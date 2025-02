Cómo es el polémico plan de Donald Trump para la Franja de Gaza

Reconstruir Gaza.jpg Así está hoy la franja de Gaza. Necesita ser reconstruida por completa. Es el hogar de 2 millones de palestinos. (Foto: Gentileza Times of israel)

La franja de Gaza vacía

El diario norteamericano New York Times reveló que muchos asesores del presidente republicano se agarraron la cabeza cuando escucharon esa propuesta: tomar la franja de Gaza, evacuar a los habitantes y reconstruirla por completo, aprovechando que podría ser un paraíso turístico junto al Mediterráneo. Hasta la prensa israelí se sorprendió.

El Times of Jerusalem publicó en la edición de este jueves que Trump tomó desprevenidos al propio Netanyahu a los asesores de la Casa Blanca y al secretario de Estado. La prueba de ello fue que Marco Rubio le dijo luego a la prensa que Estados Unidos no pretende quedarse con la franja de Gaza para su control y que el desplazamiento de los gazatíes sería temporal. Pero por supuesto no pudo delinear absolutamente nada sobre como se podría evacuar a dos millones de personas.

El presidente Trump, en solo 15 días en el poder, demuestra que su vehemencia no tiene límites. O que tiene un plan que casi nadie conoce porque sorprende cada vez que habla. Anunció aranceles aduaneros para Canadá y México que ni se llegaron a implementar - los suspendió por 30 días - ante un acuerdo por el control de inmigrantes y de fentanilo. Con China, el aumento de aranceles fue más modesto:10 %. Pero China respondió con una queja formal a la Organización Mundial de Comercio y su propia represalia a los aranceles.

Finalmente, sobre el canal de Panamá repitió varias veces que EE.UU. tiene que recuperarlo. De nuevo, apareció en escena el canciller Rubio, pero solo trajo más conclusión. Viajó de urgencia a Panamá, se reunió con el presidente José Mulino y luego, soltó una bomba. "Panamá no le cobrará a los barcos norteamericanos por atravesar el canal", dijo Rubio.

Esa frase duró unas horas, nada más. El presidente Mulino necesitó decir unas pocas palabras para dejar todo en claro: "Esa afirmación es una falsedad intolerable".

frontera israel palestina 1947.jpg

El último tema es, entonces, qué planes tiene Donald Trump para el plan de Gaza. Si uno toma al pie de la letra lo que dijo, parece el anuncio de un mega proyecto inmobiliario: Estados Unidos pasa a controlar un terreno devastado y vacío - sin gente - para poder reconstruirlo de la peor devastación en este siglo XXI. Mientras, dos millones de gazatíes deberían ser instalados en otros países - temporariamente para el secretario de Estado, Rubio - los Estados Unidos se harían cargo de darle una completamente diferente fisonomía a la franja de Gaza.

Además, Trump dijo que no habría un solo soldado norteamericano en el terreno. Es decir, la seguridad quedaría en manos del ejército israelí, como una fuerza de ocupación. ¿Qué pasaría si los gazatíes se niegan a dejar su tierra por mejor que sea la promesa?

mensaje de trump por Gaza.jpg Trump insiste en que su plan para reconstruir Gaza es muy bueno. (Foto: Cuenta de Donald Trump)

Trump incluso puso como ejemplo a un senador norteamericano de ascendencia palestina, Chuck Schumer (demócrata) para sugerir que estaría muy feliz de ver casas nuevas, modernas y más seguridad en la región"

El rechazo a la "propuesta Trump"

El portavoz de la Presidencia de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Nabil Abu Rudeina, le contestó a Donald Trump: “La franja de Gaza pertenece a Palestina, con su tierra, su historia y sus lugares sagrados, no está a la venta, y no es un proyecto de inversión,”

Y dejó en claro que la idea de Trump aleja a la precaria paz que debe renovarse en pocas semanas. "Los palestinos frustrarán cualquier plan diseñado para liquidar su justa causa a través de proyectos de inversión", dijo.

La Unión Europea también le recordó al mandatario de los Estados Unidos que jamás, en ningún plan que contempla la solución de dos Estados, Palestina perdería a la franja de Gaza.

Mientras, el jefe de las Fuerzas de Defensa Israelí (IDF) dijo que prepara un plan para la evacuación "voluntaria" de los gazatíes. Algo que no pasó ni de manera desesperada durante los 16 meses en guerra.