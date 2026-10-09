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Así se vivió el terremoto en Panamá: evacuaciones, escenas de pánico y alerta de tsunami

Cientos de personas salieron de sus casas en la capital después del fuerte movimiento sísmico. Las autoridades activaron protocolos de emergencia y se emitieron distintas alertas.

Terremoto de magnitud 7

Terremoto de magnitud 7,7 en Panamá. (Foto: captura).

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá este viernes y provocó momentos de tensión entre los habitantes, que abandonaron edificios, oficinas y viviendas ante la intensidad del movimiento. Las primeras imágenes difundidas en redes sociales mostraron a numerosas personas reunidas en las calles mientras intentaban conocer el alcance del fenómeno.

Leé también Un fuerte terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá y provocó alertas de tsunami
(Foto: captura de pantalla)

El sismo sorprendió a trabajadores y vecinos en plena jornada y obligó a desplegar equipos de emergencia y organismos de Protección Civil para evaluar las condiciones de seguridad. En la Ciudad de Panamá, numerosos ciudadanos salieron de los inmuebles y permanecieron en espacios abiertos por precaución.

La preocupación se extendió a otros países de Centroamérica después de que se informara una alerta de tsunami en el Pacífico oriental. Las autoridades de El Salvador también advirtieron sobre una posible amenaza para sus costas, mientras los organismos especializados analizaban la evolución del fenómeno.

Según la información inicial atribuida al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto había alcanzado una magnitud de 8,0, sin embargo, el organismo posteriormente revisó la medición y la estableció en 7,7. El epicentro fue situado a aproximadamente 10 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, en el sur de Panamá, con una profundidad estimada de 10 kilómetros.

La intensidad del movimiento provocó que numerosos habitantes abandonaran sus hogares y lugares de trabajo. Algunos relataron que los objetos se desplazaron y cayeron dentro de las viviendas. “Lo sentimos con mucha fuerza, derribó cosas de la cocina, pero estamos bien, aunque muy asustados”, contó Rosendo Domínguez, un hombre de 60 años residente en la provincia de Herrera, en declaraciones a la agencia Associated Press (AP).

Los testimonios reflejaron la preocupación que generó el movimiento, especialmente entre quienes se encontraban dentro de edificios cuando comenzó el temblor.

Alerta de tsunami tras el terremoto: qué países podrían verse afectados

El terremoto también encendió las alarmas en las costas del Pacífico centroamericano debido a la posibilidad de que se produjeran alteraciones en el nivel del mar. De acuerdo con los reportes iniciales, se emitió una alerta de tsunami para sectores del Pacífico oriental, mientras que las autoridades de El Salvador comunicaron una amenaza moderada para su litoral.

El aviso contemplaba la posibilidad de que el nivel del mar aumentara hasta un metro durante las dos horas posteriores al sismo. Ante este escenario, los organismos de emergencia comenzaron a seguir la evolución de las condiciones marítimas y las posibles consecuencias del movimiento sísmico.

Evacuaciones y operativos de emergencia tras el fuerte sismo

En la Ciudad de Panamá, numerosos trabajadores salieron de sus oficinas y permanecieron en la vía pública mientras esperaban información sobre la seguridad de los edificios. Los videos difundidos después del terremoto mostraron grupos de personas reunidas en espacios abiertos, en medio de la incertidumbre por posibles réplicas.

En paralelo, los equipos de Protección Civil comenzaron a recorrer las zonas afectadas para identificar eventuales daños en viviendas, comercios e infraestructura. Según los primeros reportes incluidos en la información preliminar, no se habían registrado víctimas ni daños materiales, aunque las tareas de evaluación continuaban.

Las autoridades mantenían el seguimiento de la situación para determinar el alcance del terremoto y establecer las condiciones de seguridad para el regreso de los habitantes a sus viviendas y lugares de trabajo.

En pocas palabras

  • Terremoto de 7,7: Sacudió Panamá y provocó evacuaciones masivas y escenas de pánico.
  • Alerta de tsunami: Se emitió para el Pacífico oriental, con posible aumento del nivel del mar.
  • Balance inicial: No se registraron víctimas ni daños materiales, pero continuaban las evaluaciones.
Resumen generado por Thinkindot AI
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