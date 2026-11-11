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Grego Rossello descubrió una nota de Wanda Nara y lanzó una picante reacción: "Después la gente dice..."

Wanda Nara sorprendió a Grego Rossello con un mensaje durante la visita al mercado y él hizo una llamativa interpretación del gesto.

11 nov 2026, 23:40
Grego Rossello descubrió una nota de Wanda Nara y lanzó una picante reacción: Después la gente dice...

Grego Rossello descubrió una nota de Wanda Nara y lanzó una picante reacción: "Después la gente dice..."

Grego Rossello descubrió una nota de Wanda Nara y lanzó una picante reacción: Después la gente dice...

Grego Rossello descubrió una nota de Wanda Nara y lanzó una picante reacción: "Después la gente dice..."

Grego Rossello y Wanda Nara protagonizaron un divertido intercambio en MasterChef Celebrity (Telefe). En medio de una gala complicada, la conductora quiso darle ánimo al participante con un mensaje escrito a mano, pero él aprovechó el gesto para lanzar un comentario pícaro.

Todo ocurrió mientras el humorista buscaba los ingredientes en el mercado. Al advertir lo que estaba haciendo Wanda, no pudo ocultar su sorpresa: ¿Me estás dejando una notita, Wanda?.

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¿Qué hacés acá?, reaccionó la conductora al verse descubierta. Luego, le explicó el motivo de su visita: Te estaba dejando una carta para darte ánimos.

Lejos de limitarse a agradecerle, Grego encontró la oportunidad perfecta para bromear sobre el acercamiento. Después la gente dice que es Grego el que le anda atrás. Está enamorada, chicos, lanzó con picardía.

Así, el mensaje de aliento terminó dando lugar a otro de los intercambios cómplices entre Wanda y el participante, que volvió a jugar con la idea de conquistar a la conductora.

Qué había contado Grego Rossello de Wanda Nara

Grego Rossello habló de su vínculo con Wanda Nara durante su visita a PH: Podemos Hablar (Telefe), el sábado 7 de noviembre. Cuando Andy Kusnetzoff convocó al punto de encuentro a los perdedores en el amor, el humorista avanzó y bromeó: A mí me ven en Masterchef todos los días perdiendo con Wanda.

Sobre sus coqueteos en MasterChef Celebrity (Telefe), aclaró: Es un juego, Wanda está en pareja, la gente lo sabe, es un juego que a mí me gusta. Sin embargo, al preguntarle qué haría si estuviera soltera, aseguró: Voy como loco.

También recordó que, cuando Nara no estaba en pareja, fue a su casa con flores y un perfume para agradecerle su participación en su programa, pero le indicaron que entrara por la puerta de servicio. “No, es re perdedor, yo al lado de él soy una campeona, reaccionó Rocío Marengo.

Grego confirmó que sigue soltero y cerró: “No lo armo a propósito, pero hay algo de anti héroe real en mí.

     

 

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