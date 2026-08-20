Caso Cerimedo: la Fiscalía de Bolivia apuntó al embarazo de Nadia Beller como posible móvil del ataque

(Foto: captura de pantalla)

La secuencia que reconstruyen los investigadores

Para fundamentar esa hipótesis, la acusación describe una serie de acontecimientos que, según la Fiscalía, comenzaron con el conocimiento del embarazo y continuaron con conflictos vinculados a esa situación.

La reconstrucción incluye presuntos episodios de rechazo, amenazas, actos de intimidación, hechos de violencia previos, contactos con terceras personas y, finalmente, la ejecución del ataque armado.

Cómo reconstruye la Fiscalía el ataque

Según la hipótesis presentada por los investigadores, Cerimedo habría impulsado desde el 7 de agosto distintos contactos para que Beller se reuniera con personas que supuestamente contaban con información sobre un presunto caso de abuso sexual atribuido al expresidente Evo Morales.

La imputación sostiene además que le aseguró que tendría custodia armada y que el 17 de agosto mantuvo comunicaciones telefónicas con ella mientras se dirigía hacia el hotel Swissôtel de Santa Cruz de la Sierra.

La imputación sostiene que Cerimedo mantuvo comunicaciones telefónicas con ella mientras se dirigía hacia el hotel Swissôtel de Santa Cruz de la Sierra. (Foto: Reuters)

De acuerdo con esa reconstrucción, la mujer llegó hasta el lugar donde posteriormente fue atacada por dos hombres que se desplazaban en motocicleta y le dispararon.

Con esos elementos, la Fiscalía considera de manera preliminar que Cerimedo habría actuado como autor intelectual y mediato del hecho.

Nadia Beller llegó hasta el lugar donde posteriormente fue atacada por dos hombres que se desplazaban en motocicleta y le dispararon. (Foto: Reuters)

Allanamientos vinculados a Cerimedo

La investigación sumó nuevos procedimientos este jueves con tres allanamientos realizados en inmuebles vinculados a Fernando Cerimedo en distintas zonas de Bolivia.

Según informó el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres, durante los operativos los investigadores hallaron una estructura que fue identificada como una presunta granja de bots.

(Foto: captura de pantalla)

Además, se secuestraron decenas de teléfonos celulares y dinero en efectivo tanto en moneda local como extranjera.

Entre los elementos encontrados también había dólares y euros, que fueron incorporados al expediente para avanzar con las pericias y el análisis de la causa.

Audiencia reprogramada

Además, Cerimedo deberá aguardar hasta este viernes para conocer cuál será su situación procesal en Bolivia, luego de que la audiencia de medidas cautelares prevista para este jueves fuera suspendida en Santa Cruz de la Sierra.

La sesión judicial debía comenzar a las 14:30 en el Palacio de Justicia, pero no pudo llevarse adelante porque tanto el consultor argentino como los representantes del Ministerio Público llegaron después del horario fijado.

Las autoridades resolvieron reprogramar la audiencia para este viernes a las 14:30, instancia en la que se analizarán las medidas solicitadas por la Fiscalía. (Foto: Reuters)

Ante esa situación, las autoridades resolvieron reprogramar la audiencia para este viernes a las 14:30, instancia en la que se analizarán las medidas solicitadas por la Fiscalía.

Cerimedo permanece detenido mientras avanza la investigación por el ataque contra Nadia Beller. Los fiscales lo acusan de haber tenido un rol como presunto autor intelectual del intento de femicidio y continúan reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades en el caso.