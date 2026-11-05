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La polémica frase de Norberto Marcos que sonó a palito para Fátima Florez: "Tóxica y..."

Norberto Marcos compartió una contundente reflexión en sus redes sociales y despertó sospechas sobre una posible indirecta a Fátima Florez.

5 nov 2026, 18:49
Fátima Florez y Norberto Marcos.jpg
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Norberto Marcos llamó la atención en las redes sociales con una publicación que no pasó inadvertida. El productor teatral compartió una polémica frase en sus historias de Instagram que despertó interrogantes sobre su destinataria y reavivó las especulaciones sobre su conflictiva separación de Fátima Florez, con quien compartió más de dos décadas de su vida.

"Sabías que la mayoría de las mujeres pierden a un buen hombre porque escuchan los consejos de una amiga fracasada, solter y tóxica", escribió Marcos en la historia que publicó en su cuenta de Instagram.

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Aunque el productor no mencionó a nadie en particular, el contenido del mensaje generó preguntas sobre si podría estar dirigido a su expareja. La frase, que apunta contra las mujeres que siguen los consejos de sus amigas a la hora de tomar decisiones sentimentales, apareció en medio de un vínculo que terminó atravesado por fuertes diferencias personales, económicas y judiciales.

No es la primera vez que Marcos y Florez quedan en el centro de la escena por declaraciones relacionadas con su ruptura. De hecho, durante los últimos meses, ambos volvieron a protagonizar cruces públicos por los reclamos económicos y la división de los bienes que construyeron durante los años que estuvieron juntos.

Cómo fue la historia de amor de Norberto Marcos y Fátima Florez y por qué se separaron

La historia entre Norberto Marcos y Fátima Florez comenzó hace más de dos décadas, cuando ella tenía 19 años y él era productor artístico. Se conocieron durante un casting en Perú y, a partir de ese encuentro, iniciaron una relación que se extendió durante aproximadamente 22 años.

Además de compartir su vida sentimental, construyeron una sociedad laboral. Marcos fue representante y productor de la humorista, y tuvo un papel fundamental en el desarrollo de su carrera artística. Juntos trabajaron en espectáculos, temporadas teatrales y giras, hasta convertirse en una dupla consolidada dentro del mundo del espectáculo.

Sin embargo, la relación llegó a su fin en 2023. En abril de ese año, Fátima confirmó que estaban atravesando un impasse y habló de un desgaste en la pareja. "En las parejas pasan cosas, se puede desgastar", había explicado entonces.

Poco después, Marcos también habló sobre la ruptura y aseguró que las diferencias laborales habían repercutido en la convivencia. En diálogo con Intrusos (América TV), negó que hubiera existido una tercera persona o una estafa económica y reconoció que todavía estaba enamorado de ella. "Por supuesto que la sigo amando. Lo más difícil fue soltar a la mujer, no a la artista", había expresado entre lágrimas.

Con el paso del tiempo, la separación se volvió cada vez más conflictiva. A la distancia sentimental se sumaron las diferencias por cuestiones patrimoniales y económicas, especialmente por los bienes que habían adquirido durante los años de convivencia y el reclamo de una compensación económica por parte del productor.

     

 

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