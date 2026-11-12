El reclamo de Edith Hermida en MasterChef Celebrity que dejó expuesto al jurado: qué le dijo a Wanda Nara

En ese momento, Wanda intentó resumir el planteo para escribirlo en el famoso libro: "La queja es que hay poca ayuda". Sin embargo, Edith volvió a aclarar su postura y explicó cuál era, según ella, el momento indicado para que los especialistas se acercaran a las estaciones. "No, tiene que venir en en el tiempo que corresponde. Hasta los 15 minutos y ni bien iniciada la competencia", detalló.

Lejos de quedarse solamente con ese reclamo, la participante dejó entrever que el libro de quejas podía convertirse en su nuevo aliado dentro del reality. Durante su entrevista individual, reconoció que todavía tenía varios motivos para protestar y lanzó una frase que terminó de resumir su personalidad: "En realidad me tengo que poner a pensar porque tengo muchas más quejas. A mí me encanta quejarme".

Qué le preguntó Edith Hermida a Rocío Robles sobre su intimidad con Adrián Suar en MasterChef

La cocina de MasterChef Celebrity (Telefe) volvió a ser escenario de una situación inesperada que fue mucho más allá de las preparaciones del desafío de repostería. Mientras los participantes trabajaban en una torta rogel, Edith Hermida encontró el momento indicado para indagar sobre la relación de Rocío Robles con Adrián Suar y sorprendió con una serie de preguntas directas sobre la intimidad de la pareja.

La charla surgió cuando la periodista quiso conocer los detalles de cómo había sido el primer encuentro entre la bailarina y el productor. Sin problemas para hablar de su historia de amor, Rocío contó que ambos coincidieron por cuestiones laborales, aunque durante bastante tiempo no tuvieron demasiadas oportunidades de cruzarse. "Yo arranqué trabajando ahí en Canal 13 y nunca lo vi. Cuando él venía, que venía el día de la apertura del Bailando, no nos veíamos", le respondió.

Con esa información sobre la mesa, Hermida decidió ir un paso más allá y se animó a consultar sobre los comienzos del romance. Sin rodeos y fiel a su estilo, le hizo una pregunta que tomó por sorpresa a su compañera: "La primera vez que saliste con Suar, ¿lo hicieron?". Rocío reaccionó de inmediato y negó con un contundente "Noooo", dando a entender que entre ellos las cosas no sucedieron tan rápido.

Pero la curiosidad de Edith no terminó ahí. Lejos de dar por finalizado el interrogatorio, volvió a la carga con otra consulta todavía más atrevida: "¿Cuánto esperaste para entregar la masita?". La pregunta provocó risas y Robles respondió sin demasiadas explicaciones, aunque con una frase que dejó poco lugar a dudas: "No mucho".

De esta manera, lo que parecía ser una jornada dedicada exclusivamente a la pastelería terminó convirtiéndose en una conversación sobre la vida privada de la bailarina. Con su habitual desparpajo, Edith logró sacar a Rocío de la temática culinaria y protagonizó uno de los intercambios más descontracturados de la emisión, con preguntas picantes y respuestas que no pasaron inadvertidas.