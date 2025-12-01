Devastadoras imágenes: más de 1.000 muertos por las inundaciones en Tailandia, Indonesia y Sri Lanka
Las lluvias que se repiten cada año en la temporada de los monzones llegaron con inusual potencia y violencia. Las inundaciones arrasaron con varias localidades y dejaron un panorama de desastre en tres países del sudeste asiático.
La lluvia, en la época de los monzones, deja un saldo devastador en el sudeste asiático. (Foto: A24.com)
El desastre afecta a tres países del sudeste asiático. Las fuertes lluvias causaron enormes inundaciones, alimentadas, además, por el desborde de los ríos que colapsaron ciudades y arrasaron construcciones en pequeños poblados. Las recientes lluvias torrenciales, monzones intensos y un ciclón han desatado deslizamientos de tierra con un dejando trágico saldo.
En Indonesia, especialmente en la isla de Sumatra, las autoridades informan al menos 502 muertos y más de 500 personas desaparecidas. Seiscientas mil familias han sido desplazadas y muchas zonas permanecen incomunicadas, con devastación de viviendas e infraestructura.
El impacto es especialmente severo en las provincias de North Sumatra, West Sumatra y Aceh.
Embed
En Sri Lanka, el paso del ciclón -que azotó la isla con lluvias intensas y deslizamientos- provocó al menos 340 víctimas mortales y decenas de desaparecidos. Cerca de 148.000 personas fueron evacuadas y viven en albergues provisionales.
Gran parte del impacto se concentró en la zona montañosa central del país, donde el terreno y las lluvias agravaron la tragedia.
En Tailandia, sobre todo en su región sur, el desastre también dejó un saldo grave: al menos 176 muertos. Más de 3,8 millones de personas se vieron afectadas, con amplias zonas bajo agua, cortes de servicios básicos y destrucción de viviendas. Las autoridades tailandesas reconocieron deficiencias en la prevención y respuesta ante la emergencia.
El escenario general -más de mil muertos entre los tres países, cientos de desaparecidos, millones de desplazados y una destrucción material masiva- confirma la magnitud de la catástrofe.
Los gobiernos nacionales han declarado estados de emergencia, desplegado fuerzas militares y equipos de rescate. También se activaron sistemas de ayuda internacional para atender a los damnificados.
Este desastre pone en evidencia no solo la fragilidad de las comunidades ante eventos climáticos extremos, sino también la urgencia de prepararse ante lo que podría multiplicarse como consecuencia del cambio climático.
Devastación y muertes por el monzón en el sudeste asiático
Los equipos de rescate del oeste de Indonesia luchaban por despejar las carreteras cortadas por los corrimientos de tierra y las inundaciones provocadas por el ciclón, mientras la mejora del tiempo revelaba la magnitud de una catástrofe que ha matado a 1.000 personas en el sudeste asiático.
Indonesia, Malasia y Tailandia han sufrido una devastación a gran escala tras la formación de una inusual tormenta tropical en el estrecho de Malaca que ha provocado lluvias torrenciales y ráfagas de viento durante una semana. Todos esos factores sumados han dificultado los esfuerzos por llegar a las personas atrapadas por los corrimientos de tierra y las crecidas de las aguas.
Al menos 176 personas murieron en Tailandia. Mientras que en Indonesia el número de víctimas ascendió el lunes a 502, con 508 desaparecidos, según cifras oficiales. En Sri Lanka, el número de muertos llegó a 340. La cantidad de víctimas fatales puede aumentar en los tres países por el gran número de personas desaparecidas. Se teme que estén entre los escombros o que hayan sido arrastradas por las corrientes de los ríos fuera de curso.
En la ciudad de Palembayan, en Sumatra Occidental, Indonesia, cientos de personas limpiaban el barro, los árboles y los escombros de las carreteras bajo el sol y un cielo azul despejado, mientras algunos residentes intentaban salvar objetos de valor, como documentos y motocicletas, de sus casas dañadas.
Hombres vestidos con trajes de camuflaje rebuscaban entre montones de postes destrozados, hormigón y chapas metálicas mientras camionetas repletas de gente circulaban en busca de familiares desaparecidos y repartían agua a la gente, algunos caminando con el barro hasta las rodillas.
Mensaje de los gobiernos: "Resiliencia y solidaridad"
Los esfuerzos de recuperación del Gobierno incluyen el restablecimiento de carreteras, puentes y servicios de telecomunicaciones. Más de 28.000 viviendas han resultado dañadas en Indonesia y 1,4 millones de personas afectadas, según la agencia de catástrofes.
El presidente indonesio, Prabowo Subianto, visitó el lunes las tres provincias afectadas y elogió a los residentes por su espíritu ante lo que calificó de catástrofe.
"Hay carreteras que siguen cortadas, pero estamos haciendo todo lo posible para superar las dificultades", dijo en Sumatra del Norte. "Afrontamos este desastre con resiliencia y solidaridad. Nuestra nación es fuerte ahora mismo, capaz de superar esto", agregó.
La devastación en los tres países se produce tras meses de climatología adversa y mortal en el sudeste asiático, entre ellos los tifones que han azotado Filipinas y Vietnam y causado frecuentes y prolongadas inundaciones en otros lugares.