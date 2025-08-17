El inesperado posteo de Morena Rial para su hijo Francesco en el Día de la Niñez: "Perdón"

En el Día de la Niñez, Morena Rial compartió en las últimas horas en sus redes sociales un mensaje cargado de emoción dedicado a sus hijos, Francesco y Amadeo.
Sobre una foto del más pequeño, Amadeo, escribió: "Feliz día, rey de mi vida. Te amo, pa", dejando en claro el vínculo especial que la une a su hijo menor.
Minutos después, subió una imagen de Francesco, su hijo mayor, y expresó: “Feliz día, mi Fran. El gran amor de mi vida. Te amo y te extraño todos los días. Perdón”. Un mensaje que deja entrever la distancia que los separa actualmente y el dolor que eso le genera.
Cabe recordar que Francesco vive en Córdoba junto a su padre, Facundo Ambrosioni. En medio de una disputa legal entre ambos, fue Ambrosioni quien asumió el cuidado del niño. Tras acudir a la Justicia, en octubre de 2024 la Cámara de Familia N°2 de Córdoba resolvió otorgarle la tenencia, decisión que marcó un punto de inflexión en la relación entre Morena y su hijo.
Morena Rial y Carmen Barbieri protagonizaron un tenso enfrentamiento que dejó en evidencia la escasa simpatía que existe entre ambas. El cruce estuvo cargado de declaraciones fuertes y comentarios punzantes que rápidamente generaron repercusión.
Todo comenzó el 14 de agosto, cuando Pepe Ochoa contó en LAM (América TV) que la influencer había tenido un altercado con otra joven en un boliche, llegando incluso a arrojarle una botella. Aunque Morena admitió el incidente, no se quedó callada y lanzó duras frases contra el panelista del programa.
Como suele ocurrir con los temas que involucran a la mediática, el episodio se viralizó en redes y llegó a otros ciclos de espectáculos, entre ellos el que conduce Carmen Barbieri en elnueve. Mientras se debatía el tema en vivo, Morena siguió el programa desde su casa y decidió reaccionar públicamente a través de sus historias de Instagram. Lejos de calmarse, el conflicto escaló.
“Querida Carmen, estoy viendo tu patético programa, debo ser la única que te mira. Me llama mucho la atención que hables de violencia cuando tu hijo querido en Carlos Paz... si no recordas, te dejo una captura del bello momento”, escribió Morena, lanzando una crítica directa a la conductora y haciendo referencia a un supuesto episodio protagonizado por Fede Bal.
Carmen, visiblemente molesta, no se quedó atrás y respondió con dureza: “Primero informante, Morena Rial. Chorra, vaga, no haces nada, parásito. Primero informate, porque no era en un boliche, era en un Mc Donals donde él había encargado una comida, fue a buscarla por atrás, y con los chicos que estaban haciendo la cola se armó un lío bárbaro y sus guardaespaldas lo llevaron al auto”.
La conductora continuó con su descargo, elevando aún más el tono: “Nunca hubo una pelea, nunca estuvo metido en esa. Informate, burra. Sos una burra. ¿Decís que nadie me ve? Vos sos un montón de gente que me ve”.