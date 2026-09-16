Conmoción y muerte: un helicóptero de noticias cayó mientras cubría otro accidente fatal

Quiénes murieron en el accidente del helicóptero

Un helicóptero de noticias cayó mientras cubría otro accidente fatal. (Foto: Reuters)

Con el paso de las horas comenzaron a conocerse más detalles sobre las víctimas. Reuters informó que entre los tres fallecidos se encontraban un periodista, el piloto del helicóptero y una persona que estaba en tierra.

El capitán del Departamento de Bomberos de Los Ángeles Branden Silverman confirmó que una de las víctimas estaba en el estacionamiento cuando ocurrió el accidente.

NBC4 y Telemundo 52 emitieron un comunicado conjunto en el que confirmaron que la aeronave realizaba tareas para las señales.

“Estamos profundamente entristecidos de compartir que un helicóptero que proporcionaba cobertura aérea de noticias para NBC4 y Telemundo 52 estuvo involucrado en un accidente fatal en Los Ángeles”, señalaron las cadenas, que además expresaron sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de las víctimas.

El dramático momento en vivo en NBC4

Un helicóptero de noticias cayó mientras cubría otro accidente fatal. (Foto: Reuters)

Uno de los momentos más impactantes ocurrió durante la cobertura televisiva. La presentadora Colleen Williams se mostró visiblemente afectada al comunicar que la señal había perdido contacto con el equipo que se encontraba trabajando en el aire.

“Hemos perdido el contacto con nuestra gente”, expresó al aire antes de conocerse la confirmación sobre el accidente.

El helicóptero se encontraba en la zona porque horas antes se había producido otro grave siniestro vial en Chatsworth, que había movilizado a numerosos equipos de emergencia y medios de comunicación.

El helicóptero cubría otro accidente fatal

Un helicóptero de noticias cayó mientras cubría otro accidente fatal. (Foto: Reuters)

La tragedia aérea ocurrió cerca del lugar donde, aproximadamente dos horas antes, un colectivo de Los Angeles Metro había chocado contra otro vehículo.

El primer llamado por ese episodio se produjo a las 17.03 en Nordhoff Street, en Chatsworth. Según el balance oficial inicial del Departamento de Bomberos, dos personas murieron y otras seis debieron ser trasladadas a hospitales.

El accidente había generado un importante operativo de rescate y motivó la llegada de equipos periodísticos, incluidos helicópteros de distintos canales que comenzaron a sobrevolar el área.

Fue durante esa cobertura cuando ocurrió el segundo desastre.

“Un día muy trágico en Los Ángeles”

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se trasladó al lugar y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas de ambos episodios.

Las autoridades remarcaron que todavía es demasiado pronto para determinar qué ocurrió con la aeronave y pidieron evitar especulaciones hasta que avancen los peritajes federales.

La NTSB será la encargada de liderar la investigación, mientras que la FAA también participará de las actuaciones para establecer la secuencia previa al impacto.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se trasladó al lugar y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas de ambos episodios.

Las autoridades remarcaron que todavía es demasiado pronto para determinar qué ocurrió con la aeronave y pidieron evitar especulaciones hasta que avancen los peritajes federales.

La NTSB será la encargada de liderar la investigación, mientras que la FAA también participará de las actuaciones para establecer la secuencia previa al impacto.