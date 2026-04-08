Donald Trump avaló los ataques de Israel en Líbano y dijo que no forman parte del alto el fuego con Irán
El Presidente norteamericano respaldó las acciones de su par Benjamin Netanyahu. “Ellos no estaban incluidos en el acuerdo” dijo el mandatario estadounidense sobre los bombardeos sobre Beirut.
Donald Trump avaló los ataques de Israel en Líbano y dijo que no forman parte del alto el fuego con Irán.
El presidente de Estados Unidos,Donald Trump,afirmó que los ataques de Israel contra Hizbulá en el Líbano no forman parte del alto el fuego alcanzado con Irán. Según explicó, se trata de una “escaramuza” independiente del acuerdo firmado con Teherán y coincidió con el líder iraní Benjamin Netanyahu.
Las declaraciones se dieron en medio de una fuerte escalada en la región, marcada por bombardeos masivos sobre Beirut y tensiones en torno al estrecho de Ormuz.
En una entrevista con la radio PBS, Trump aseguró que los ataques israelíes contra Hizbulá no violan la tregua de 14 días acordada con Irán. “Ellos no estaban incluidos en el acuerdo. Es una escaramuza aparte”, sostuvo el mandatario, al justificar la continuidad de las operaciones militares en territorio libanés.
Según indicó, la exclusión de Hizbulá del pacto fue deliberada y responde al rol del grupo en el conflicto regional. Las declaraciones se produjeron luego de que el Ejército israelí lanzara más de 100 bombardeos en apenas diez minutos sobre distintos puntos del Líbano, en lo que se convirtió en una de las ofensivas más intensas desde el inicio de la guerra.
Los ataques generaron pánico entre la población civil y reavivaron la tensión en la región, a pesar de la pausa acordada entre Washington y Teherán. Estados Unidos e Irán habían acordado una tregua de 14 días con el objetivo de abrir una instancia de negociación que permita poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero.
El acuerdo incluye como condición la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio global de petróleo. Sin embargo, en respuesta a los ataques en el Líbano, Teherán anunció la interrupción del tránsito de buques petroleros por esa vía, lo que vuelve a poner en riesgo el equilibrio alcanzado.
Según trascendió, el gobierno iraní condiciona su participación en las próximas negociaciones con Estados Unidos —previstas en Islamabad— a que el alto el fuego también se extienda al territorio libanés.
La situación suma incertidumbre a un escenario ya complejo, donde confluyen múltiples frentes de conflicto y actores regionales con intereses cruzados.
Escalada regional y tensión internacional
El conflicto en Medio Oriente entra así en una nueva fase de inestabilidad, con un alto el fuego parcial que no logra contener todos los focos de violencia.
Mientras Estados Unidos busca avanzar en una salida diplomática con Irán, los ataques en el Líbano y la reacción de Teherán amenazan con dinamitar cualquier intento de desescalada en el corto plazo.