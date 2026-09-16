Allanaron a Facundo Moyano por los encuentros con Candela Arizaga y su detención es inminente

La situación adquiere especial relevancia debido a las condiciones que, según se informó, fueron establecidas para que Moyano recuperara su libertad. Entre ellas se encuentra una restricción de acercamiento respecto de Arizaga y la obligación de mantener informado a la Justicia sobre eventuales cambios de domicilio. De comprobarse que Moyano habría incumplido esas condiciones, la situación podría derivar en nuevas medidas judiciales. Por el momento, la investigación busca determinar qué ocurrió y si existen elementos que permitan acreditar los supuestos encuentros.

"Todo este escándalo estalla por una tercera en discordia. Hay una mujer que estuvo en el mismo departamento y que cuando ve que Candela postea una foto y reconoce el espejo, la puerta, la grifería, el dispenser de jabón, lo reconoce, dice: 'Esto yo ya lo vi. ¿Y qué hace esta acá si él no puede estar en contacto con ella? Y me dijo que no la ve'. Conclusión, la foto de Candela en el apart se filtra porque hay una tercera en discordia. Hay una mujer enojada con que Moyano y Candela se vean y esto lo puede volver a la cárcel a Moyano", sostuvo Calabró al reconstruir cómo habría comenzado a circular la información sobre el supuesto encuentro.

La información más reciente aportada durante el programa apunta a que la Fiscalía ya estaría trabajando sobre estos presuntos encuentros. Según las fuentes mencionadas en el programa, durante la última semana se habrían detectado al menos cuatro situaciones en las que Moyano y Arizaga podrían haber coincidido.

Cuál es la millonaria cifra que Facundo Moyano le habría ofrecido a Candela Arizaga tras el escándalo

Hace poco más de un mes, Facundo Moyano quedó envuelto en un fuerte escándalo cuando su pareja, Candela Arizaga, fue vista corriendo de madrugada por las calles de Belgrano en un estado de conmoción.

La situación derivó en la intervención de efectivos policiales que intentaron contener a la joven mientras el dirigente estaba presente. Luego, ella fue trasladada a un hospital para evaluar su estado, y él permaneció varias horas demorado en una comisaría hasta recuperar la libertad.

En paralelo al avance de la causa judicial, Gustavo Méndez aportó un dato explosivo en el streaming de Border Periodismo: reveló cuál habría sido el ofrecimiento económico de Moyano a su novia tras el episodio.

"¿Hubo un acuerdo entre partes extrajudicial entre Facundo Moyano y Candela Arizaga?", lanzó el periodista, antes de añadir: "Habría un acuerdo económico. El padre de Candela Arizaga vive en Villa Constitución, pegado a San Nicolás, Provincia de Santa Fe, y la gente habla en los pueblos, cuentan cosas y por ahí se van de boca".

“Lo que me enteré de una muy buena fuente, cercanísima al padre de Candela, que el hombre trabaja en una metalúrgica importante de la zona, que durante las primeras semanas, un poco por miedo y otro poco tal vez después por este posible acuerdo que habría realizado Facundo Moyano con Candela, no fue a trabajar, se pidió licencia”, relató Méndez.

El periodista profundizó en el dato recibido: “Esta fuente me comentó que el padre de Candela habría contado que su hija realizó un acuerdo económico con el señor Facundo Moyano”, puntualizó.

Finalmente, le lanzó a María Julia Oliván la pregunta clave: “¿Querés saber cuál habría sido la cifra de este posible acuerdo económico entre Facundo Moyano y Candela Arizaga? Es en pesos y son millones: 90 millones de pesos", reveló. “Son 58 mil dólares. Un monoambiente”, reaccionó Oliván ante la cifra que dejó a todos impactados.