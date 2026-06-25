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Dolor en el fútbol venezolano por la muerte de una jugadora tras el terremoto

Yordelis Pereira, jugadora de Academia Puerto Cabello, falleció luego de permanecer internada por las heridas sufridas durante los sismos. Mientras continúan las tareas de rescate, una promesa de la selección Sub-20 sigue desaparecida.

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Yordelis Pereira

Yordelis Pereira, jugadora de Academia Puerto Cabello, falleció luego de permanecer internada por las heridas sufridas durante los sismos. (Foto: X @LigaFUTVEFem)

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó la muerte de Yordelis Pereira, futbolista de Academia Puerto Cabello Femenino, como consecuencia de los terremotos que sacudieron la costa norte del país y provocaron al menos 188 muertes, más de mil heridos y severos daños materiales.

Leé también La angustia de la familia de Germán Giuliani, el último argentino detenido en Venezuela: "No sabemos nada"
, los allegados de Germán Giuliani denunciaron que viven una situación de desamparo absoluto. (Foto: redes sociales).

La deportista permanecía internada en el Hospital Prince Lara, en Puerto Cabello, donde finalmente falleció a raíz de las lesiones sufridas durante la catástrofe.

La noticia fue comunicada por la federación a través de sus redes sociales mediante un mensaje de condolencias dirigido a familiares, amigos y compañeros de equipo.

“Con profundo dolor, nos unimos al duelo que embarga al fútbol venezolano por la inesperada partida de Yordelis Pereira. Su pasión por el fútbol permanecerá viva en la memoria de todos los que compartieron cancha con ella. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de equipo. Descansa en paz”, expresó la entidad.

Una búsqueda que continúa

En medio de las tareas de búsqueda y rescate que se desarrollan en las zonas más afectadas por los terremotos, la FVF también informó que varios futbolistas que habían sido reportados como desaparecidos fueron hallados con vida.

Sin embargo, la preocupación persiste por la situación de Yimvert Berroterán, integrante de la selección venezolana Sub-20, quien continúa desaparecido.

La búsqueda de Berroterán

Berroterán, de 18 años, es considerado una de las principales promesas del fútbol juvenil venezolano. El mediocampista integra los procesos formativos de las selecciones nacionales y se destacó en las categorías juveniles por su despliegue, capacidad técnica y regularidad en las convocatorias.

Con la camiseta de la selección Sub-17 disputó 17 partidos y marcó tres goles, consolidándose como una de las piezas habituales dentro de la estructura de La Vinotinto.

A nivel de clubes pertenece a UCV FC, donde comenzó a transitar sus primeros pasos en el fútbol profesional. Durante la presente temporada había participado en tres encuentros oficiales y acumulaba 32 minutos en cancha.

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