Devastadoras imágenes: más de 1.000 muertos por las inundaciones en Tailandia, Indonesia y Sri Lanka

inundaciones 4 (Foto: Reuters)

Gran parte del impacto se concentró en la zona montañosa central del país, donde el terreno y las lluvias agravaron la tragedia.

inundaciones 5 (Foto: Reuters)

En Tailandia, sobre todo en su región sur, el desastre también dejó un saldo grave: al menos 176 muertos. Más de 3,8 millones de personas se vieron afectadas, con amplias zonas bajo agua, cortes de servicios básicos y destrucción de viviendas. Las autoridades tailandesas reconocieron deficiencias en la prevención y respuesta ante la emergencia.

sudeste asiatico 1 (Foto: Reuters)

El escenario general -más de mil muertos entre los tres países, cientos de desaparecidos, millones de desplazados y una destrucción material masiva- confirma la magnitud de la catástrofe.

Los gobiernos nacionales han declarado estados de emergencia, desplegado fuerzas militares y equipos de rescate. También se activaron sistemas de ayuda internacional para atender a los damnificados.

sudeste asiatico 2 (Foto: Reuters)

Este desastre pone en evidencia no solo la fragilidad de las comunidades ante eventos climáticos extremos, sino también la urgencia de prepararse ante lo que podría multiplicarse como consecuencia del cambio climático.

Devastación y muertes por el monzón en el sudeste asiático

Los equipos de rescate del oeste de Indonesia luchaban por despejar las carreteras cortadas por los corrimientos de tierra y las inundaciones provocadas por el ciclón, mientras la mejora del tiempo revelaba la magnitud de una catástrofe que ha matado a 1.000 personas en el sudeste asiático.

inundaciones 16

Indonesia, Malasia y Tailandia han sufrido una devastación a gran escala tras la formación de una inusual tormenta tropical en el estrecho de Malaca que ha provocado lluvias torrenciales y ráfagas de viento durante una semana. Todos esos factores sumados han dificultado los esfuerzos por llegar a las personas atrapadas por los corrimientos de tierra y las crecidas de las aguas.

inundaciones 17 (Foto: Reuters)

Al menos 176 personas murieron en Tailandia. Mientras que en Indonesia el número de víctimas ascendió el lunes a 502, con 508 desaparecidos, según cifras oficiales. En Sri Lanka, el número de muertos llegó a 340. La cantidad de víctimas fatales puede aumentar en los tres países por el gran número de personas desaparecidas. Se teme que estén entre los escombros o que hayan sido arrastradas por las corrientes de los ríos fuera de curso.

En la ciudad de Palembayan, en Sumatra Occidental, Indonesia, cientos de personas limpiaban el barro, los árboles y los escombros de las carreteras bajo el sol y un cielo azul despejado, mientras algunos residentes intentaban salvar objetos de valor, como documentos y motocicletas, de sus casas dañadas.

inundaciones 2 (Foto: Reuters)

Hombres vestidos con trajes de camuflaje rebuscaban entre montones de postes destrozados, hormigón y chapas metálicas mientras camionetas repletas de gente circulaban en busca de familiares desaparecidos y repartían agua a la gente, algunos caminando con el barro hasta las rodillas.

inundaciones 14 (Foto: Reuters)

Mensaje de los gobiernos: "Resiliencia y solidaridad"

Los esfuerzos de recuperación del Gobierno incluyen el restablecimiento de carreteras, puentes y servicios de telecomunicaciones. Más de 28.000 viviendas han resultado dañadas en Indonesia y 1,4 millones de personas afectadas, según la agencia de catástrofes.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, visitó el lunes las tres provincias afectadas y elogió a los residentes por su espíritu ante lo que calificó de catástrofe.

inundaciones 13 (Foto: Reuters)

"Hay carreteras que siguen cortadas, pero estamos haciendo todo lo posible para superar las dificultades", dijo en Sumatra del Norte. "Afrontamos este desastre con resiliencia y solidaridad. Nuestra nación es fuerte ahora mismo, capaz de superar esto", agregó.

inundaciones 10 (Foto: Reuters)

La devastación en los tres países se produce tras meses de climatología adversa y mortal en el sudeste asiático, entre ellos los tifones que han azotado Filipinas y Vietnam y causado frecuentes y prolongadas inundaciones en otros lugares.