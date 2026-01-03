Del caos en Caracas al saludo de Milei, así fueron las primeras horas tras la ofensiva de Washington

Desde entonces, se presentó en varios comicios -todos con persecución a candidatos opositores- y así se mantuvo en el poder. Pero el 28 de julio de 2024, hizo su peor jugada. Desconoció el resultado electoral que lo daba como derrotado ante Edmundo González Urrutia, de la oposición unificada, conducida por María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la paz a fines de 2025.

Que Maduro desconociera su derrota y se perpetuara en el poder lo aisló mundialmente aún más de lo que ya estaba. Con Trump en el poder, su caída se transformó en un objetivo declarado.

Trump anunció primero sanciones económicas. Luego, atacó en el mar a embarcaciones que consideró de narcos venezolanos. Siguió con la captura de petroleros de ese país. Al mismo tiempo, elevó a 50 millones de dólares una recompensa por Maduro, a quien acusó de narcotraficante y responsable del Cartel de los soles. Su último paso fue la autorización de ataques en el propio territorio venezolano.

El de esta madrugada fue el más grave. No solo por los bombardeos sobre la capital de Venezuela. Especialmente porque capturó a Maduro y se lo llevó del país, como el propio Trump informó por las redes sociales.

La reacción del presidente Javier Milei

El presidente argentino fue el primero de los líderes de la región en saludar la acción desde los Estados Unidos.

milei por Venezuela

"La Libertad avanza. Viva la libertad carajo", escribió Trump brevemente, reposteando la noticia del ataque a Venezuela y la caída del dictador Maduro.

La decisión de Trump se da en un momento en que la región sudamericana está profundamente dividida en términos ideológicos, lo que no permite saber exactamente cómo reaccionara todo el bloque de 10 países, aunque parece difícil una unidad frente a la agresión a Venezuela.

Lo que sí es cierto, en este momento, es lo más importante: el poder de Nicolás Maduro ha terminado en Venezuela. ¿Sucederá lo mismo con el resto del gobierno bolivariano?