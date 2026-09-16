En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Facundo Moyano
justicia
INVESTIGACIÓN JUDICIAL

La Justicia investiga si Facundo Moyano incumplió la perimetral y se encontró con Candela Arizaga

La Justicia porteña analiza imágenes de las cámaras de seguridad de un hotel del centro de Buenos Aires donde el exdiputado y la joven habrían coincidido. Moyano tiene una prohibición de acercamiento de 300 metros y una restricción de contacto mientras avanza la causa.

La Justicia porteña analiza imágenes de las cámaras de seguridad de un hotel del centro de Buenos Aires donde Moyano y Arizaga habrían coincidido. (Foto: archivo)

La Justicia porteña analiza imágenes de las cámaras de seguridad de un hotel del centro de Buenos Aires donde Moyano y Arizaga habrían coincidido. (Foto: archivo)

La Justicia porteña analiza si Facundo Moyano incumplió la prohibición de acercamiento que pesa sobre él al encontrarse con Candela Arizaga en un hotel del centro de la Ciudad de Buenos Aires. La Fiscalía ya retiró las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento para determinar si ambos estuvieron juntos, pese a que el exdiputado tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de la joven y mantener cualquier tipo de contacto.

Leé también Candela Arizaga amplió su declaración en la causa contra Facundo Moyano
Candela Arizaga amplió su declaración en la causa contra Facundo Moyano. (Foto: A24.com)

El episodio es investigado a partir de imágenes que mostrarían a Moyano y Arizaga en el mismo lugar. La medida busca establecer si efectivamente existió el encuentro y bajo qué circunstancias ocurrió.

Facundo Moyano tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de Candela Arizaga y mantener cualquier tipo de contacto. (Foto: archivo)

Facundo Moyano tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de Candela Arizaga y mantener cualquier tipo de contacto. (Foto: archivo)

Qué podría pasar si se confirma el encuentro

Roberto Herrera, abogado de Arizaga, sostuvo que, si se comprueba que Moyano tuvo contacto con la joven, podría abrirse una nueva investigación por desobediencia.

El representante legal también señaló que la Fiscalía podría solicitar la detención del exdiputado en caso de acreditarse el incumplimiento de la medida judicial: “Si Candela vuelve a verlo de nuevo, es una cuestión privada de ella”, agregó Herrera.

La situación deberá ser determinada a partir del análisis de las grabaciones que fueron incorporadas a la investigación.

Cómo comenzó la causa contra Moyano

El expediente se inició el 4 de agosto, después de que se difundieran imágenes de Arizaga mientras corría por la Avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano.

La Policía de la Ciudad intervino en ese momento e interceptó a ambos. A partir de ese procedimiento comenzó una investigación en la que Moyano quedó imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en un contexto de violencia de género.

El abogado de Arizaga sostuvo que si se comprueba que Moyano tuvo contacto con la joven, podría abrirse una nueva investigación por desobediencia. (Foto: archivo)

El abogado de Arizaga sostuvo que si se comprueba que Moyano tuvo contacto con la joven, podría abrirse una nueva investigación por desobediencia. (Foto: archivo)

Como parte de las medidas cautelares adoptadas durante el proceso, la Fiscalía estableció que el exdiputado debía mantener una distancia mínima de 300 metros respecto de Arizaga y abstenerse de mantener contacto con ella.

La defensa de Moyano solicitó posteriormente que esa restricción fuera levantada. Mientras ese pedido continúa bajo análisis, la Fiscalía mantiene vigentes las medidas y ahora busca determinar si hubo un eventual incumplimiento.

En pocas palabras

  • Justicia porteña investiga: Si Facundo Moyano incumplió la prohibición de acercamiento a Candela Arizaga en un hotel de Buenos Aires.
  • Análisis de cámaras: Se revisan grabaciones de seguridad para determinar si Moyano y Arizaga coincidieron, a pesar de la restricción judicial.
  • Consecuencias: El incumplimiento podría derivar en una nueva causa por desobediencia y posible detención del exdiputado.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Facundo Moyano justicia Investigación
Notas relacionadas
El inesperado giro de Candela Arizaga tras el escándalo con Facundo Moyano: "No se pudo"
Allanaron a Facundo Moyano por los encuentros con Candela Arizaga y su detención es inminente
Las comprometedoras fotos de Facundo Moyano y Candela Arizaga: juntos en un hotel

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar