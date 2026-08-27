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Intento de homicidio

Más problemas para Cerimedo: el presidente de Bolivia negó una sospecha clave sobre el asesor

El presidente Rodrigo Paz también aparece involucrado en la situación política y judicial planteada por el atentado a la abogada Nadia Beller. Defendió la acción de la Justicia y negó de manera terminante haber tenido relación con Cerimedo.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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El presidente de Bolivia

El presidente de Bolivia, con sus declaraciones, se metió en el caso Cerimedo. (Foto: A24.com)

La investigación por el atentado contra Nadia Beller sumó a un nuevo personaje que también complica a Fernando Cerimedo. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se despegó del asesor y dijo que nunca tuvieron ninguna relación política o profesional. Sin embargo, reconoció que el consultor argentino participó en cuestiones puntuales de comunicación durante su campaña electoral y que estuvo vinculado al inicio de su gobierno.

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Es la primera vez que Paz habló públicamente sobre la relación con Cerimedo, detenido preventivamente en Bolivia e investigado por el ataque a tiros contra su ex pareja, además de otras causas judiciales. El mandatario aseguró que Cerimedo no tuvo un contrato con el Estado y tampoco contó con autorización para representarlo a él o a su familia.

El presidente boliviano también rechazó cualquier responsabilidad por las actividades que Cerimedo pudiera haber realizado durante su gestión y pidió que la investigación avance con transparencia. La posición de Paz busca marcar distancia con el consultor argentino, cuyo nombre quedó en el centro de una creciente crisis política y judicial.

Cerimedo enfrenta actualmente varias investigaciones en Bolivia. Una de ellas se inició por el ataque contra Beller, quien lo acusó de ser el autor intelectual del atentado en el que dos sicarios le dispararon frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra. El consultor niega las acusaciones.

A esto se sumaron investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y por supuestos vínculos con el tráfico de sustancias controladas y el encubrimiento del narcotráfico. La Fiscalía también encontró dinero en propiedades vinculadas al argentino y elementos que podrían estar relacionados con una estructura de difusión política mediante bots.

Sin embargo, desde Santa Cruz de la Sierra, Beller aportó otra declaración que hace más compleja toda esta trama. Luego de escuchar al mandatario de ese país dijo: “Es cierto que Cerimedo no tuvo un contrato formal con el Estado, lo cual agrava aún más su situación frente a las facultades que ejerció”.

El presidente Paz de Bolivia desconoce a Cerimedo

“Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano (el presidente), a la presidencia, al gobierno o a mi familia. Las representaciones institucionales se hacen a través del mandato institucional, como puede ser un ministro, viceministro, como puede ser un delegado presidencial. No hay asesores principales”.

Rodrigo Paz, el mandatario, utilizó la tercera persona como recurso para despegarse aún más del ex asesor argentino. Según él, solo se requirieron sus servicios para la campaña de la segunda vuelta que lo hizo presidente de su país. Sobre qué pasó luego, fue tajante: "Ganamos las elecciones y a partir de ello no solo cooperó en esa elección", aunque el vículo cesó en cuanto el gobierno comenzó a trabajar en Bolivia.

Nadia Beller, atemorizada por las declaraciones del presidente

Yo no elegí hablar de Cerimedo, ni de usted (por el presidente Paz). En mi desesperación por proteger mi vida, me vi obligada a hablar del peligro que representa una persona con tanto poder”, sostuvo. La mujer afirmó que las declaraciones de Paz, lejos de darle tranquilidad, incrementaron su preocupación sobre la posible influencia que Cerimedo todavía tendría.

Beller señaló varias veces que hará públicos chats, audios, fotografías y ubicaciones que, según afirmó, mostrarían la presencia de Cerimedo en espacios vinculados al Gobierno y al mandatario durante los últimos meses.

“Por eso voy a hacer públicos los chats, audios, fotografías y ubicaciones que tengo”, anunció. Según la abogada que salvó su vida por milagro, ese material incluiría referencias a la presencia de Cerimedo en el comando, la residencia presidencial y la denominada “oficina” de la Casa Grande del Pueblo.

Beller dijo que se siente ahora ante una intimidación cruzada. Lo acción directa que sufrió - de la que resposabiliza a Cerimedo - y la ambigüedad de la que acusa al presidente de Bolivia por su relación con el propio exasesor argentino.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Paz se despegó: El presidente de Bolivia negó ser asesor de Fernando Cerimedo.
  • Vínculos limitados: Reconoció contactos puntuales en campaña y principio de gobierno.
  • Investigaciones: Cerimedo enfrenta causas por atentado, enriquecimiento ilícito y narcotráfico.
Resumen generado por Thinkindot AI
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