La polémica frase de Norberto Marcos que sonó a palito para Fátima Florez: "Tóxica y..."

Cómo fue la historia de amor de Norberto Marcos y Fátima Florez y por qué se separaron

La historia entre Norberto Marcos y Fátima Florez comenzó hace más de dos décadas, cuando ella tenía 19 años y él era productor artístico. Se conocieron durante un casting en Perú y, a partir de ese encuentro, iniciaron una relación que se extendió durante aproximadamente 22 años.

Además de compartir su vida sentimental, construyeron una sociedad laboral. Marcos fue representante y productor de la humorista, y tuvo un papel fundamental en el desarrollo de su carrera artística. Juntos trabajaron en espectáculos, temporadas teatrales y giras, hasta convertirse en una dupla consolidada dentro del mundo del espectáculo.

Sin embargo, la relación llegó a su fin en 2023. En abril de ese año, Fátima confirmó que estaban atravesando un impasse y habló de un desgaste en la pareja. "En las parejas pasan cosas, se puede desgastar", había explicado entonces.

Poco después, Marcos también habló sobre la ruptura y aseguró que las diferencias laborales habían repercutido en la convivencia. En diálogo con Intrusos (América TV), negó que hubiera existido una tercera persona o una estafa económica y reconoció que todavía estaba enamorado de ella. "Por supuesto que la sigo amando. Lo más difícil fue soltar a la mujer, no a la artista", había expresado entre lágrimas.

Con el paso del tiempo, la separación se volvió cada vez más conflictiva. A la distancia sentimental se sumaron las diferencias por cuestiones patrimoniales y económicas, especialmente por los bienes que habían adquirido durante los años de convivencia y el reclamo de una compensación económica por parte del productor.