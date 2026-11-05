Crisis en Paraguay: por falta de quorum, se levantó la sesión en el Congreso y la destitución de Peña quedó en suspenso

Qué pasó en la sesión del Congreso de Paraguay

El senador Rafael Filizzola perteneciente a la oposición dialogó con A24 y explicó lo sucedido en la sesión. "Estábamos votando, había una mayoría para el enjuiciamiento político, hay un amplio consenso que el presidente tiene que ser destituido, y cuando estábamos terminando la votación, un grupo del bloque oficialista dejó dejó la sala".

El legislador explicó que entonces "la parte de diputados quedó sin quórum, así que la votación no culminó y, de acuerdo a nuestro reglamento, en consecuencia la renuncia no fue aceptada, por lo que tiene que continuar el proceso de enjuiciamiento político".

"La gente está muy indignada, así que la gente pide justicia, no quiere una salida de esta manera negociada, sino quiere que el juicio político continúe", expresó el senador.

Además, acusó a Peña de ser el "jefe de una organización criminal que montó un mecanismo, desde antes de asumir la presidencia, para defraudar al país".

Incidentes en Paraguay

Se produjeron incidentes en las inmediaciones del Congreso de Paraguay luego de que Santiago Peña presentara su renuncia a la presidencia, en medio de la crisis política que atraviesa el país. Los episodios ocurrieron mientras el Senado debía definir si aceptaba la dimisión del mandatario o avanzaba con el proceso de juicio político.

Qué pasó con Ueno Bank

La intervención de Ueno Bank desencadenó una crisis financiera que rápidamente se trasladó al escenario político de Paraguay. El escándalo, que involucró el manejo de fondos públicos y presuntas irregularidades crediticias, debilitó al gobierno de Santiago Peña y terminó con la renuncia del mandatario antes de que avanzara un eventual juicio político en su contra.

El conflicto estalló cuando el Banco Central de Paraguay dispuso la intervención y posterior disolución de Ueno Bank, tras detectar que sus indicadores de solvencia estaban por debajo de los niveles mínimos exigidos. La entidad manejaba alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos, entre ellos recursos previsionales. La decisión generó preocupación entre los ahorristas, que se movilizaron para reclamar la restitución de sus depósitos y formaron largas filas en las sucursales.

Al mismo tiempo, la Fiscalía imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras relacionadas con operaciones crediticias realizadas entre 2025 y 2026. En el marco de la investigación, pidió la prisión preventiva de Miguel Vásquez, uno de los fundadores y principales accionistas de la entidad, y el arresto domiciliario de otros integrantes de la conducción. La Justicia busca establecer cómo se produjeron las operaciones y quiénes tuvieron responsabilidad en el derrumbe del banco.

La renuncia de Peña profundizó la incertidumbre política e institucional en el país, en medio de los reclamos de los clientes afectados y de las investigaciones judiciales. Mientras las autoridades avanzan con los mecanismos para restituir los depósitos, el escándalo de Ueno Bank mantiene abierto un frente financiero y político que sacude a Paraguay.