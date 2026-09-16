La Justicia investiga si Facundo Moyano incumplió la perimetral y se encontró con Candela Arizaga

La situación deberá ser determinada a partir del análisis de las grabaciones que fueron incorporadas a la investigación.

Cómo comenzó la causa contra Moyano

El expediente se inició el 4 de agosto, después de que se difundieran imágenes de Arizaga mientras corría por la Avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano.

La Policía de la Ciudad intervino en ese momento e interceptó a ambos. A partir de ese procedimiento comenzó una investigación en la que Moyano quedó imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en un contexto de violencia de género.

El abogado de Arizaga sostuvo que si se comprueba que Moyano tuvo contacto con la joven, podría abrirse una nueva investigación por desobediencia. (Foto: archivo)

Como parte de las medidas cautelares adoptadas durante el proceso, la Fiscalía estableció que el exdiputado debía mantener una distancia mínima de 300 metros respecto de Arizaga y abstenerse de mantener contacto con ella.

La defensa de Moyano solicitó posteriormente que esa restricción fuera levantada. Mientras ese pedido continúa bajo análisis, la Fiscalía mantiene vigentes las medidas y ahora busca determinar si hubo un eventual incumplimiento.