El reclamo de Paula Chaves que descolocó a Mario Pergolini por un premio adeudado: "¡Vamos a juicio!"

“Empecé a trabajar con la agencia de Ricardo Piñeyro y me gané un auto”, indicó Paula Chaves. Y Pergolini agregó entre risas: “¡Me sacaste un auto! Digo, te ganaste un auto”.

Pero la modelo fue aún más picante: “Y tenía un viaje a París que nunca me dieron... La caja vengadora soy yo. Mi primer auto me lo gané ahí a mucha honra”, lanzó sin vueltas y sonriendo.

"¿Nunca te lo ganaste? Te vamos a dar el pasaje a París", le dijo Mario Pergolini sorprendido por su reclamo al aire. Y Paula Chaves retrucó en base a los años que pasaron de ese momento: "Cuatro eran (por los pasajes), después de 23 años, mínimo... ¿Qué hago en París sola?".

"¡Vamos a juicio!", reaccionó el conductor con humor. Y la invitada cerró: "Yo estoy re para hacer un juicio eh. “Mi gran sueño es sentarme y decir: ‘Porque mis abogados...’. Viste que toda la gente tiene muchos abogados. Me encantaría poder decirlo y vayamos a juicio”.

“Vamos a ver cómo solucionamos el viaje a París”, concluyó el conductor tras el reclamo del premio pendiente.

La furia de Paula Chaves por las críticas a su físico

Paula Chaves realizó un contundente descargo al aire de Tapados de laburo (Olga) sobre el peso de la mirada ajena sobre su imagen.

"La gente quiere ver de mí algo que yo ya no tengo. Me da vergüenza estar en la playa con un traje de baño, pero lo hago por la salud mental de mi hija", expresó con total claridad dejando en claro que la presión se intensifica por el recuerdo colectivo de su cuerpo en sus años de mayor exposición.

También se sinceró sobre los cambios físicos que atravesó tras sus tres embarazos: "Habiendo estado en el mundo de la moda y haber visto mi cuerpo, hegemónicamente magra, flaca, a una determinada edad, después de haber tenido tres hijos, a mí me da vergüenza muchas veces estar en la playa cómoda con un traje de baño. Sí, hermana, tengo panza porque tuve tres hijos. El último pesó cuatro kilos seiscientos".

La modelo también contó cómo la afectan los comentarios que recibe en las redes cada vez que sube una foto: "Me pongo un conjunto blanco y la gente en redes sociales me pone: 'Ay, es una heladera, se le nota la panza, debe ser que está embarazada'".

Y reconoció la contradicción que le genera querer mostrarse indiferente ante las críticas: "Trato de deconstruirme y mostrarme natural. Quiero ponerme un vestido blanco, me chupa un huevo lo que opines, pero al mismo tiempo subo la foto y está todo el mundo abajo diciendo: 'Parece un termotanque, es una heladera', ¿entendés?".

Pese a todo, Paula Chaves encontró en su hija Olivia la principal motivación para mostrarse auténtica: "Trato de demostrarle a mi hija y voy con una microtanga, me importa nada, pero lo hago por la salud mental de mi hija, porque quiero que Olivia crezca sabiendo que tiene una mamá que tiene un cuerpo que no le avergüenza de mostrarlo".

Y cerró con un mensaje contundente: "Yo a mi hija le voy a demostrar que mi cuerpo es hermoso como es, y que por haber tenido a ustedes tres tengo el cuerpo hermoso que tengo".