Del caos en Caracas al saludo de Milei, así fueron las primeras horas tras la ofensiva de Washington

La noticia que recorre el mundo es la intervención militar directa de un tercer país sobre Venezuela. Con un valor mucho más importante -por sus consecuencias y repercusiones- porque se trata nada menos de un ataque ordenado por Donald Trump, el presidente de Estados Unidos.
Trump también informó que tanto Nicolás Maduro como su esposa fueron capturados y sacados del país. Allí, la situación es un caos en este momento. La vicepresidenta bolivariana, Delcy Rodríguez, declaró que ella está a cargo del mando en Venezuela, rechazó el ataque y exigió una prueba de vida sobre Nicolás Maduro y su mujer.
Esta sola declaración de la número dos del régimen -junto a Diosdado Cabello- significa la aceptación de lo dicho por Donald Trump. Luego de la revolución bolivariana que llevó al poder a Hugo Chávez, se abre un panorama muy complejo para el régimen. Chávez asumió la presidencia del país para instalar la autodenominada "revolución bolivariana para el socialismo del siglo XXI". El expresidente enfermó de cáncer y murió en 2013. El poder lo heredó de manera transitoria Nicolás Maduro, pero lo confirmó en unas elecciones celebradas ese mismo año.
Desde entonces, se presentó en varios comicios -todos con persecución a candidatos opositores- y así se mantuvo en el poder. Pero el 28 de julio de 2024, hizo su peor jugada. Desconoció el resultado electoral que lo daba como derrotado ante Edmundo González Urrutia, de la oposición unificada, conducida por María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la paz a fines de 2025.
Que Maduro desconociera su derrota y se perpetuara en el poder lo aisló mundialmente aún más de lo que ya estaba. Con Trump en el poder, su caída se transformó en un objetivo declarado.
Trump anunció primero sanciones económicas. Luego, atacó en el mar a embarcaciones que consideró de narcos venezolanos. Siguió con la captura de petroleros de ese país. Al mismo tiempo, elevó a 50 millones de dólares una recompensa por Maduro, a quien acusó de narcotraficante y responsable del Cartel de los soles. Su último paso fue la autorización de ataques en el propio territorio venezolano.
El de esta madrugada fue el más grave. No solo por los bombardeos sobre la capital de Venezuela. Especialmente porque capturó a Maduro y se lo llevó del país, como el propio Trump informó por las redes sociales.
La reacción del presidente Javier Milei
El presidente argentino fue el primero de los líderes de la región en saludar la acción desde los Estados Unidos.
"La Libertad avanza. Viva la libertad carajo", escribió Trump brevemente, reposteando la noticia del ataque a Venezuela y la caída del dictador Maduro.
La decisión de Trump se da en un momento en que la región sudamericana está profundamente dividida en términos ideológicos, lo que no permite saber exactamente cómo reaccionara todo el bloque de 10 países, aunque parece difícil una unidad frente a la agresión a Venezuela.
Lo que sí es cierto, en este momento, es lo más importante: el poder de Nicolás Maduro ha terminado en Venezuela. ¿Sucederá lo mismo con el resto del gobierno bolivariano?