Revelaron cuánto dinero le reclama Florencia Peña a Nico Occhiato tras el escándalo en Luzu TV

Así, el reclamo económico de Peña se convirtió en un nuevo capítulo dentro de la polémica que comenzó con la falsa noticia sobre Jorge Messi y que aún mantiene en tensión la relación con Occhiato y el futuro de su vínculo contractual.

Cuál fue el sorpresivo gesto de Florencia Peña con Nico Occhiato tras el escándalo de Luzu

El episodio que protagonizó Florencia Peña en Luzu, al anunciar erróneamente la muerte del padre de Lionel Messi, desató un escándalo inmediato. La reacción de Nico Occhiato no se hizo esperar: decidió levantar El show del verano y aplicar medidas internas.

Ese mismo día, el conductor difundió un comunicado oficial en el que informó la desvinculación de quienes estuvieron involucrados en el error y confirmó que Peña había optado por dar un paso al costado.

Mientras tanto, en redes sociales se detectó un detalle llamativo que podría dar pistas sobre cómo quedó el vínculo entre ambos, justo cuando se define la situación contractual tras el abrupto final del ciclo.

Florencia Peña sigue a unas 700 cuentas en Instagram, pero entre ellas no aparecen ni Nico Occhiato ni Luzu, pese a que aún mantiene en su perfil la referencia a su rol como conductora del programa de streaming.

En contraste, Occhiato todavía conserva a Peña entre sus seguidos en la plataforma, un gesto que algunos interpretan como una señal virtual en medio de la tensión y las negociaciones pendientes.

Lo cierto es que no está claro si la actriz nunca los tuvo en su lista o si decidió dejar de seguirlos después del episodio que generó la polémica.

En paralelo, Marley se refirió al tema en un mensaje enviado a Ángel de Brito: adelantó que la próxima semana se reunirá con Occhiato en Miami por el programa y aseguró que con Flor mantiene diálogo y buena relación, desmintiendo rumores de distanciamiento.