El furioso mensaje que la China Suárez subió y luego borró en redes: "Cuando pagan para..."

Cuál es la cláusula secreta que complica la continuidad de Mauro Icardi en el Galatasaray

El escenario de Mauro Icardi en el Galatasaray dejó de ser tan cómodo como parecía. Pese a su peso dentro del equipo y al cariño indiscutido de los hinchas, el club turco puso sobre la mesa una propuesta de renovación que abrió un frente de tensión inesperado.

De acuerdo a lo que trascendió en medios locales, la dirigencia le ofreció al delantero argentino un nuevo contrato por dos años, aunque con una condición que no pasó desapercibida: la segunda temporada quedaría sujeta a una cláusula opcional, atada al rendimiento y a decisiones internas del club.

Sin embargo, el punto más sensible del ofrecimiento es económico. El Galatasaray planteó una fuerte rebaja salarial que impacta de lleno en el futuro del jugador. Icardi, que actualmente ronda los 10 millones de dólares por temporada, debería aceptar una reducción del 50% para continuar en Estambul.

Desde el entorno del futbolista no ocultaron la sorpresa, mientras que desde el club dejaron trascender que en enero se realizará una reunión clave para definir el tema. El tiempo corre y el futuro del goleador empieza a jugarse fuera de la cancha.