Conmoción en Francia: así mataron a un activista de derecha afuera de una universidad en Lyon
La fiscalía de Lyon confirmó la muerte de un joven de 23 años que había sido brutalmente golpeado durante una protesta frente al Instituto Sciences Po. El hecho generó una ola de repudios en todo el arco político y el presidente Emmanuel Macron lo calificó como un episodio de “violencia sin precedentes”.
La violencia estalló en plena calle, a metros de una de las instituciones académicas más prestigiosas de Francia, y terminó con la vida de un joven de 23 años. Dos días después de haber sido brutalmente golpeado por un grupo de personas, la fiscalía de Lyon confirmó este sábado la muerte de Quentin D., un hecho que sacudió al sistema político francés y reavivó la tensión entre militantes de derecha e izquierda.
El ataque ocurrió el jueves por la noche frente a la sede local de Sciences Po, mientras en el interior del edificio se desarrollaba una conferencia de la eurodiputada de La Francia Insumisa, Rima Hassan, figura asociada a la causa palestina y blanco de frecuentes protestas de sectores identitarios.
Afuera, el clima era cada vez más tenso. Grupos de manifestantes se habían concentrado para expresar su rechazo a la presencia de la dirigente, en una escena que mezclaba consignas políticas, banderas y un fuerte despliegue de activistas de distintos espacios. Entre ellos estaba Quentin.
El momento de la agresión
Los videos que comenzaron a circular en redes sociales muestran el instante en que la situación se descontrola. En medio de empujones y corridas, el joven es rodeado por varias personas y recibe una violenta golpiza en plena vía pública.
La secuencia dura apenas segundos, pero el desenlace fue irreversible. Quentin fue trasladado en estado crítico a un hospital de la ciudad y permaneció internado con pronóstico reservado hasta que este sábado se confirmó su fallecimiento.
Una ciudad en shock y una investigación en marcha
La fiscalía abrió una investigación para reconstruir lo ocurrido y determinar responsabilidades. La principal hipótesis que menciona el entorno de la víctima habla de una “emboscada organizada”, en la que habrían participado individuos encapuchados y en superioridad numérica.
El abogado de la familia sostuvo que el ataque habría sido “metódicamente preparado”, con un reconocimiento previo del lugar.
Mientras tanto, la organización identitaria femenina Némésis -a la que pertenecía el joven- apuntó directamente contra militantes del grupo antifascista La Jeune Garde de Lyon como responsables de la agresión.
La reacción de Macron y el impacto nacional
El presidente Emmanuel Macron intervino rápidamente desde sus redes sociales y calificó el hecho como “un estallido de violencia sin precedentes”.
“Ninguna causa ni ideología justificará jamás un asesinato”, escribió el mandatario, al tiempo que pidió calma y reclamó que los autores sean identificados y condenados.
Sus palabras buscaron marcar un límite en medio de una ola de declaraciones cruzadas que, lejos de apaciguar el clima, profundizaron la grieta política.
Dirigentes del partido Reconquista y de Reagrupamiento Nacional denunciaron que “la extrema izquierda mata” y exigieron la disolución de organizaciones antifascistas, a las que calificaron como “milicias”.
La líder de la ultraderecha, Marine Le Pen, fue aún más lejos al reclamar que esos grupos sean considerados “organizaciones terroristas”.
Del otro lado del arco político, las primeras respuestas tardaron en llegar. El alcalde de Lyon, el ecologista Grégory Doucet, condenó la agresión y expresó su apoyo a la familia, mientras que la conducción de los Verdes pidió bajar el nivel de confrontación.
En medio del ruido político, la familia del joven intentó correrse de la disputa partidaria. A través de su abogado, pidió que el caso sea investigado con rapidez y que los responsables sean detenidos, pero también lanzó un mensaje para evitar nuevas escenas de violencia.