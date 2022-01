Ante la implementación del sistema 5G, las aerolíneas advierten "múltiples daños de consecuencias incalculables"

interferencias en aviones.jpg las señales de 5G pueden confundir a los altímetros y paralizar a la aviación (Foto: Archivo)

Un problema de amplio espectro

Ante la advertencia de las aerolíneas, lo más rápido para imaginar son posibles accidentes en el momento de aterrizaje. Para evitarlos, mientras no se revea el sistema integral de las antenas de 5G, las compañías prevén demoras, suspensiones y cancelaciones de vuelos. Con perjuicio para los pasajeros y las propias empresas de aeronavegación, todavía en rojo por la pandemia. Pero no es lo único.

Esto puede traer problemas colaterales por la disminución del tráfico aéreo. Por ejemplo para el comercio. Las compañías reunidas en "Airlines for America " (transporte de pasajeros y de mercancías) preanuncia un efecto dominó tanto en las operaciones de pasajeros como de cargamento, en nuestro personal y en la economía en general.

Para describir el caos que puede producirse no necesitaron muchas palabras: "Es simplemente incalculable. Para ser francos, el comercio de la nación se estancará".

Los Estados Unidos es un país enorme que dependen en gran medida del transporte aéreo para el comercio. El tren presta un servicio esencial, pero la velocidad de envió que tienen los aviones es inigualable para muchas actividades.

Un solo ejemplo. En esta época del año, gran parte de los Estados Unidos tiene complicaciones por el severo clima que se vive durante en invierno. Si los sistemas de computadoras y de datos no pueden abastecer normalmente a los aviones, su seguridad se compromete y por ende, no vuelan. Ante un clima adverso, sin poder hacer uso de la tecnología para guiar a los aviones hasta un aterrizaje seguro, como sucedió este martes por fuertes nevadas y vientos, más de 1.100 vuelos y 100.000 pasajeros quedarían afectados por cancelaciones, desvíos o retrasos". Tampoco podrían operar los aviones de carga que surcan a cada instante el territorio norteamericano.

La maquinaria de producción puede frenarse si no llegan a tiempo los componentes que las fábricas o comercios necesitan.

empresas perjudicadas.jpg empresas que dependen del tráfico aéreo también preocupadas por interferencias del 5G (Foto: Archivo)

A la espera de una solución urgente

Los aviones de fuselaje ancho no solo pueden dejar varados a miles de pasajeros por temor a interferencias en sus sistemas operacionales por el 5G. Tampoco podrán volar los enormes aparatos que están destinados solo al transporte de mercaderías y piezas para la producción.

Entre ellos, las compañías de logística como FedEx y UPS, afirman que si no hay medidas que corrijan las posibles interferencias, "habrá porciones enormes de la flota operativa que podrían tener que quedar en tierra de forma indefinida".

Lo mismo le ocurre al gigante mundial del comercio "online". Amazon depende su enorme éxito en que sus pedidos se despacha y llegan en tiempo y forma a cualquier punto de los Estados Unidos. Y de casi todo el mundo, por extensión.

El tren o el transporte por autopistas o rutas, no puede reemplazar esa calidad en la prestación del servicio de compraventa.

Aeropuertos clave para las conexiones dentro de los Estados Unidos como Houston, Dallas, Newark (Nueva York), Los Ángeles, San Francisco y Chicago, encabezan la lista de los más amenazados.

La FAA (Agencia Federal de Aviación) se comprometió en "garantizar la seguridad de los viajes mientras las compañías inalámbricas implementan el 5G".