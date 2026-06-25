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La pregunta de Santiago del Moro a Zilli en Gran Hermano que muchos interpretaron como un palito para Andrea del Boca

Después del accidente de Yanina Zilli en Gran Hermano, una pregunta de Santiago del Moro llamó la atención y generó múltiples interpretaciones.

25 jun 2026, 22:58
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zilli, del moro y del boca
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El fuerte accidente que protagonizó Yanina Zilli en Gran Hermano Generación Dorada mantuvo en vilo tanto a sus compañeros como a los televidentes. Luego de la impactante caída que sufrió mientras corría hacia el teléfono de la casa, Santiago del Moro ingresó este jueves virtualmente para conocer cómo se encontraba y hablar sobre el dramático momento que vivió.

Apenas comenzó la conversación, el conductor no ocultó la preocupación que sintió al verla desplomarse en plena carrera. "Primero quiero hablar con Zilli. Zilli, me asustaste mucho, nos asustamos todos mucho. Explicame qué hacías corriendo al teléfono con esos tacazos así, solamente vos", le dijo Del Moro.

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Con humor, Yanina intentó explicar qué la llevó a correr de esa manera y reconoció que no midió el riesgo. "Qué hacía yo a los 60 años corriendo, porque justo salía del dormitorio, era la primera y arranqué con todo, pero era una sandalia que no tenía ni talonera. Pero yo estoy loca, es una inconsciencia, me olvido de que tengo 60 con esas sandalias", le contó Zilli.

La participante también aprovechó el momento para agradecer el apoyo que recibió de sus compañeros apenas ocurrió el accidente y destacó el cariño con el que la acompañaron durante las horas posteriores.

Más adelante, el conductor quiso saber si, después del golpe, había evaluado abandonar el reality, en una pregunta que muchos interpretaron como una referencia a la salida de Andrea del Boca tras su caída. "¿Pensaste en algún momento en abandonar?", le dijo el conductor.

Lejos de mostrarse derrotada, Yanina reveló que atravesó un momento de dudas durante la noche, aunque rápidamente encontró fuerzas para seguir adelante y continuar en competencia hasta que el público decida su destino. "Anoche cuando estaba sola dije: 'Por algo me pasan estas cosas'. No se lo dije a nadie. Y después dije: 'No, ya está, me tengo que poner bien'. Hace cuatro meses que estoy acá peleándola, luchándola, aislada. Y dije: 'No, estoy en la recta final, si me tengo que ir será en el momento que me saque la gente'. Pensé que era una señal, me estoy pasando ya de vueltas acá", expresó mientras se tocaba la cabeza.

Cómo fue la caída en vivo de Yanina Zilli en Gran Hermano

La noche del miércoles en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó un instante de tensión dentro de la casa. En plena transmisión en vivo, una de las participantes sufrió una caída que encendió la preocupación de todos.

Aunque los accidentes no son ajenos al reality, esta vez el impacto fue mayor porque ocurrió frente a las cámaras justo en el momento en que sonaba el teléfono dorado.

La carrera por atenderlo primero terminó en un episodio inesperado: Yanina Zilli se desplomó en el pasillo mientras intentaba llegar al aparato.

De inmediato, sus compañeros reaccionaron y se acercaron para asistirla. Entre quienes la rodeaban se escucharon advertencias para evitar movimientos bruscos. “Tranquila”, “No muevas el brazo”, le repetían mientras intentaban contenerla. Afectada, Yanina expresó su malestar: “Me siento mal”.

Minutos después, Santiago del Moro intervino para llevar calma a los televidentes y aclaró que aún no había precisiones sobre lo ocurrido. “Bueno, tuvo un golpe no sabemos qué pasó, obviamente no fue adrede”, señaló.

El conductor también informó que el equipo médico del programa actuó de inmediato para evaluar a la participante y determinar la magnitud de la lesión.

     

 

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