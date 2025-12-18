La encontraron 40 años después de desaparecer: cómo es el caso que conmociona a Estados Unidos
La mujer pasó casi toda su vida con otra identidad, pero pudo hallar a su padre biológico tras cuatro décadas. Su madre fue detenida acusada del secuestro.
Estaba desaparecida desde los 3 años y la encontraron más de 40 años después. (Foto: gentileza People y WLKY)
Las autoridades de Estados Unidos lograron resolver uno de los casos de desaparición más impactantes de las últimas décadas: una mujer que había sido secuestrada cuando tenía apenas 3 años fue hallada con vida 43 años después. Se trata de Michelle Newton, hoy de 46 años, quien había sido llevada por su madre, Debra Newton, desde Kentucky y creció sin conocer su verdadera identidad ni lo ocurrido en su infancia.
El caso se remonta a abril de 1983, cuando Debra se llevó a su hija sin autorización y abandonó el estado en el que vivía junto a su esposo, Joe Newton, padre de la menor. El hombre denunció de inmediato la desaparición de ambas e inició una búsqueda incansable que se extendió durante décadas, aunque la causa fue finalmente archivada en 2005 ante la falta de pistas concretas.
Durante más de 40 años, madre e hija vivieron bajo identidades falsas. Debra rehízo su vida en Florida, se volvió a casar y logró que Michelle creciera sin saber nada sobre su origen ni sobre su padre biológico. Sin embargo, una denuncia inesperada cambió el rumbo de la historia: un testigo reconoció a la mujer y dio aviso a las autoridades, lo que permitió reactivar la investigación.
Según informó la revista People, el 24 de noviembre pasado la Policía llegó al domicilio donde residían y detuvo a Debra Newton, quien había sido incluida durante años en la lista de las ocho fugitivas por secuestro parental más buscadas por el FBI. Tras su arresto, recuperó la libertad luego de que un familiar pagara la fianza fijada por la Justicia, mientras la causa continúa en trámite.
El reencuentro entre padre e hija se concretó poco después y estuvo cargado de emoción. “Ella siempre ha estado en nuestro corazón”, expresó Joseph Newton en diálogo con la cadena WLKY. Visiblemente conmovido, agregó: “No puedo explicar lo que sentí al volver a abrazar a mi hija. No cambiaría ese momento por nada”.
La emoción del padre y la espera de la resolución judicial
“Fue como verla nacer otra vez, como si fuera un ángel”, relató el hombre, quien durante años había sostenido la esperanza de volver a verla. Michelle, en tanto, reconoció que no tenía recuerdos de su padre biológico, ya que se había criado con el nuevo esposo de su madre, completamente ajena a la historia que había marcado su vida desde la infancia.
Tras conocer la verdad, Michelle manifestó su voluntad de acompañar a ambos en este proceso. “Quiero tratar de ayudarlos a los dos a resolver esto para que todos podamos sanar”, afirmó en la misma entrevista. Mientras tanto, la familia espera la resolución judicial del caso, que volvió a poner en foco las consecuencias del secuestro parental y el impacto emocional que puede extenderse durante generaciones.