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Caso Cerimedo: la Fiscalía de Bolivia apuntó al embarazo de Nadia Beller como posible móvil del ataque

La imputación presentada por los fiscales que investigan el caso sostiene que el embarazo de Nadia Beller habría sido un factor determinante en el ataque sufrido el 17 de agosto.

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La Fiscalía explicó el móvil que habría tenido Cerimedo para atacar a Beller. (Foto: Reuters).

La Fiscalía explicó el móvil que habría tenido Cerimedo para atacar a Beller. (Foto: Reuters).

La Fiscalía de Santa Cruz de la Sierra considera que el embarazo de Nadia Beller podría haber sido uno de los elementos centrales detrás del ataque a tiros que sufrió la abogada el 17 de agosto. Así surge de la imputación presentada contra Fernando Cerimedo, a la que accedió el programa Wifi, conducido por Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti.

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Nadia Beller relató a A24 cómo fueron los contactos previos a la agresión y reconstruyó los minutos anteriores al hecho. (Foto. captura de pantalla)

En el documento, los fiscales Herlan Rodríguez Cuevas y Yolanda Aguilera Lijerón sostienen que el conocimiento del embarazo habría desencadenado una serie de hechos que terminaron con el atentado contra Beller. Según la hipótesis fiscal, la situación derivó en un contexto de violencia que culminó con el ataque perpetrado frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra.

La acusación que formuló la Fiscalía

La causa fue encuadrada de manera provisoria como feminicidio en grado de tentativa, bajo las previsiones del artículo 252 Bis del Código Penal boliviano. Dicha figura contempla agravantes cuando la víctima se encuentra embarazada y cuando existen antecedentes de violencia física, psicológica, sexual o económica ejercida por el presunto agresor.

Los fiscales sostienen que ambas circunstancias estarían presentes en este expediente. En ese marco, afirman que el embarazo no constituye un dato secundario dentro de la investigación, sino un elemento relevante para analizar tanto el móvil como el contexto de violencia de género que rodea el caso.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

La secuencia que reconstruyen los investigadores

Para fundamentar esa hipótesis, la acusación describe una serie de acontecimientos que, según la Fiscalía, comenzaron con el conocimiento del embarazo y continuaron con conflictos vinculados a esa situación.

La reconstrucción incluye presuntos episodios de rechazo, amenazas, actos de intimidación, hechos de violencia previos, contactos con terceras personas y, finalmente, la ejecución del ataque armado.

Cómo reconstruye la Fiscalía el ataque

Según la hipótesis presentada por los investigadores, Cerimedo habría impulsado desde el 7 de agosto distintos contactos para que Beller se reuniera con personas que supuestamente contaban con información sobre un presunto caso de abuso sexual atribuido al expresidente Evo Morales.

La imputación sostiene además que le aseguró que tendría custodia armada y que el 17 de agosto mantuvo comunicaciones telefónicas con ella mientras se dirigía hacia el hotel Swissôtel de Santa Cruz de la Sierra.

La imputación sostiene que Cerimedo mantuvo comunicaciones telefónicas con ella mientras se dirigía hacia el hotel Swissôtel de Santa Cruz de la Sierra. (Foto: Reuters)

La imputación sostiene que Cerimedo mantuvo comunicaciones telefónicas con ella mientras se dirigía hacia el hotel Swissôtel de Santa Cruz de la Sierra. (Foto: Reuters)

De acuerdo con esa reconstrucción, la mujer llegó hasta el lugar donde posteriormente fue atacada por dos hombres que se desplazaban en motocicleta y le dispararon.

Con esos elementos, la Fiscalía considera de manera preliminar que Cerimedo habría actuado como autor intelectual y mediato del hecho.

Nadia Beller llegó hasta el lugar donde posteriormente fue atacada por dos hombres que se desplazaban en motocicleta y le dispararon. (Foto: Reuters)

Nadia Beller llegó hasta el lugar donde posteriormente fue atacada por dos hombres que se desplazaban en motocicleta y le dispararon. (Foto: Reuters)

Allanamientos vinculados a Cerimedo

La investigación sumó nuevos procedimientos este jueves con tres allanamientos realizados en inmuebles vinculados a Fernando Cerimedo en distintas zonas de Bolivia.

Según informó el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres, durante los operativos los investigadores hallaron una estructura que fue identificada como una presunta granja de bots.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

Además, se secuestraron decenas de teléfonos celulares y dinero en efectivo tanto en moneda local como extranjera.

Entre los elementos encontrados también había dólares y euros, que fueron incorporados al expediente para avanzar con las pericias y el análisis de la causa.

Audiencia reprogramada

Además, Cerimedo deberá aguardar hasta este viernes para conocer cuál será su situación procesal en Bolivia, luego de que la audiencia de medidas cautelares prevista para este jueves fuera suspendida en Santa Cruz de la Sierra.

La sesión judicial debía comenzar a las 14:30 en el Palacio de Justicia, pero no pudo llevarse adelante porque tanto el consultor argentino como los representantes del Ministerio Público llegaron después del horario fijado.

Las autoridades resolvieron reprogramar la audiencia para este viernes a las 14:30, instancia en la que se analizarán las medidas solicitadas por la Fiscalía. (Foto: Reuters)

Las autoridades resolvieron reprogramar la audiencia para este viernes a las 14:30, instancia en la que se analizarán las medidas solicitadas por la Fiscalía. (Foto: Reuters)

Ante esa situación, las autoridades resolvieron reprogramar la audiencia para este viernes a las 14:30, instancia en la que se analizarán las medidas solicitadas por la Fiscalía.

Cerimedo permanece detenido mientras avanza la investigación por el ataque contra Nadia Beller. Los fiscales lo acusan de haber tenido un rol como presunto autor intelectual del intento de femicidio y continúan reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades en el caso.

En pocas palabras

  • Fiscalía de Bolivia: Apuntó al embarazo de Nadia Beller como posible móvil del ataque a tiros.
  • Investigación: Reconstruye una secuencia de eventos que incluyó presuntas amenazas y violencia de género.
  • Procedimientos: Se realizaron allanamientos vinculados a Fernando Cerimedo, hallando una presunta granja de bots y dinero.
Resumen generado por Thinkindot AI
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