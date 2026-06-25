Dolor en el fútbol venezolano por la muerte de una jugadora tras el terremoto

Una búsqueda que continúa

En medio de las tareas de búsqueda y rescate que se desarrollan en las zonas más afectadas por los terremotos, la FVF también informó que varios futbolistas que habían sido reportados como desaparecidos fueron hallados con vida.

Sin embargo, la preocupación persiste por la situación de Yimvert Berroterán, integrante de la selección venezolana Sub-20, quien continúa desaparecido.

La búsqueda de Berroterán

Berroterán, de 18 años, es considerado una de las principales promesas del fútbol juvenil venezolano. El mediocampista integra los procesos formativos de las selecciones nacionales y se destacó en las categorías juveniles por su despliegue, capacidad técnica y regularidad en las convocatorias.

Con la camiseta de la selección Sub-17 disputó 17 partidos y marcó tres goles, consolidándose como una de las piezas habituales dentro de la estructura de La Vinotinto.

A nivel de clubes pertenece a UCV FC, donde comenzó a transitar sus primeros pasos en el fútbol profesional. Durante la presente temporada había participado en tres encuentros oficiales y acumulaba 32 minutos en cancha.