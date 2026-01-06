En vivo Radio La Red
Mundo
ONU
Estados Unidos
PRIMER PRONUNCIAMIENTO

La ONU se pronunció sobre la operación militar de EE.UU. en Venezuela: "Socavó un principio fundamental del derecho internacional"

La Organización de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y advirtió que la escalada bélica podría agravar la crisis humanitaria en el país latinoamericano.

La ONU se pronunció por primera vez sobre la operación de Estados Unidos en territorio venezolano. (Foto: Reuters).

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó este martes su primera reacción oficial frente a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y manifestó una preocupación por una acción que, según advirtió, "socavó un principio fundamental del derecho internacional".

“Ningún Estado debe amenazar ni utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado”, afirmó Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, durante una conferencia de prensa realizada en Ginebra.

El pronunciamiento se produjo luego de que fuerzas especiales estadounidenses detuvieran el sábado al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en un operativo que incluyó bombardeos sobre distintos puntos de Caracas.

Ravina Shamdasani ONU

Shamdasani cuestionó los argumentos presentados por Washington para justificar la operación militar. “Ha justificado su intervención alegando el historial de violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno venezolano. Sin embargo, la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos no debe lograrse mediante una intervención militar unilateral que viola el derecho internacional”, sostuvo.

La portavoz recordó además que la oficina de Derechos Humanos de la ONU viene denunciando desde hace más de una década “el continuo deterioro de la situación en Venezuela” y advirtió que la actual escalada militar podría profundizar ese escenario. En ese sentido, señaló que existe preocupación por que “la actual inestabilidad y la mayor militarización del país, como consecuencia de la intervención de Estados Unidos, empeore la situación”.

Desde el plano humanitario, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios alertó que cerca de ocho millones de personas en Venezuela, lo que equivaldría a una cuarta parte de la población, requieren asistencia urgente.

En tanto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) indicó que, hasta el momento, no se detectaron nuevos desplazamientos masivos desde el país. “Seguimos de cerca la situación y los movimientos transfronterizos”, afirmó su portavoz, Eujin Byun, ante los periodistas.

Las agencias del sistema de Naciones Unidas aseguraron que están en condiciones de “apoyar los esfuerzos de ayuda de emergencia y proteger a las personas desplazadas que lo necesiten si fuera necesario”.

Otro pronunciamiento contra Estados Unidos

En paralelo, los gobiernos de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y el Reino Unido difundieron este martes una declaración conjunta en la que respaldaron a Dinamarca frente a las afirmaciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre Groenlandia y reclamaron el respeto a la Carta de las Naciones Unidas.

DONALD TRUMP AFIRMÓ QUE EE.UU. "NECESITA" GROENLANDIA
DONALD TRUMP AFIRMÓ QUE EE.UU. "NECESITA" GROENLANDIA

“Corresponde a Dinamarca y a Groenlandia [un territorio autónomo que forma parte de Dinamarca] y solo a ellos decidir sobre las cuestiones que les conciernen”, expresaron los mandatarios europeos. En el texto también remarcaron que el reino danés integra la Alianza Atlántica, al igual que Estados Unidos, y que ambos países mantienen además un acuerdo bilateral de defensa.

