Cuba difundió los nombres de los 32 custodios muertos durante el operativo para capturar a Nicolás Maduro
El gobierno de Miguel Díaz-Canel decretó dos días de duelo nacional y ordenó que la bandera cubana flamee a media asta en todo el país.
Miguel Díaz-Canel admitió así por primera vez la presencia de personal militar cubano en tareas de seguridad en territorio venezolano.
El gobierno de Cuba confirmó este lunes las identidades de los 32 ciudadanos cubanos fallecidos durante el operativo militar para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. La información fue publicada por el diario oficial Granma y replicada por el Ministerio del Interior de la isla, en medio de un fuerte impacto político y diplomático.
Tras la difusión del listado, el presidente Miguel Díaz-Canel decretó dos días de duelo nacional y ordenó que la bandera cubana flamee a media asta en todo el país. Según la versión oficial, los agentes “perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia”, mientras cumplían misiones solicitadas por autoridades venezolanas.
De acuerdo con el comunicado oficial, 20 de los fallecidos pertenecían al Ministerio del Interior y 12 a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Entre ellos había oficiales de alto rango, suboficiales y soldados, con edades que iban desde los 26 hasta los 67 años.
Entre los nombres destacados figuran dos coroneles, varios mayores, capitanes y tenientes. El gobierno cubano sostuvo que todos actuaban en representación de organismos oficiales y que murieron “en combate directo contra los atacantes o como resultado de bombardeos sobre instalaciones”.
El mensaje de Díaz-Canel y el homenaje oficial
Al confirmar públicamente las muertes, Díaz-Canel afirmó que los combatientes “cumplieron dignamente con su deber” y que su accionar representó “el sentir solidario de millones de compatriotas”. El mandatario subrayó además que el homenaje se enmarca en la tradición internacionalista del régimen cubano.
La declaración fue acompañada por actos oficiales y mensajes institucionales que resaltaron el carácter “heroico” de los caídos, en un contexto de máxima tensión regional tras la captura del líder chavista.
El operativo en Venezuela y la participación cubana
Según detalló el régimen cubano, los militares fallecidos cumplían misiones en Venezuela a pedido de órganos homólogos de ese país. La publicación oficial insistió en que todos murieron “tras férrea resistencia” durante el desarrollo del operativo.
El sábado, Maduro fue extraído de Venezuela en una operación militar encabezada por Estados Unidos. El lunes compareció ante un juez en Nueva York, acusado de narcotráfico y terrorismo. El exmandatario negó los cargos, afirmó ser inocente y denunció haber sido “secuestrado”.
El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos está “a cargo” de la situación en Venezuela y que mantiene conversaciones con las autoridades que asumieron el poder, encabezadas por Delcy Rodríguez.
Detalles revelados por el Pentágono
El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, confirmó que unos 200 militares estadounidenses participaron del operativo, con apoyo aéreo de más de 150 aeronaves provenientes de distintas bases de la región.
“Casi 200 de nuestros mejores estadounidenses fueron al centro de Caracas y detuvieron a un individuo buscado por la justicia, sin que muriera un solo estadounidense”, afirmó Hegseth en un acto oficial. Trump reconoció que hubo militares heridos, aunque no se informaron cifras oficiales.
Un impacto regional con derivaciones abiertas
La difusión de los nombres de los 32 cubanos muertos profundizó el impacto político del operativo y abrió nuevos interrogantes sobre el rol de Cuba en Venezuela, el alcance real de la intervención militar y las consecuencias diplomáticas en la región.
Mientras avanzan las causas judiciales contra Maduro en Estados Unidos, el episodio sigue generando repercusiones en América Latina y marca un punto de inflexión en el escenario político venezolano.