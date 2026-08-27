Más problemas para Cerimedo: el presidente de Bolivia negó una sospecha clave sobre el asesor

A esto se sumaron investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y por supuestos vínculos con el tráfico de sustancias controladas y el encubrimiento del narcotráfico. La Fiscalía también encontró dinero en propiedades vinculadas al argentino y elementos que podrían estar relacionados con una estructura de difusión política mediante bots.

Sin embargo, desde Santa Cruz de la Sierra, Beller aportó otra declaración que hace más compleja toda esta trama. Luego de escuchar al mandatario de ese país dijo: “Es cierto que Cerimedo no tuvo un contrato formal con el Estado, lo cual agrava aún más su situación frente a las facultades que ejerció”.

El presidente Paz de Bolivia desconoce a Cerimedo

“Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano (el presidente), a la presidencia, al gobierno o a mi familia. Las representaciones institucionales se hacen a través del mandato institucional, como puede ser un ministro, viceministro, como puede ser un delegado presidencial. No hay asesores principales”.

Rodrigo Paz, el mandatario, utilizó la tercera persona como recurso para despegarse aún más del ex asesor argentino. Según él, solo se requirieron sus servicios para la campaña de la segunda vuelta que lo hizo presidente de su país. Sobre qué pasó luego, fue tajante: "Ganamos las elecciones y a partir de ello no solo cooperó en esa elección", aunque el vículo cesó en cuanto el gobierno comenzó a trabajar en Bolivia.

Nadia Beller, atemorizada por las declaraciones del presidente

“Yo no elegí hablar de Cerimedo, ni de usted (por el presidente Paz). En mi desesperación por proteger mi vida, me vi obligada a hablar del peligro que representa una persona con tanto poder”, sostuvo. La mujer afirmó que las declaraciones de Paz, lejos de darle tranquilidad, incrementaron su preocupación sobre la posible influencia que Cerimedo todavía tendría.

Beller señaló varias veces que hará públicos chats, audios, fotografías y ubicaciones que, según afirmó, mostrarían la presencia de Cerimedo en espacios vinculados al Gobierno y al mandatario durante los últimos meses.

“Por eso voy a hacer públicos los chats, audios, fotografías y ubicaciones que tengo”, anunció. Según la abogada que salvó su vida por milagro, ese material incluiría referencias a la presencia de Cerimedo en el comando, la residencia presidencial y la denominada “oficina” de la Casa Grande del Pueblo.

Beller dijo que se siente ahora ante una intimidación cruzada. Lo acción directa que sufrió - de la que resposabiliza a Cerimedo - y la ambigüedad de la que acusa al presidente de Bolivia por su relación con el propio exasesor argentino.