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Daniela Christiansson habló a fondo de Maxi López y si le da celos el vínculo con Wanda Nara

A días de volver a la Argentina, Daniela Christiansson respondió a las consultas de sus seguidores sobre su vínculo con Maxi López y no esquivó ningún tema.

4 oct 2026, 14:30
Daniela Christiansson habló a fondo de Maxi López y si le da celos el vínculo con Wanda Nara

Daniela Christiansson habló a fondo de Maxi López y si le da celos el vínculo con Wanda Nara

Daniela Christiansson habló a fondo de Maxi López y si le da celos el vínculo con Wanda Nara

Daniela Christiansson habló a fondo de Maxi López y si le da celos el vínculo con Wanda Nara

Daniela Christiansson decidió abrir la caja de preguntas de Instagram y responder a varias de las consultas que le hacían sus seguidores referidas a su vida y más que nada su relación con Maxi López.

A días de regresar a la Argentina, la modelo fue compartiendo distintas reflexiones sobre su presente en familia y cómo lleva la distancia geográfica con el exfutbolista, desmintiendo cualquier tipo de rumor de crisis.

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"Los estoy leyendo y voy a ir respondiendo a lo largo del día. Ya estamos por volver en los próximos días, justo terminé con la mudanza acá en Suiza. Estuve a mi con el trabajo, los chicos y la mudanza", indicó Daniela Christiansson.

"Es todo mentira", aseguró sobre los trascendidos de separación de Maxi López. Y dejó en claro que ya están bien así con los dos chicos que tienen: "Estoy muy feliz así. Maxi ya tiene 5 y la verdad es que a veces me da mucha pena no poder dedicarles más tiempo a cada uno, así estamos perfectos. Aunque amo tener hijos y amo ser mamá".

Sobre cómo lleva vivir separada de su pareja, Daniela se sinceró acerca de la importancia que tiene en su vida: "Aunque cada vez que pasamos tiempo juntos, se nos parte el corazón cuando llega el mommento de separarnos. Pero ya estamos llegando al final de este periodo y pronto vamos a volver a vivir todo juntos. Lo extraño muchísimo, ni él sabe cuánto. Es mi ancla".

Daniela Christiansson habló del vínculo entre Maxi López y Wanda Nara

Un seguidor le consultó a Daniela Christiansson si siente celos por la buena relación que existe en la actualidad entre Wanda Nara y Maxi López y ella explicó sobre la situación: "No me meto, lo manejan ellos. No puedo entender la relación entre dos personas que tuvieron hijos juntos porque nunca me pasó. Y me parece que la relación que tienen ahora es la mejor manera de llevar las cosas".

En ese sentido, remarcó los conceptos para que una relación no sea tóxica: "Creo que se trata de tener respeto, límites claros y mucha comunicación. Y, sobre todo, saber cuándo dar espacio y no querer controlar al otro".

En cuanto a la distancia de Maxi López por sus distintos compromisos laborales, la modelo reconoció: "No es fácil pero tratamos de acompañarnos y estar muy presentes a pesar de la distancia. Y por el resto, me organizo y pido ayuda. Trato de estar con mis hijos durante el día y hago la mayoría de las cosas cuando duermen. Tengo a mi familia muy cerca y durante los primeros 6 meses de vida de Lando tuve una chica viviendo con nosotros que me ayudó muchísimo".

Y remarcó el gran vínculo de sus hijos Elle y Lando con los hijos varones de su pareja: "Los aman. Están locos por sus hermanos mayores", concluyó en su fin de semana de interacción con sus fans virtuales.

     

 

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