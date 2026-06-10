La grave denuncia de Evelyn Von Brocke tras renunciar a APTRA: "Repugnancia"

Ante la consulta del cronista sobre sus fuertes dichos y si en APTRA estarían al tanto de esas situaciones, Evelyn Von Brocke afirmó: "Obvio que lo saben la comisión directiva y Luis Ventura. Por eso me fui porque no tengo ganas de estar en una asociación donde pasan esas cosas y donde no escuchan a las mujeres, escuchan a los hombres, son machirulos".

"Chau gorilas sin desmerecer la raza porque soy recontra animalista. Yo no voy a dar nombres, que lo busquen ellos, pero por supuesto que lo sé. No me interesa esa asociación porque me da repugnancia todas las cosas que pasan ahí adentro", concluyó categórica.

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La reacción de APTRA ante los fuertes dichos de Evelyn Von Brocke

Tras las explosivas declaraciones de Evelyn Von Brocke a Intrusos, Daniel Ambrosino contó cuál es la rápida reacción de APTRA, que llevará el tema al plano legal.

"Se comunicaron miembros de la comisión directiva de APTRA y lo que me dicen con respecto a lo dicho por Evelyn es que directamente tomarán el video y se lo enviarán al abogado de la entidad para que accione judicialmente, van a tomar asuntos legales con respecto a esta nota", indicó el periodista e integrante de la entidad.