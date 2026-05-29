Se despide la tienda de deportes más exitosa del mundo: cierran más de 175 sucursales

Más de 175 tiendas dejaron de funcionar

Los números muestran la magnitud del cambio que atraviesa la empresa. De acuerdo con registros comerciales recientes, la presencia física de Champs Sports cayó de manera considerable en el mercado estadounidense.

La cadena pasó de operar alrededor de 539 locales a mantener activas poco más de 339 sucursales en todo el país. Esto implica que más de 175 tiendas ya cerraron sus puertas, en una de las reducciones más importantes de la historia reciente de la compañía.

El fenómeno afecta principalmente a locales ubicados en centros comerciales tradicionales, muchos de ellos golpeados desde hace años por la caída del tráfico de clientes y el crecimiento sostenido de las compras online.

En numerosas ciudades estadounidenses comenzaron a multiplicarse las imágenes de persianas bajas, vidrieras vacías y liquidaciones finales que sorprendieron a consumidores acostumbrados a encontrar la marca en los principales malls del país.

La incertidumbre también crece entre empleados y proveedores, que observan con preocupación cómo el nuevo esquema comercial avanza a gran velocidad.

La compra multimillonaria que aceleró la transformación

El cambio de rumbo tomó mayor impulso luego de que Dick’s Sporting Goods concretara la adquisición de la marca en septiembre de 2025.

La operación, valuada en aproximadamente 2.400 millones de dólares, marcó el inicio de una nueva etapa para Champs Sports y dejó en claro que el objetivo no era mantener intacta la estructura anterior.

Desde la compañía compradora consideran que el negocio deportivo necesita adaptarse a nuevos hábitos de consumo y a un escenario comercial dominado por la competencia digital.

Por ese motivo, la estrategia actual apunta a reducir costos operativos y eliminar establecimientos considerados poco rentables.

Lejos de tratarse de una quiebra tradicional, el proceso responde a una decisión empresarial enfocada en reposicionar la marca y optimizar márgenes de ganancia.

En la práctica, esto implica cerrar contratos comerciales antes de su vencimiento, abandonar puntos de venta históricos y concentrar recursos en ubicaciones con mayor potencial económico.

El declive silencioso de los centros comerciales

La situación de Champs Sports también refleja un fenómeno más amplio que afecta al comercio minorista en Estados Unidos.

Durante años, muchas cadenas dependieron casi exclusivamente del flujo de clientes dentro de los centros comerciales. Pero el auge del comercio electrónico modificó radicalmente el comportamiento de los consumidores.

Hoy, una gran parte de las compras deportivas se realiza desde plataformas digitales, aplicaciones móviles o sitios web oficiales, reduciendo el tránsito en tiendas físicas tradicionales.

A esto se suman otros factores:

El aumento de los costos operativos.

Los alquileres elevados en grandes malls.

Los cambios en los hábitos de consumo de las nuevas generaciones.

La competencia de gigantes digitales.

La preferencia por entregas rápidas a domicilio.

En ese contexto, numerosas marcas históricas comenzaron a revisar su estructura física para evitar pérdidas millonarias.

Champs Sports no quedó al margen de esa tendencia.

Una transformación que ya había comenzado años atrás

Aunque los cierres actuales llaman la atención por su magnitud, lo cierto es que la reducción de tiendas venía desarrollándose desde hace tiempo.

Mary Dillon, exdirectora ejecutiva de Foot Locker, había reconocido anteriormente que la empresa ya atravesaba un importante proceso de ajuste global.

Según explicó en declaraciones públicas, desde 2019 la cadena había cerrado más del 20 % de sus establecimientos en distintas partes del mundo.

Aquellas medidas buscaban enfrentar un mercado cada vez más competitivo y digitalizado.

No obstante, la reciente compra por parte de Dick’s Sporting Goods aceleró significativamente la velocidad de la transformación.

Ahora, el objetivo parece mucho más ambicioso: rediseñar completamente el concepto de la marca.

El modelo “Fast Break”, la gran apuesta comercial

Uno de los ejes principales del nuevo plan empresarial gira alrededor del modelo conocido como “Fast Break”.

Se trata de un formato de tiendas más compacto y moderno que busca simplificar la experiencia de compra para los consumidores.

A diferencia de los enormes locales tradicionales, el nuevo esquema apuesta por espacios reducidos, selección más precisa de productos y recorridos rápidos dentro de las sucursales.

La estrategia intenta adaptarse a clientes que priorizan la inmediatez y que muchas veces ya llegan a la tienda sabiendo exactamente qué desean comprar.

Entre los principales cambios aparecen:

Locales más pequeños y económicos de mantener.

Mayor velocidad en la atención al cliente.

Distribución diferente de productos y marcas.

Mayor integración con plataformas digitales.

Optimización de inventarios.

Reducción de costos operativos.

La intención es transformar la experiencia comercial y hacerla más eficiente tanto para la empresa como para los consumidores.

El negocio deportivo cambia de paradigma

La industria de la indumentaria y el calzado deportivo vive una etapa de profundas modificaciones.

Las grandes cadenas ya no compiten únicamente entre sí. Ahora también deben enfrentarse a plataformas digitales, ventas directas de fabricantes y marketplaces internacionales que ofrecen precios competitivos y entregas inmediatas.

Además, muchas marcas deportivas decidieron fortalecer sus propios canales de venta online, disminuyendo la dependencia de intermediarios.

Esto obliga a los minoristas tradicionales a reinventarse constantemente para no perder participación de mercado.

En el caso de Champs Sports, el nuevo enfoque busca combinar tiendas físicas estratégicas con una estructura digital mucho más fuerte.

La meta consiste en mantener presencia de marca sin sostener una red excesiva de sucursales que genere costos difíciles de absorber.

Qué sucederá con los clientes tras los cierres

Mientras avanza el ajuste, miles de consumidores se preguntan cómo impactarán los cierres en sus compras habituales.

Por ahora, la compañía continuará operando mediante las sucursales que permanezcan abiertas y a través de sus canales online.

Sin embargo, en muchas ciudades la desaparición de tiendas físicas obligará a los clientes a trasladarse mayores distancias para acceder a determinados productos.

El comercio electrónico aparece como la principal alternativa para compensar la reducción de locales.

De hecho, expertos del sector sostienen que las empresas deportivas consideran cada vez más importante el negocio digital debido a sus menores costos operativos y a la posibilidad de alcanzar consumidores en todo el país sin necesidad de mantener grandes estructuras físicas.

Aun así, numerosos compradores continúan valorando la experiencia presencial, especialmente al momento de probar zapatillas, comparar talles o evaluar productos deportivos específicos.

Ese equilibrio entre lo digital y lo físico será uno de los principales desafíos para el futuro de la marca.

Empleados y comunidades locales, entre la preocupación y la incertidumbre

Los cierres también generan consecuencias directas en cientos de trabajadores.

Cada tienda que deja de operar implica pérdida de empleos, reducción de actividad económica y menos movimiento comercial dentro de los centros comerciales afectados.

En algunas comunidades, Champs Sports representaba una fuente laboral importante para jóvenes y empleados de medio tiempo.

Por eso, el avance del ajuste despierta preocupación sobre el impacto económico local y sobre la continuidad laboral de muchos trabajadores.

Aunque Dick’s Sporting Goods aseguró que parte de los recursos se destinarán a modernizar nuevas sucursales, todavía existe incertidumbre acerca de cuántos puestos de trabajo podrían recuperarse bajo el nuevo modelo.

Un símbolo comercial que intenta reinventarse

La historia de Champs Sports refleja el desafío que enfrentan numerosas cadenas históricas en Estados Unidos.

El negocio minorista ya no funciona bajo las mismas reglas que dominaron durante las décadas de 1990 y 2000. Las compañías deben adaptarse a consumidores más digitales, exigentes y veloces.

En ese escenario, mantener enormes redes de tiendas dejó de ser sinónimo automático de éxito.

Ahora, la rentabilidad parece depender de la capacidad para combinar presencia física eficiente con plataformas online sólidas y modelos comerciales flexibles.

El futuro de Champs Sports todavía está en construcción, pero el mensaje del mercado parece claro: las marcas que no se adapten rápidamente a los nuevos hábitos de consumo corren el riesgo de desaparecer lentamente del mapa comercial estadounidense.