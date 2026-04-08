Donald Trump avaló los ataques de Israel en Líbano y dijo que no forman parte del alto el fuego con Irán. 

AP25286404627209 El Presidente norteamericano respaldó las acciones de su par Benjamin Netanyahu.

Los ataques generaron pánico entre la población civil y reavivaron la tensión en la región, a pesar de la pausa acordada entre Washington y Teherán. Estados Unidos e Irán habían acordado una tregua de 14 días con el objetivo de abrir una instancia de negociación que permita poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero.

El acuerdo incluye como condición la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio global de petróleo. Sin embargo, en respuesta a los ataques en el Líbano, Teherán anunció la interrupción del tránsito de buques petroleros por esa vía, lo que vuelve a poner en riesgo el equilibrio alcanzado.

Embed IRÁN ATACÓ A ISRAEL TRAS LA TREGUA



Bombardeos del ala dura del régimen.



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Irán presiona para incluir a Líbano en la tregua

Según trascendió, el gobierno iraní condiciona su participación en las próximas negociaciones con Estados Unidos —previstas en Islamabad— a que el alto el fuego también se extienda al territorio libanés.

La situación suma incertidumbre a un escenario ya complejo, donde confluyen múltiples frentes de conflicto y actores regionales con intereses cruzados.

Escalada regional y tensión internacional

El conflicto en Medio Oriente entra así en una nueva fase de inestabilidad, con un alto el fuego parcial que no logra contener todos los focos de violencia.

Mientras Estados Unidos busca avanzar en una salida diplomática con Irán, los ataques en el Líbano y la reacción de Teherán amenazan con dinamitar cualquier intento de desescalada en el corto plazo.