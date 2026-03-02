Llega al país el primer buque de guerra nacional: el más poderoso de América latina con tecnología bélica de última generación

En términos industriales, el proyecto dinamiza cadenas productivas asociadas al acero naval, electrónica, software de defensa y sistemas de propulsión. Además, genera empleo calificado y posiciona a Cotecmar como un astillero capaz de competir en estándares de alta complejidad tecnológica.

Una plataforma moderna con arquitectura modular

La PES toma como referencia el diseño SIGMA 10514 del astillero neerlandés Damen Shipyards Group. Esta clase ha sido adoptada por distintas marinas del mundo gracias a su arquitectura modular, una característica clave para su adaptabilidad.

El concepto modular permite que los sistemas de combate, sensores y armamento se integren por bloques independientes. Esto facilita actualizaciones futuras sin necesidad de rediseñar por completo la estructura del buque, reduciendo costos y tiempos de modernización.

Con una eslora de 107,5 metros, una manga de 14,02 metros y un calado cercano a los 3,9 metros, la fragata combina dimensiones estratégicas con estabilidad oceánica. Estas características le permitirán operar tanto en aguas del Caribe como del Pacífico, dos escenarios geográficos con dinámicas operativas muy diferentes.

La construcción se realiza a partir de 52 bloques de acero naval ensamblados progresivamente. Este método industrial no solo optimiza tiempos, sino que eleva el estándar técnico del astillero colombiano.

Un buque multipropósito para un entorno complejo

La Plataforma Estratégica de Superficie fue concebida como un buque multipropósito. En un escenario regional marcado por amenazas híbridas, narcotráfico marítimo y disputas por recursos estratégicos, la versatilidad se convierte en una condición indispensable.

Entre las misiones previstas para la nueva fragata se encuentran:

Guerra antisuperficie , orientada a neutralizar embarcaciones hostiles.

Guerra antisubmarina , mediante sensores y sistemas especializados.

Defensa antiaérea , clave para la protección de flotas y puertos estratégicos.

Vigilancia y control del espacio marítimo.

Protección de rutas comerciales y plataformas energéticas.

Participación en ejercicios multinacionales.

La flexibilidad operativa permitirá a la Armada desplegar un único buque capaz de cumplir funciones que antes requerían distintas plataformas especializadas.

Interoperabilidad y estándares internacionales

Uno de los aspectos más estratégicos del programa es su compatibilidad con doctrinas y sistemas occidentales. La fragata estará preparada para operar bajo parámetros alineados con la OTAN, lo que facilitará la participación de Colombia en ejercicios y misiones conjuntas.

Esta interoperabilidad no solo tiene valor militar, sino también diplomático. Fortalece la integración del país en redes de cooperación internacional y amplía su capacidad de respuesta ante crisis regionales.

La digitalización de sistemas, la automatización de procesos y la integración de centros de comando avanzados ubican a la PES dentro de la nueva generación de fragatas latinoamericanas.

Impacto económico y proyección regional

Más allá del plano estrictamente militar, la fragata tiene un impacto directo en la economía. La construcción local reduce la salida de divisas, fortalece proveedores nacionales y promueve la transferencia de conocimiento técnico.

El proyecto contempla la eventual fabricación de cuatro unidades, lo que consolidaría una línea de producción sostenida en el tiempo. Esta continuidad es clave para evitar que el conocimiento adquirido se diluya y para transformar a Colombia en exportador potencial de servicios navales.

En América Latina, pocas naciones han desarrollado fragatas con integración tecnológica significativa en su propio territorio. Con este programa, Colombia se posiciona como un actor relevante dentro del mapa regional de la industria de defensa.

Modernización integral de la flota

La incorporación de la PES forma parte de un proceso más amplio de renovación naval. Las fragatas actuales de la Armada, muchas de ellas con varias décadas de servicio, requieren reemplazo progresivo para mantener estándares de eficiencia y seguridad.

La nueva plataforma no solo aportará mayor capacidad ofensiva y defensiva, sino también mejoras en autonomía, eficiencia energética y habitabilidad para la tripulación. Estos elementos son fundamentales en despliegues prolongados en alta mar.

Autonomía estratégica a largo plazo

El verdadero valor del programa radica en su proyección futura. Construir una fragata implica dominar procesos de ingeniería complejos, integración de sistemas electrónicos, pruebas de mar y certificaciones internacionales.

Al desarrollar estas capacidades, Colombia reduce su dependencia externa en mantenimiento y modernización. La autonomía tecnológica se convierte en un activo estratégico tan importante como el propio buque.

Además, el conocimiento acumulado podrá transferirse a proyectos civiles y comerciales, ampliando el impacto industrial más allá del ámbito militar.

Un nuevo capítulo para la defensa colombiana

La construcción de la Plataforma Estratégica de Superficie simboliza la transición de Colombia hacia una etapa de mayor autosuficiencia en defensa. En un entorno marítimo cada vez más desafiante, la capacidad de diseñar y fabricar buques propios constituye una ventaja estratégica.

La fragata no es solo acero y tecnología: es una declaración de capacidades. Representa la consolidación de una industria que aspira a competir en estándares globales y a fortalecer la seguridad marítima del país.

Con la proyección de nuevas unidades en los próximos años, Colombia avanza hacia una flota más moderna, flexible y preparada para los desafíos del siglo XXI.