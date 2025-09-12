Estremecedor: el audio en el que el asesino de una mujer explica por qué la mató

Embed

Audios estremecedores para "justificar" un crimen aberrante

Los audios del hombre acusado de asesinar a una joven ucraniana de 23 años en el subte de Charlotte estremecen por su crudeza. No se trata solo de pruebas judiciales, sino de un retrato sin filtros de la mente del atacante. En esas grabaciones, difundidas por la fiscalía, se escucha a un sujeto atrapado en su propio delirio, convencido de que la mujer tenía la capacidad de leerle la mente y de que “algo dentro de él” lo obligaba a actuar.

Con voz entrecortada y a ratos exaltada, el acusado afirma: “Ella sabía lo que pensaba, podía entrar en mi cabeza. Me miraba y me estaba controlando”. Esa idea, repetida con insistencia, es la que lo llevó a atacar. No le importó ni lo detuvo el hecho de que hubiera otros pasajeros en ese mismo vagón. Se abalanzó sobre la joven ucraniana para acuchillarla hasta matarla.

Según sus palabras, no fue una decisión personal ni un impulso ciego, sino "el cumplimiento de una orden interior que sentía imposible de resistir".

Los audios revelan además una contradicción constante. Por momentos admite que había más personas alrededor, testigos del ataque. Pero enseguida asegura que “no había nadie más”, como si su percepción borrara todo, menos la presencia de la víctima. Claro, en su delirio, tenía la capacidad de leer su mente y por eso, desde lo más profundo de su ser, le llegó "la orden de eliminarla". Esa fractura entre la realidad y la fantasía explica la manera en que "justificó" el crimen.

Embed

Para la fiscalía, las grabaciones son esenciales: muestran el delirio en tiempo real, pero también plantean la pregunta clave de cualquier causa penal con un acusado de este perfil: ¿tenía plena conciencia de lo que hacía o estaba inmerso en un brote psicótico?

La defensa insiste en que se trata de un cuadro psiquiátrico grave y que el proceso debería centrarse en una internación. Los fiscales, en cambio, remarcan que había instantes de lucidez suficientes para entender la gravedad de sus actos. Esto es clave para el juez. Lo que concluyan los peritos psicológicos pueden determinar su futuro por largos años. Recibirá una dura condena, pero para cumplir en una cárcel o en un centro de salud mental.

el asesino y la víctima de Charlot El momento del crimen. La cara de la víctima ucraniana y el rostro del asesino (Foto: A24.com).

Huyó de la guerra en su país y murió de una forma inaceptable

La muerte de la joven ucraniana conmocionó a la comunidad migrante en Charlotte. Tenía apenas 23 años, había llegado a Estados Unidos en busca de oportunidades y su vida terminó de manera absurda en un transporte público. La difusión de los audios reavivó el dolor de su familia, que debió escuchar cómo el asesino describía con naturalidad la lógica torcida que lo llevó a matarla.

La policía local recordó que el acusado había tenido episodios de comportamiento errático en el pasado, aunque nunca recibió atención médica sostenida. Incluso, su hermana testificó que había sufrido episodios graves de violencia a manos del detenido. La pregunta que circula es incómoda, pero inevitable: ¿cuántos hechos de este tipo podrían evitarse si los sistemas de salud mental detectaran a tiempo a personas que viven con delirios graves?

Y otra que interpela a los sistemas de salud en el mundo entero: ¿cuántas personas con graves problemas psiquiátricos andan libres por las calles solo porque la manutención de esta clase de pacientes es muy onerosa y las posibilidades de recuperación son prácticamente nulas?

Charlotte, una ciudad que suele mostrarse como tranquila frente a la violencia de otras grandes urbes estadounidenses, quedó sacudida. El tren, lugar de rutina diaria para miles de personas, se transformó en escenario de un asesinato brutal que ahora queda envuelto en una dimensión psiquiátrica.

Embed

Los audios son más que evidencia. Son la voz de un hombre que confundió una mirada con un ataque invisible, que creyó estar bajo amenaza de alguien que jamás lo agredió. En esa distorsión absoluta de la realidad, acabó con la vida de Irina.

El proceso judicial recién empieza. Vendrán más pericias, audiencias y apelaciones. Falló el sistema público -salud y prevención policial- y una joven que escapó como refugiada de una guerra murió a manos de un alienado.