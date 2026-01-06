La ONU se pronunció sobre la operación militar de EE.UU. en Venezuela: "Socavó un principio fundamental del derecho internacional"

La portavoz recordó además que la oficina de Derechos Humanos de la ONU viene denunciando desde hace más de una década “el continuo deterioro de la situación en Venezuela” y advirtió que la actual escalada militar podría profundizar ese escenario. En ese sentido, señaló que existe preocupación por que “la actual inestabilidad y la mayor militarización del país, como consecuencia de la intervención de Estados Unidos, empeore la situación”.

Desde el plano humanitario, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios alertó que cerca de ocho millones de personas en Venezuela, lo que equivaldría a una cuarta parte de la población, requieren asistencia urgente.

En tanto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) indicó que, hasta el momento, no se detectaron nuevos desplazamientos masivos desde el país. “Seguimos de cerca la situación y los movimientos transfronterizos”, afirmó su portavoz, Eujin Byun, ante los periodistas.

Las agencias del sistema de Naciones Unidas aseguraron que están en condiciones de “apoyar los esfuerzos de ayuda de emergencia y proteger a las personas desplazadas que lo necesiten si fuera necesario”.

Otro pronunciamiento contra Estados Unidos

En paralelo, los gobiernos de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y el Reino Unido difundieron este martes una declaración conjunta en la que respaldaron a Dinamarca frente a las afirmaciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre Groenlandia y reclamaron el respeto a la Carta de las Naciones Unidas.

DONALD TRUMP AFIRMÓ QUE EE.UU. "NECESITA" GROENLANDIA DONALD TRUMP AFIRMÓ QUE EE.UU. "NECESITA" GROENLANDIA

“Corresponde a Dinamarca y a Groenlandia [un territorio autónomo que forma parte de Dinamarca] y solo a ellos decidir sobre las cuestiones que les conciernen”, expresaron los mandatarios europeos. En el texto también remarcaron que el reino danés integra la Alianza Atlántica, al igual que Estados Unidos, y que ambos países mantienen además un acuerdo bilateral de defensa.