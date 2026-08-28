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La angustia de una personal trainer argentina que lleva un mes detenida en Estados Unidos

Ernestina Pavlovsky fue arrestada en el aeropuerto de Miami cuando volvía a su casa en Aspen, donde vive desde hace 13 años. Actualmente permanece alojada en un centro de detención de Texas.

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Ernestina Pavlovsky vive en Aspen dese hace 13 años. (Foto: Instagram/@ernestinamishenkapavlovsky)
Ernestina Pavlovsky vive en Aspen dese hace 13 años. (Foto: Instagram/@ernestinamishenkapavlovsky)

Ernestina “Tina” Pavlovsky, una argentina de 33 años que vive desde hace 13 años en Estados Unidos, lleva casi un mes detenida por un caso migratorio. La joven fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Miami y actualmente permanece alojada en un centro de detención de Texas.

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Pavlovsky fue detenida el 1° de agosto, cuando se disponía a regresar a su casa en Aspen, Colorado, después de visitar a familiares en Florida. Según relató su pareja, el estadounidense Cody Kosinski, al medio Aspen Daily News, agentes vestidos de civil la rodearon cuando se encontraba en la puerta de embarque y posteriormente la pusieron bajo custodia.

A partir de ese momento comenzó un recorrido por diferentes instalaciones migratorias. Primero fue trasladada al centro de procesamiento de ICE en Miramar, Florida; después, al Centro de Transición de Broward; y finalmente fue enviada al Centro de Procesamiento Core Civic Laredo, en Texas.

Allí permanece a la espera de una audiencia judicial prevista para el próximo 1° de septiembre, que será clave para determinar cómo continuará su situación migratoria en Estados Unidos.

Ernestina Pavlovsky junto a su novio Cody Kosinski y su perro. (Foto: gentileza Aspen Daily News).

Ernestina Pavlovsky junto a su novio Cody Kosinski y su perro. (Foto: gentileza Aspen Daily News).

Quién es Ernestina “Tina” Pavlovsky, la argentina detenida por ICE

Pavlovsky tiene 33 años y reside en Estados Unidos desde hace 13. Hasta su detención vivía en Aspen junto a Kosinski, con quien planeaba casarse. Trabaja como personal trainer y es aficionada al esquí y al snowboard. También disfruta del cine y comparte su vida con su perro Moksha.

Sus amigos y allegados iniciaron una fuerte campaña para acompañarla mientras permanece detenida. “Tiene un magnetismo especial. Es como el sol. Entra en un sitio y todo se ilumina”, aseguró su amiga Mariah Lee.

Kosinski también describió a su prometida como una persona “brillante y acogedora” y destacó su personalidad. “Es muy amable y generosa. Es amigable con todo el mundo que conoce y tiene una risa que alegra a cualquiera”, sostuvo.

Por qué ICE detuvo a la argentina en el aeropuerto de Miami

La situación está relacionada con el estatus migratorio de Pavlovsky en Estados Unidos. La argentina había ingresado originalmente al país con una visa de turista y posteriormente se casó con un ciudadano estadounidense. Sin embargo, después de cinco años de matrimonio, la pareja se divorció y su proceso para regularizar la residencia quedó inconcluso.

De acuerdo con sus allegados, Pavlovsky no tiene antecedentes penales y nunca intentó ocultarse de las autoridades mientras aguardaba una resolución sobre su situación migratoria. Incluso llevaba años sin viajar a la Argentina por temor a que, si abandonaba Estados Unidos, después no pudiera volver a ingresar.

Ernestina Pavlovsky es personal trainer en Aspen. (Foto: Instagram/@ernestinamishenkapavlovsky)

Ernestina Pavlovsky es personal trainer en Aspen. (Foto: Instagram/@ernestinamishenkapavlovsky)

Tras su detención, un juez rechazó la posibilidad de concederle la libertad bajo fianza al considerar que no tenía vínculos suficientes con Estados Unidos y que existía riesgo de fuga. La decisión provocó preocupación entre familiares y amigos, especialmente porque Pavlovsky llevaba más de una década viviendo en el país.

La campaña para ayudar a Tina Pavlovsky tras su detención

El caso generó una fuerte movilización entre los habitantes de Aspen y las personas cercanas a la argentina. Sus allegados organizaron una campaña en GoFundMe para afrontar los gastos derivados de su defensa legal y consiguieron reunir cerca de USD 50.000.

El objetivo es contar con los recursos necesarios para afrontar el proceso migratorio y conseguir que Pavlovsky pueda recuperar su libertad. Antes de la detención, Tina y Kosinski tenían previsto casarse y comenzar formalmente un nuevo trámite para regularizar su situación en Estados Unidos.

La audiencia que podría definir el futuro de Ernestina Pavlovsky en Estados Unidos

Por el momento, la argentina continúa detenida en el centro de procesamiento ubicado en Laredo, Texas, mientras espera una instancia judicial decisiva.

La audiencia está prevista para el 1° de septiembre y podría definir los próximos pasos de su caso migratorio y su permanencia en Estados Unidos.

Mientras tanto, su pareja, sus amigos y buena parte de la comunidad de Aspen continúan reclamando por su situación y reuniendo fondos para sostener su defensa legal, después de una detención que cambió por completo los planes que Pavlovsky tenía para su futuro.

En pocas palabras

  • Detenida en Miami: Ernestina Pavlovsky, personal trainer argentina, fue arrestada en el aeropuerto de Miami por un caso migratorio y se encuentra en Texas.
  • Situación migratoria: Su detención se relaciona con un proceso de regularización inconcluso tras un divorcio, a pesar de vivir en EE. UU. hace 13 años.
  • Apoyo comunitario: Amigos y pareja lanzaron una campaña para recaudar fondos y afrontar los gastos legales de su defensa.
Resumen generado por Thinkindot AI
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