Estados Unidos suspende las citas para visas de inmigrantes y prepara nuevos controles

La decisión se produce durante el segundo mandato de Trump, que profundizó las medidas destinadas a reforzar el control migratorio y las deportaciones. (Foto: Reuters)

El Gobierno también revocará visas de solicitantes de asilo

El Departamento de Estado anunció además que revocará visas de negocios y turismo de numerosos extranjeros que solicitaron asilo en Estados Unidos.

“Estamos tomando medidas enérgicas contra el fraude y el abuso en nuestro sistemas de visas”, expresó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, a través de su cuenta de X.

“Si alguien miente a un oficial consultar sobre su verdadera intención, eso es fraude y motivo de revocación”, agregó Pigott.

Por su parte, la Casa Blanca afirmó en una publicación en la misma red social que "hasta 200.000 visas" podrían quedar alcanzadas por la medida y sostuvo que se trataría de la "mayor revocación masiva de visas de la historia".

Nuevas restricciones para quienes buscan migrar legalmente

Las medidas del Gobierno estadounidense también alcanzan a quienes intentan ingresar al país por vías legales. Aunque Trump centró parte de su campaña presidencial de 2024 en la promesa de frenar la inmigración ilegal, su administración incorporó restricciones para otros mecanismos de ingreso.

Entre las medidas adoptadas se encuentra el aumento de las tasas correspondientes a determinados visados de trabajo, una decisión que dificulta el acceso incluso para quienes cumplen con los requisitos formales.