que hay una persona denuncia de apropiarse herencia, ya me parace gravísimo", lanzó Von Brocke.

"Entonces no tengo ganas de pertenecer a ese grupo que no le interesó leer 23 páginas que presenté y Pilar (Smith) también otras 50 de incongruencias y no estar a derecho. Es tremendo, tres casos. Y algunos estaban en la asamblea y ponían la manito", continuó filosa.

Ante la consulta del cronista sobre sus fuertes dichos y si en APTRA estarían al tanto de esas situaciones, Evelyn Von Brocke afirmó: "Obvio que lo saben la comisión directiva y Luis Ventura. Por eso me fui porque no tengo ganas de estar en una asociación donde pasan esas cosas y donde no escuchan a las mujeres, escuchan a los hombres, son machirulos".

"Chau gorilas sin desmerecer la raza porque soy recontra animalista. Yo no voy a dar nombres, que lo busquen ellos, pero por supuesto que lo sé. No me interesa esa asociación porque me da repugnancia todas las cosas que pasan ahí adentro", concluyó categórica.

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La reacción de APTRA ante los fuertes dichos de Evelyn Von Brocke

Tras las explosivas declaraciones de Evelyn Von Brocke a Intrusos, Daniel Ambrosino contó cuál es la rápida reacción de APTRA, que llevará el tema al plano legal.

"Se comunicaron miembros de la comisión directiva de APTRA y lo que me dicen con respecto a lo dicho por Evelyn es que directamente tomarán el video y se lo enviarán al abogado de la entidad para que accione judicialmente, van a tomar asuntos legales con respecto a esta nota", indicó el periodista e integrante de la entidad.

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