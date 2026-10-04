Juana Viale confesó su presente sentimental con una sorpresiva aclaración: "Estoy enamorada pero..."

Y Juana aclaró: "No, yo no estoy en pareja". "Ah pero pensé que estabas", le dijo la invitada. Y ahí la nieta de Mirtha Legrand explicó: "Pero bueno, no estoy. Estoy enamorada pero no estoy en pareja".

"¿Sos correspondida?", indagó el periodista. Y la conductora comentó sin entrar en detalles: "No lo sé, vamos a un corte", disparó dejando el tema picando.

Cabe recordar que esta semana en su visita al ciclo Otro Día Perdido, Juana reconoció que no estaba más en pareja con Yago Lange tras cuatro años. "No seguimos juntos”, aseguró la actriz, generando más intriga con esta reciente declaración en la mesa sobre su actualidad amorosa.

El particular gesto de Mirtha Legrand con Juana Viale en medio de la internación

Juana Viale llevó tranquilidad sobre la salud de Mirtha Legrand y reveló cómo la acompaña su abuela desde la clínica, donde sigue de cerca cada emisión de su programa y no pierde la oportunidad de hacerle sus habituales observaciones.

La conductora llevó tranquilidad sobre el estado de salud de su abuela, luego de que Barbie Simons, una de las invitadas a la mesa de la fecha, le consultara cómo se encontraba la conductora.

“Está bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común”, respondió Juana, quien confirmó que la Chiqui evoluciona favorablemente y continúa bajo seguimiento médico.

Y agregó: “De ánimo tiene sus días, como su carácter, así que le mandamos un besito muy grande”.

Por último, reveló que su abuela sigue de cerca el programa desde el sanatorio y que no pierde la costumbre de hacerle llegar sus observaciones.

“Nos está mirando y después me viene la bajada de línea ”, contó Juana Viale entre risas. Y cuando le preguntaron qué le dice Mirtha después de verla en pantalla, la actriz respondió: “Todas cosas lindas".