La increíble historia de la espía uruguaya que pasó información a los británicos durante la guerra de Malvinas

Su misión era llevar un registro de la base de submarinos en el puerto de esa ciudad. Cualquier hecho importante que observara debía reportarlo a la embajada británica. En Mar del Plata, había tres submarinos: el Santa Fe, el Santiago del Estero y el San Luis. El último, de fabricación alemana, era de pequeñas dimensiones. Los otros dos, de la Segunda Guerra Mundial (1944) eran más grandes, pero casi obsoletos. El Santa Fe, cumplió su última misión justamente en la guerra de 1982. Atacado por los británicos, quedó inutilizado para siempre en las islas Georgias del sur.

Ruth y sus hermanas Ruth, la menor, junto a sus hermanas. Las mayores sirvieron como espías en la II Guerra Mundial. (foto: Gentileza Penguin News)

Para Ruth Morton, su misión era relativamente sencilla. El sector de los submarinos en el puerto marplatense es visible desde muchos puntos de vista. El más directo, desde la escollera norte de ingreso al puerto. Pero también desde el parque San Martín, el boulevard Peralta Ramos o el campo de golf frente al puerto.

Ella debía marcar todo lo que viera como actividad importante de la base de submarinos. Cada vez que se hacían a la mar, avisaba. En una de esas salidas, el submarino Santa Fe puso rumbo a las islas del Atlántico sur. Como ya consignamos, jamás regresaría de su misión a las Georgias del sur.

Sin embargo, su historia es diferente. Al menos, la dotó de un sacrificio, que cualquiera que conozca el lugar, sabe que no era necesario. Ruth le relató al periodista inglés que logró hacerse una suerte de refugio en una obra abandonada. Contó que el terreno era arenoso, sucio y sumamente incómodo porque no había espacio. Ni siquiera podías sentarte. "Me salieron ampollas en las rodillas y codos de tanto arrastrarme, pero fue al principio, luego me acostumbré”, dijo y agregó en esta revelación: “No estaba emocionada. Solo debía tener mucho cuidado en hacerlo palabra por palabra”

submarino santa fe

Del recorte de recursos al final para la espía uruguaya

Tenía un contacto en la embajada británica en Uruguay. Nombre clave: Claire. Un día, su "supervisora" le dijo que se ajustaban los gastos. Ella dijo que decidió seguir adelante y que para eso, se consiguió otras fuentes de ingreso, como la venta de gorras por el centro marplatense.

Hasta que vivió un final para su espionaje, también cuestionable, por lo menos: “Una noche, un barco en el mar disparó justo al sitio donde estaba y alcanzó a un carpincho que había aparecido en ese ´refugio´". El animal, herido de muerte, cayó al agua. Le contó al periodista que ese animal salvó su vida.

Lugo de ese incidente, su contacto Claire le ordenó que terminaba su misión: “Me fui. No había nada que hacer. Me despidieron”, fue su confesión más de 4 décadas. Tiempo después, recibió un premio por su "misión". Morton dijo que estaba molesta por como había sido dejada de lado. A los 97 años, la "espía uruguaya" decidió revelar este relato sobre la tarea de "vigilar" a los submarinos argentinos en Mar del Plata.