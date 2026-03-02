El grave error en la estrategia legal de Mauro Icardi: "A Wanda Nara le conviene..."

La situación se complicó cuando la defensa de Icardi decidió apelar: “¿Qué hizo la defensa de Mauro? Apeló, porque vos tenés la herramienta, si estás en disconformidad, podés apelar. El juez vuelve a reafirmar. Tiene que pagar 30 mil dólares. Entonces, ¿qué dice el juez? Los alimentos provisorios van a quedar ad eternum hasta que se resuelva lo de la restitución”.

Por último, Fernández señaló el punto más crítico de la estrategia legal del jugador: “Y acá está el quid de la cuestión, que no sé si se lo contaron a Maurito, pero ellos se habrían comido la segunda apelación. Y ahí está el problema. Se comieron la segunda apelación. Entonces a Wanda le sigue conviniendo que estén los provisorios. Le conviene que estén los provisorios. ¿Por qué? Porque se fijaron altísimos. Entonces ya cuando vos pedís por televisión que la otra parte pida los definitivos es porque te quedaste sin herramientas legales”.

Dónde planean vivir la China Suárez y Mauro Icardi tras el retiro del futbolista

Mientras Mauro Icardi continúa instalado en Turquía por sus compromisos con el Galatasaray, el futuro del delantero y su pareja, la China Suárez, comienza a tomar forma más allá de la pelota.

En La Mañana con Moria (El Trece), Gustavo Méndez dio detalles sobre la actualidad del jugador: “Mauro Icardi es el capitán y el 9 del Galatasaray, aunque ahora está de suplente. Está jugando la ronda de la Champions League”.

El periodista también deslizó que podría haber un nuevo destino antes de su retiro: “Comenzó a sonar que Icardi podría ir a jugar a Italia, a Turín”.

Pero lo más fuerte llegó después, cuando adelantó cuál sería el plan definitivo de la pareja: “Cuando él se retire, se va a ir a vivir con la China a Milán”.

La elección de esa ciudad no sería un detalle menor. El traslado a Europa podría generar tensiones con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, padres de los hijos de la actriz, ante la posibilidad de que los chicos vivan a distancia.

Así, mientras Mauro sigue sumando minutos en la Champions y la China disfruta de su vida en Turquía, el futuro de ambos ya se proyecta en Italia. Y todo indica que Milán será el escenario elegido para escribir el próximo capítulo de su historia juntos.