La encontraron 40 años después de desaparecer: cómo es el caso que conmociona a Estados Unidos

El reencuentro entre padre e hija se concretó poco después y estuvo cargado de emoción. “Ella siempre ha estado en nuestro corazón”, expresó Joseph Newton en diálogo con la cadena WLKY. Visiblemente conmovido, agregó: “No puedo explicar lo que sentí al volver a abrazar a mi hija. No cambiaría ese momento por nada”.

El reencuentro de Michelle Newton con su padre. (Foto: gentileza WLKY)

La emoción del padre y la espera de la resolución judicial

“Fue como verla nacer otra vez, como si fuera un ángel”, relató el hombre, quien durante años había sostenido la esperanza de volver a verla. Michelle, en tanto, reconoció que no tenía recuerdos de su padre biológico, ya que se había criado con el nuevo esposo de su madre, completamente ajena a la historia que había marcado su vida desde la infancia.

Tras conocer la verdad, Michelle manifestó su voluntad de acompañar a ambos en este proceso. “Quiero tratar de ayudarlos a los dos a resolver esto para que todos podamos sanar”, afirmó en la misma entrevista. Mientras tanto, la familia espera la resolución judicial del caso, que volvió a poner en foco las consecuencias del secuestro parental y el impacto emocional que puede extenderse durante generaciones.