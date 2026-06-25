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El duro dato que complica a Nick Sicaro y explicaría su separación de Daniela Celis: "Él es medio..."

Aunque en un primer momento trascendió que la separación de Daniela Celis y Nick Sicaro se había dado en buenos términos, con el correr de las horas comenzaron a surgir versiones que ponen en duda ese escenario y muestran un panorama muy diferente.

25 jun 2026, 22:42
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Si bien cuando anunciaron su separación expresaron que se había dado en buenos términos, en las últimas horas surgió una nueva versión que sacudió el panorama. Según trascendió, Nick Sicaro habría mantenido varias infidelidades durante la relación con Daniela Celis, aunque esos episodios no habrían sido el detonante de la ruptura.

La información fue dada a conocer por Santiago Riva Roy en Bondi Live, donde sostuvo que las supuestas deslealtades eran conocidas por personas cercanas al entorno de la expareja. De acuerdo con su relato, la ex Gran Hermano habría recibido advertencias mientras seguía en pareja, pero no les dio crédito.

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Ella fue alertada por gente de su entorno que le decía ‘no te conviene’, ‘no te suma’, ‘mirá que él es medio piratón’, pero ¿viste que no hay peor ciego que el que no quiere ver? Ella no quería ver y no quería creer”, señaló Riva Roy.

A continuación, el panelista compartió una versión que, según afirmó, recibió de una fuente cercana que lo comprometería. De acuerdo con esa información, Nick habría protagonizado varios episodios de infidelidad a lo largo de la relación, incluso uno de ellos con una joven identificada como "la señorita M": “Él tuvo muchas infidelidades. Una reciente fue con la señorita M, hubo fueguitos, afters. Nick le fue infiel muchas veces, hacía after con muchas pibas, es muy gato ”.

Nadie del entorno de Daniela lo quiere, ni Juli Poggio ni Nacho, porque además sienten que la utilizó para el repechaje de Gran Hermano”, sostuvo Riva Roy, al asegurar que la relación entre Nick y las personas más cercanas a Celis siempre estuvo marcada por la desconfianza.

Para reforzar esa versión, el periodista recordó un episodio que, de acuerdo con su relato, habría ocurrido durante la entrega de los premios Martín Fierro. Allí, aseguró que Nick buscó sacar provecho de la popularidad de Daniela organizando una situación con la prensa: “En el Martín Fierro le dijo a un periodista que le iba a avisar dónde iba a estar en unos días con Daniela para que los embosque y les saque una foto”.

Cómo reaccionó Daniela Celis

Tras escuchar las versiones que se difundieron al aire, Daniela no ocultó su desconcierto y aseguró que jamás había tenido conocimiento de esos presuntos episodios. Posta que lo que viví con él estos dos meses me lo creí, al menos lo que él me decía y me daba a entender, expresó.

A continuación, la ex Gran Hermano reveló cuál había sido el pacto que ambos habían establecido al comenzar la relación y sostuvo que siempre creyó que se estaba respetando. “Él me prometió una exclusividad mutua. Yo la respeté y pensé que él también. Me estoy enterando de que no. Él me decía que me quería conocer de verdad, me hablaba todos los días y cuando salía a bailar me escribía cuando llegaba y cuando se acostaba ”.

Además, dejó en claro que nunca sospechó de ese tipo de conductas mientras estuvieron juntos. “En el tiempo que estuvo conmigo jamás me contó que se fue a un after”, remarcó.

Por último, cerró con una frase que resumió cómo tomó toda la situación: “Igual habla más de él que de mí ”.

     

 

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