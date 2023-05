El Kremlin acusa a Ucrania de querer matar a Vladimir Putin con drones

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se encuentra en Finlandia, invitado para una reunión con gobiernos de los países nórdico.

El cruce de ataques y acusaciones se da en el momento en que trascendieron varias gestiones para internet un alto en la guerra, entre ellas la del Papa Francisco.

putin y los drones en el Kremlin.jpg Rusia denunció que Ucrania atacó con drones sobre el Kremlin para asesinar a Vladimir Putin, pero fueron interceptados. (Foto: Gentileza The economic times)

Acto de terrorismo e intento de asesinato

El gobierno ruso usó esas palabras al momento de informar lo que dicen que sucedió durante la madrugada en Moscú. Dos drones fueron interceptados por los mecanismos de defensa cuando estaban a punto de impactar contra el Kremlin, la sede del gobierno de la Federación rusa.

Según dijo el vocero Dimitri Peskov, las defensas actuaron cuando ya era inminente el impacto de los drones. A tal punto que la explosión de uno de ellos fue a muy pocos metros de una de las cúpulas de los edificios gubernamentales.

Tan cerca fue que fragmentos de la nave controlada a la distancia cayeron dentro del amplio predio que ocupa el Kremlin.

Como consecuencia de este intento de magnicidio, el gobierno de Putin tomará las represalias que crea necesarias en el momento adecuado, adelantó Peskov.

La seguridad y el secreto sobre los movimientos de Vladimir Putin

El Kremlin dijo que no hubo daños ni víctimas, pero no proporcionó más detalles. Como saber si al momento del ataque, Vladimir Putin se hallaba en el Kremlin. Es probable que no, ya que era de madrugada y el líder ruso reside habitualmente en Novo-Ogario, en las afueras de la capital.

Por seguridad, sus movimientos son siempre una cuestión de estado y se hacen sin anuncios previos. Como cuando apareció recorriendo los lugares que Rusia tomó del territorio de Ucrania. Tan sin aviso fue esa visita, que hasta se sugirió desde Kiev, la capital ucraniana, que pudo ser una imágen falsa o utilizar un doble similar a Putin.

Lo mismo sucedió este día martes. El presidente ruso llegó a la ciudad de San Petersburgo, pero sólo se informó cuando ya estaba en el lugar.

Su pasado en la KGB - en tiempos de la Unión Soviética - lo hace ser muy celoso de las medidas de protección, pero todo se incrementó desde el momento en que decidió la invasión a Ucrania.

Volodimir Zelensky, ajeno al escándalo en Finlandia

El presidente de Ucrania también tiene desplazamientos guardados en secreto. Ahora está en Finlandia a donde viajó invitado para participar en una reunión de los gobiernos de los países nórdicos europeos. Ese país acaba de incorporarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pese a la oposición inicial manifestada por Rusia.

Además, la ex primera ministra, Sanna Marin, fue uno de los jefes de gobierno europeos que más impulsó las sanciones contra Putin y Rusia tras el inicio de la guerra.

zelensky en finlandia.jpg Zelensky en Finlandia, mientras el gobierno ruso lo acusa de lanzar drones contra el Kremlin para intentar asesinar a Putin. (Foto: Gentileza Euronews)

Esta grave denuncia de Rusia contra su gobierno llega en el momento en que tomaron estado público varias gestiones de paz que se vienen realizando mientras la guerra lleva ya más de 14 meses. Una de ellas, revelada por el propio Papa Francisco.

El día de la victoria, inalterable

En su declaración, el vocero Peskov hizo otro anuncio. El atentado denunciado llega en las vísperas del "Día de la Victoria". El 9 de mayo, Rusia conmemora la rendición de la Alemania Nazi, en Berlín en 1945. Es uno de los días con celebraciones más importantes en Rusia, que continuó lo que sucedía en tiempos de la Unión Soviética.

El año pasado, Vladimir Putin encabezó el acto principal con un encendido discurso sobre la "Rusia grande". La guerra llevaba 75 días y el líder del Kremlin defendió la decisión de invadir parte de Ucrania, en donde hay una mayoría de origen ruso.

putin día de la victoria.jpg Vladimir Putin habla en el desfile del "día de la victoria" en mayo de 2022. (Foto: Gentileza DW)

El Kremlin confirmó que pese al ataque que tenía como objetivo a Vladimir Putin, el desfile de este año por "el Día de la Victoria" está plenamente garantizado.