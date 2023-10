"Basura": Vladimir Putin apuntó contra Estados Unidos y lo acusó de querer imponer un orden colonial

En ese evento, creado por él y para él, su discurso central estuvo directamente apuntado a atacar a Occidente. Para Putin, se disfrazan principios para ocultar el verdadero objetivo: imponer al resto del mundo la supremacía occidental.

El líder ruso apuntó contra el "orden" que busca Estados Unidos y las naciones occidentales aliadas. "¿Qué orden, qué reglas?", se preguntó en voz alta para decir inmediatamente que no las comprendía en absoluto.

putin el valdai.jpg Vladimir Putin, contra las órdenes "que quiere imponer Occidente al resto del mundo" (Foto: captura de TV).

"Una tontería, una basura"

Así se expresó para descalificar de plano lo que entiende que es solo la pretensión de dominación por parte de los países occidentales. Dijo que se trata de meter en la cabeza de millones de personas una "serie de reglas" que nadie ha discutido, analizado o aprobado. Solo se trata de imponer el criterio de Occidente.

Fue cuando dedicó un momento especial para los Estados Unidos: "Son los que no solo establecen arbitrariamente las reglas, sino que dicen quiénes y cómo deben seguirlas".

Por lo tanto, también existe como contrapartida una advertencia para quienes no están dispuestos a "obedecer" esas regulaciones que se intenta imponer sobre el derecho internacional.

invasión de Ucrania.jpg El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió a Ucrania, en lo que fue una clara violación al derecho internacional (Foto: gentileza CBC).

Una mentalidad colonial

Esa es la esencia del orden occidental que denostó Putin. Para que no quedara ninguna duda sobre su pensamiento en las antípodas, dijo: "¿Quiénes son ustedes? ¿Qué derecho tienen a advertir a nadie?"

De todos modos, el mandatario ruso no especificó cuál es ese orden colonial que denunció. No dijo si entre esos elementos se encuentra una democracia con elecciones libres y sin persecución a los opositores. El respeto a las minorías, como el matrimonio entre personas del mismo sexo -prohibido en Rusia- o los derechos del colectivo LGBTI+ que en ese país no son respetados.

Desde el 24 de febrero de 2022, Rusia invadió a Ucrania y todavía se encuentran en guerra. Pero sobre ese tipo de "orden", Putin no dijo nada.