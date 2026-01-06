Cuba difundió los nombres de los 32 custodios muertos durante el operativo para capturar a Nicolás Maduro

373af6cd-61ac-4a24-9782-ad78f36fa669_16-9-discover-aspect-ratio_default_0

El mensaje de Díaz-Canel y el homenaje oficial

Al confirmar públicamente las muertes, Díaz-Canel afirmó que los combatientes “cumplieron dignamente con su deber” y que su accionar representó “el sentir solidario de millones de compatriotas”. El mandatario subrayó además que el homenaje se enmarca en la tradición internacionalista del régimen cubano.

La declaración fue acompañada por actos oficiales y mensajes institucionales que resaltaron el carácter “heroico” de los caídos, en un contexto de máxima tensión regional tras la captura del líder chavista.

El operativo en Venezuela y la participación cubana

Según detalló el régimen cubano, los militares fallecidos cumplían misiones en Venezuela a pedido de órganos homólogos de ese país. La publicación oficial insistió en que todos murieron “tras férrea resistencia” durante el desarrollo del operativo.

El sábado, Maduro fue extraído de Venezuela en una operación militar encabezada por Estados Unidos. El lunes compareció ante un juez en Nueva York, acusado de narcotráfico y terrorismo. El exmandatario negó los cargos, afirmó ser inocente y denunció haber sido “secuestrado”.

cuba-dio-a-conocer-la-lista-de-los-custodios-cubanos-de-maduro-que-murieron-durante-su-captura-por-estados-unidos-foto-granma-LCYQFFQBOVBDDLT47URH33ATHI cuba dio a conocer la lista de los custodios cubanos de Maduro que murieron durante su captura por Estados Unidos. (Foto: Granma).

El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos está “a cargo” de la situación en Venezuela y que mantiene conversaciones con las autoridades que asumieron el poder, encabezadas por Delcy Rodríguez.

Detalles revelados por el Pentágono

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, confirmó que unos 200 militares estadounidenses participaron del operativo, con apoyo aéreo de más de 150 aeronaves provenientes de distintas bases de la región.

“Casi 200 de nuestros mejores estadounidenses fueron al centro de Caracas y detuvieron a un individuo buscado por la justicia, sin que muriera un solo estadounidense”, afirmó Hegseth en un acto oficial. Trump reconoció que hubo militares heridos, aunque no se informaron cifras oficiales.

8223fbef-3504-4b3a-aea8-913f209479d1_16-9-discover-aspect-ratio_default_0 El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, habla durante un acto celebrado en la Tribuna Antimperialista a favor de Venezuela este sábado, en La Habana (Cuba). EFE

Un impacto regional con derivaciones abiertas

La difusión de los nombres de los 32 cubanos muertos profundizó el impacto político del operativo y abrió nuevos interrogantes sobre el rol de Cuba en Venezuela, el alcance real de la intervención militar y las consecuencias diplomáticas en la región.

Mientras avanzan las causas judiciales contra Maduro en Estados Unidos, el episodio sigue generando repercusiones en América Latina y marca un punto de inflexión en el escenario político venezolano.