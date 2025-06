Crece el misterio sobre el uranio iraní tras los ataques de EE.UU. e Israel, ¿destruido o...?

Todo este interrogante pone una llamada de atención a los dichos de Donald Trump sobre una tregua "para siempre". ¿Dónde está el uranio enriquecido de Irán? ¿Es sólo cuestión de tiempo para que estos 12 días que tuvieron en vilo al mundo vuelvan a repetirse?

Uranio y plan nuclear: ¿"game over" o "el Juego de la Oca"?

Es el tema central de este problema que representa el desarrollo nuclear de Irán. Hay solo 9 países con bombas atómicas:

Estados Unidos

Rusia

China

Francia

Gran Bretaña

Israel

India

Pakistán

Corea del norte

Los cinco primeros - vencedores de la II Guerra Mundial - tiene el asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas - el organismo en el que tienen poder de veto. Por eso, el celo para que no haya más países que lleguen a incorporar a las bombas nucleares dentro de su arsenal. L a revolución Islámica en Irán de 1979 puso como enemigos centrales a EE.UU. e Israel. Por eso, comenzó a desarrollar su propia carrera en el campo nuclear. El objetivo final: alcanzar una ojiva nuclear.

Estados Unidos, pero sobre todo Israel, no están dispuestos a que eso pueda finalmente concretarse. El gobierno de Barack Obama negoció un plan de controles para acotar la capacidad de Irán para desarrollarse en ese campo. Solo para tener energía o uso específico en la medicina, por ejemplo.

Irán superó hace largo tiempo ya el umbral de enriquecer al Uranio al 5%, el número necesario para poder obtener energía. Está (¿estaba?) en el 60%. Con el 70% ya estaría en el umbral del arsenal nuclear. Por eso, en medio de la crisis de la región que comenzó en octubre de 2023 cuando Hamas atacó a Israel, llegó el momento anunciado durante mucho tiempo: Israel primero y los EE.UU. después atacaron los tres centros principales del desarrollo nuclear iraní. En esta disputa, se encuentra el mundo ahora.

Donald Trump y su vice, Vance, han dicho en sobradas oportunidades que el plan nuclear de Irán quedó arrasado. Esto equivaldría al "game over" que aparece en cualquier videojuego que tiene combates como su especialidad. Sin embargo, hay informes que nos llevan a un juego mucho más tradicional y de tablero: el Juego de la Oca.

ciclo para U235.jpg El ciclo de enriquecimiento del Uranio, el punto de partida para la bomba atómica. (Foto: Gentileza OEIA)

Este martes se conoció un informe de inteligencia norteamericana que dice que en realidad, los ataques a los depósitos subterráneos de Irán no fueron completos. Es decir, destrucciones parciales que retrasan los planes, pero no los anulan o cancelan. Es como retroceder varios casilleros en el "juego de la oca", pero eso no significa "perder".

Y allí surge otro gran interrogante que preocupa a la seguridad mundial. El uranio enriquecido es altamente radiactivo. Si se atacaron las bases de producción, uso y almacenamiento, ¿qué pasó con el U.235 (uranio 235)? ¿Explotó y liberó radiación en los túneles? ¿Salió a las superficie y pone en riesgo a la población?

Y si nada de esto sucedió porque de manera preventiva se lo mudó de sitio, también es un motivo de preocupación.

La movilización de uranio enriquecido debe comunicarse por el peligro que entraña

Es en este momento en que interviene la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA), a cuyo frente, está el argentino Rafael Grossi. Los países que pertenecen a esa organización mundial se comprometieron a informar cualquier manipulación extraordinaria del U-235, por seguridad. El casó iraní es el ejemplo perfecto: malo si lo atacaron de manera completa y malo también, si preventivamente, Irán se llevó a otro lado, a otro refugio o planta sin dar aviso.

central nuclear de Irán .jpg Uno de los emplazamientos de Irán, atacados por Israel y Estados Unidos.(foto Gentileza Jerusalem times)

El traslado del material radiactivo y potencialmente mortal para el ser humano debe hacerse con parámetros internacionales que tienen un punto importante: que todo el mundo sepa lo que sucede.

Irán rompe con la Agencia Atómica de Naciones Unidas

El mismo día que el gobierno de Teherán aceptó la "pax americana", anunció que el parlamento iraní votó que ese país deje de colaborar con el organismo de la ONU que preside el argentino Grossi. Esto quiere decir, que no dará más informes ni aceptará revisiones a su plan nuclear.

grossi de la AIEA.jpg Irán anunció que ya no cooperara con la Agencia Internacional de Energía Atómica, que depende de la ONU y dirige el argentino Rafael Grossi. (Foto: Reuters)

Esto parece ratificar que Irán - como ya lo dijo - seguirá con su plan nuclear - y si no permite revisiones, es posible deducir que si no hay interés en los controles, es porque el daño no ha sido considerable (como dicen los informes de la inteligencia de EE.UU.).

Es una destrucción total o solo un retraso en una marcha que Irán se empeña en proseguir hacia la bomba nuclear. La duda se conecta directamente con la presuntuosa frase con la que Donald Trump - según dijo ahora - merecería el premio Nobel de la Paz por haberla logrado entre Israel e Irán para siempre. Las armas químicas de Irak (en las guerras del Golfo, nunca aparecieron). Ahora, el uranio enriquecido puede ser la prueba de una paz verdadera.