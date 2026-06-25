Argentina enviará ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos que dejaron al menos 188 muertos

A través de sus redes sociales, Ravier informó que el presidente Javier Milei dispuso el envío de asistencia para colaborar con las tareas de emergencia. (Foto: archivo)

Qué ayuda enviará Argentina

Según detalló el futuro vocero presidencial, el operativo incluirá personal sanitario, recursos logísticos, equipamiento especializado y brigadas de rescate. Entre los recursos que pondrá a disposición Argentina figuran médicos emergentólogos con equipamiento completo, medicamentos, ambulancias, enfermeros y auxiliares.

Además, se enviarán un avión Embraer con capacidad para 40 pasajeros, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas para el traslado de personal y materiales.

Entre los recursos que pondrá a disposición Argentina figuran médicos emergentólogos con equipamiento completo, medicamentos, ambulancias, enfermeros y auxiliares. (Foto: Reuters)

La asistencia también contempla dos plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino, especialistas en estructuras colapsadas, drones con sus respectivos operadores y cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR).

De acuerdo con el detalle difundido por Ravier, esos equipos cuentan con capacidad para intervenir en estructuras derrumbadas, inundaciones e incendios, y tendrán apoyo de personal militar especializado en catástrofes junto con perros de rescate pertenecientes a la Armada Argentina y al Ejército.

El cargamento incluirá además 134 carpas, 48 kits de cocina, colchones, camillas y equipos de aire acondicionado para atender las necesidades más urgentes de los damnificados.

Por su parte, el Ministerio de Defensa informó que las Fuerzas Armadas argentinas "se preparan para participar de las tareas de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria" en Venezuela.

A través de su cuenta de X, la cartera señaló que la Armada Argentina tiene previsto desplegar desde este viernes personal especializado, binomios perro-guía y una brigada de rescate para colaborar en la localización de sobrevivientes y brindar apoyo en las áreas más afectadas por la emergencia.

Desde el Ministerio destacaron que los equipos cuentan con capacidad para operar a grandes distancias y actuar en escenarios complejos. Además, remarcaron que efectivos militares y perros de búsqueda ya se encuentran en condiciones de ser movilizados para acompañar al pueblo venezolano en las tareas de asistencia y recuperación tras la catástrofe.

Coordinación y apoyo a los afectados

El funcionario señaló que las distintas áreas involucradas continuarán coordinando recursos y capacidades para garantizar una respuesta rápida en las zonas afectadas.

"Las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz", indicó.

Finalmente, transmitió un mensaje de acompañamiento a la población venezolana. "En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población".

El anuncio se produjo en la antesala de la asunción formal de Ravier como vocero presidencial, cargo desde el cual comenzará a comunicar las decisiones y acciones oficiales del Gobierno nacional.