Conmoción en Francia: así mataron a un activista de derecha afuera de una universidad en Lyon

La secuencia dura apenas segundos, pero el desenlace fue irreversible. Quentin fue trasladado en estado crítico a un hospital de la ciudad y permaneció internado con pronóstico reservado hasta que este sábado se confirmó su fallecimiento.

Una ciudad en shock y una investigación en marcha

La fiscalía abrió una investigación para reconstruir lo ocurrido y determinar responsabilidades. La principal hipótesis que menciona el entorno de la víctima habla de una “emboscada organizada”, en la que habrían participado individuos encapuchados y en superioridad numérica.

El abogado de la familia sostuvo que el ataque habría sido “metódicamente preparado”, con un reconocimiento previo del lugar.

Mientras tanto, la organización identitaria femenina Némésis -a la que pertenecía el joven- apuntó directamente contra militantes del grupo antifascista La Jeune Garde de Lyon como responsables de la agresión.

La reacción de Macron y el impacto nacional

El presidente Emmanuel Macron intervino rápidamente desde sus redes sociales y calificó el hecho como “un estallido de violencia sin precedentes”.

“Ninguna causa ni ideología justificará jamás un asesinato”, escribió el mandatario, al tiempo que pidió calma y reclamó que los autores sean identificados y condenados.

Sus palabras buscaron marcar un límite en medio de una ola de declaraciones cruzadas que, lejos de apaciguar el clima, profundizaron la grieta política.

Dirigentes del partido Reconquista y de Reagrupamiento Nacional denunciaron que “la extrema izquierda mata” y exigieron la disolución de organizaciones antifascistas, a las que calificaron como “milicias”.

La líder de la ultraderecha, Marine Le Pen, fue aún más lejos al reclamar que esos grupos sean considerados “organizaciones terroristas”.

Del otro lado del arco político, las primeras respuestas tardaron en llegar. El alcalde de Lyon, el ecologista Grégory Doucet, condenó la agresión y expresó su apoyo a la familia, mientras que la conducción de los Verdes pidió bajar el nivel de confrontación.

En medio del ruido político, la familia del joven intentó correrse de la disputa partidaria. A través de su abogado, pidió que el caso sea investigado con rapidez y que los responsables sean detenidos, pero también lanzó un mensaje para evitar nuevas escenas de violencia.