El furioso mensaje que la China Suárez subió y luego borró en redes: "Cuando pagan para..."
En medio de los festejos por la llegada del 2026, la actriz reaccionó furiosa a un posteo. La elección de una canción y una frase que despertó sospechas. A quién iba dirigido el descargo que minutos después decidió eliminar para siempre. Enterate.
2 ene 2026, 14:44
Todo ocurrió mientras la China Suárez revisaba su celular durante los primeros instantes del nuevo año. En ese recorrido se topó con un meme que la descolocó: se trataba de una imagen comparativa suya, sin maquillaje y de manera casual, enfrentada a otra totalmente producida, acompañada por la frase “El 31 a las 5 de la tarde / El 31 a las 9 de la noche”. Lejos de tomarlo con humor, lo sintió como un ataque directo y decidió reaccionar.
Visiblemente molesta, la actriz respondió desde sus propias redes con un fuerte descargo que sorprendió a sus seguidores. “Cuando pagan para hundirte pero todo te chupa un huev… Feliz año para todos y todas. Sean felices y reciban lo mejor. Me veo hermosa en todas mis versiones, ni lo intenten”, escribió, sin medias tintas.
El detalle que terminó de encender la polémica fue la elección musical del posteo: Bad Bitch, de Wanda Nara. Para muchos usuarios, no se trató de una casualidad. En redes sociales, el gesto fue interpretado como un palito directo hacia la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), a quien desde hace tiempo se acusa de utilizar bots para hostigarla y generar hate digital.
El estallido, sin embargo, duró poco. Ya sea por una reflexión en frío o por la intervención de su entorno (Mauro Icardi), la China Suárez terminó eliminando la historia a los pocos minutos de haberla publicado. El mensaje desapareció, pero dejó instalada una lectura inevitable sobre el destinatario del enojo. ¿El posteo estuvo dirigido directamente a Wanda Nara?
Cuál es la cláusula secreta que complica la continuidad de Mauro Icardi en el Galatasaray
El escenario de Mauro Icardi en el Galatasaray dejó de ser tan cómodo como parecía. Pese a su peso dentro del equipo y al cariño indiscutido de los hinchas, el club turco puso sobre la mesa una propuesta de renovación que abrió un frente de tensión inesperado.
De acuerdo a lo que trascendió en medios locales, la dirigencia le ofreció al delantero argentino un nuevo contrato por dos años, aunque con una condición que no pasó desapercibida: la segunda temporada quedaría sujeta a una cláusula opcional, atada al rendimiento y a decisiones internas del club.
Sin embargo, el punto más sensible del ofrecimiento es económico. El Galatasaray planteó una fuerte rebaja salarial que impacta de lleno en el futuro del jugador. Icardi, que actualmente ronda los 10 millones de dólares por temporada, debería aceptar una reducción del 50% para continuar en Estambul.
Desde el entorno del futbolista no ocultaron la sorpresa, mientras que desde el club dejaron trascender que en enero se realizará una reunión clave para definir el tema. El tiempo corre y el futuro del goleador empieza a jugarse fuera de la cancha.