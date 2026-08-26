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Estados Unidos suspende las citas para visas de inmigrantes y prepara nuevos controles

El Departamento de Estado frenó los turnos en embajadas y consulados de todo el mundo mientras capacita al personal para reforzar los criterios de evaluación de los solicitantes.

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La administración de Donald Trump suspendió las citas para solicitar visas de inmigrantes en todas las embajadas y consulados de Estados Unidos. (Foto: Reuters)

La administración de Donald Trump suspendió las citas para solicitar visas de inmigrantes en todas las embajadas y consulados de Estados Unidos. (Foto: Reuters)

La administración de Donald Trump suspendió las citas para solicitar visas de inmigrantes en todas las embajadas y consulados de Estados Unidos, en el marco de una nueva etapa de endurecimiento de la política migratoria. La decisión está vinculada con un programa de capacitación global para el personal consular, que busca reforzar los controles sobre quienes pretenden ingresar al país.

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Un portavoz del Departamento de Estado confirmó la medida y explicó que la formación apunta a fortalecer los criterios utilizados para identificar a los solicitantes que podrían depender de prestaciones públicas en Estados Unidos. El organismo no precisó cuánto tiempo durará la capacitación ni detalló su alcance, aunque señaló que busca que las solicitudes sean analizadas "de manera exhaustiva y coherente".

La decisión está vinculada con un programa de capacitación global para el personal consular, que busca reforzar los controles sobre quienes pretenden ingresar al país. (Foto: Embajada Estados Unidos)

La decisión está vinculada con un programa de capacitación global para el personal consular, que busca reforzar los controles sobre quienes pretenden ingresar al país. (Foto: Embajada Estados Unidos)

Reprograman entrevistas y refuerzan los controles migratorios

La suspensión de los turnos ya había sido anticipada a partir de comunicaciones recibidas por algunos solicitantes de visas de inmigrante. En esos mensajes se les informó que sus entrevistas serían reprogramadas y que las nuevas fechas serán notificadas posteriormente.

La decisión se produce durante el segundo mandato de Trump, que profundizó las medidas destinadas a reforzar el control migratorio y las deportaciones. En los últimos meses, el Gobierno estadounidense avanzó con la revocación de visas y permisos de residencia y rechazó solicitudes por distintos motivos.

La decisión se produce durante el segundo mandato de Trump, que profundizó las medidas destinadas a reforzar el control migratorio y las deportaciones. (Foto: Reuters)

La decisión se produce durante el segundo mandato de Trump, que profundizó las medidas destinadas a reforzar el control migratorio y las deportaciones. (Foto: Reuters)

El Gobierno también revocará visas de solicitantes de asilo

El Departamento de Estado anunció además que revocará visas de negocios y turismo de numerosos extranjeros que solicitaron asilo en Estados Unidos.

“Estamos tomando medidas enérgicas contra el fraude y el abuso en nuestro sistemas de visas”, expresó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, a través de su cuenta de X.

“Si alguien miente a un oficial consultar sobre su verdadera intención, eso es fraude y motivo de revocación”, agregó Pigott.

Por su parte, la Casa Blanca afirmó en una publicación en la misma red social que "hasta 200.000 visas" podrían quedar alcanzadas por la medida y sostuvo que se trataría de la "mayor revocación masiva de visas de la historia".

Nuevas restricciones para quienes buscan migrar legalmente

Las medidas del Gobierno estadounidense también alcanzan a quienes intentan ingresar al país por vías legales. Aunque Trump centró parte de su campaña presidencial de 2024 en la promesa de frenar la inmigración ilegal, su administración incorporó restricciones para otros mecanismos de ingreso.

Entre las medidas adoptadas se encuentra el aumento de las tasas correspondientes a determinados visados de trabajo, una decisión que dificulta el acceso incluso para quienes cumplen con los requisitos formales.

En pocas palabras

  • Estados Unidos: El Departamento de Estado suspendió las citas para visas de inmigrantes a nivel global.
  • Capacitación consular: El personal recibe formación para reforzar los controles y criterios de evaluación de solicitantes.
  • Revocación de visas: Se prevé la anulación de hasta 200.000 visas por fraude o mentiras en las solicitudes de asilo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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