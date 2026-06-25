El duro dato que complica a Nick Sicaro y explicaría su separación de Daniela Celis: "Él es medio..."

“Nadie del entorno de Daniela lo quiere, ni Juli Poggio ni Nacho, porque además sienten que la utilizó para el repechaje de Gran Hermano”, sostuvo Riva Roy, al asegurar que la relación entre Nick y las personas más cercanas a Celis siempre estuvo marcada por la desconfianza.

Para reforzar esa versión, el periodista recordó un episodio que, de acuerdo con su relato, habría ocurrido durante la entrega de los premios Martín Fierro. Allí, aseguró que Nick buscó sacar provecho de la popularidad de Daniela organizando una situación con la prensa: “En el Martín Fierro le dijo a un periodista que le iba a avisar dónde iba a estar en unos días con Daniela para que los embosque y les saque una foto”.

Cómo reaccionó Daniela Celis

Tras escuchar las versiones que se difundieron al aire, Daniela no ocultó su desconcierto y aseguró que jamás había tenido conocimiento de esos presuntos episodios. “Posta que lo que viví con él estos dos meses me lo creí, al menos lo que él me decía y me daba a entender”, expresó.

A continuación, la ex Gran Hermano reveló cuál había sido el pacto que ambos habían establecido al comenzar la relación y sostuvo que siempre creyó que se estaba respetando. “Él me prometió una exclusividad mutua. Yo la respeté y pensé que él también. Me estoy enterando de que no. Él me decía que me quería conocer de verdad, me hablaba todos los días y cuando salía a bailar me escribía cuando llegaba y cuando se acostaba ”.

Además, dejó en claro que nunca sospechó de ese tipo de conductas mientras estuvieron juntos. “En el tiempo que estuvo conmigo jamás me contó que se fue a un after”, remarcó.

Por último, cerró con una frase que resumió cómo tomó toda la situación: “Igual habla más de él que de mí ”.