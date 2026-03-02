Cuál es el significado oculto de Gia, el nombre de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

“Va a nacer acá (por Italia). Principalmente porque quiero tener parto natural, si se me da, obviamente. Y segundo, porque quiero que esté el padre. En el fútbol no hay muchos días libres y los chicos suelen tener vacaciones en junio o julio. Así que fue como ‘lo tengo que tener acá’”, comentaba Oriana Sabatini en diálogo con el programa LAM (América Tv).

Tras conocerse la noticia del nacimiento de Gia, comenzaron a conocerse más detalles en cuanto al por qué de la elección de ese nombre para la beba, el cual tendría un fuerte significado para Oriana.

Según se supo, el nombre estaría vinculado a la admiración que la cantante siente desde chica por Angelina Jolie, quien fue la protagonista de la película de romance titulada Gia (1998), la cual marcó un antes y un después en la carrera de la artista estadounidense y que incluso le valió un premio Globo de Oro como mejor actriz por ese papel.

Esa historia cinematográgica donde la actriz estadounidense interpreta a la supermodelo Gia Carangi habría impactado tanto a Oriana en ese entonces que desde aquel momento habría decidido llamar así a su hija en un futuro.

En su definición, el nombre Gia es de origen italiano y se interpreta comúnmente como "Dios es misericordioso" o "don de Dios". Funciona frecuentemente como un diminutivo también de nombres como Gianna, Giovanna o Giorgia, reflejando gracia y, en algunos contextos, fuerza. Es un nombre corto, moderno y popular a nivel internacional.

La foto de Oriana Sabatini con su look relajado antes del parto

Desde sus historias de Instagram, Oriana Sabatini compartió su look urbano que combina comodidad y actitud: pantalón gris melange de tiro bajo, top negro y campera puffer corta en el mismo color.

El resultado es un conjunto que resalta su silueta y celebra el momento que está viviendo a días de dar a luz a su primera hija, fruto de su amor con el futbolista Paulo Dybala.

El abrigo inflado con piel, la minibag oscura y un vaso térmico completan el look descontracturado, mientras que su pelo suelto y maquillaje natural refuerzan la autenticidad. El estilismo confirma que la moda premamá ya no se limita a ocultar la panza, sino que la convierte en protagonista.

Con básicos versátiles y tonos neutros, Oriana Sabatini demuestra que se puede transitar el embarazo con actitud fashionista, incluso en pleno invierno europeo.