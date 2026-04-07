Estados Unidos descartó usar armas nucleares pese a la escalada con Irán y el ultimátum de Donald Trump. 

Frente a la ola de especulaciones, la Casa Blanca salió a desmentir categóricamente que esté en análisis el uso de armas nucleares. A través de sus canales oficiales, el equipo de comunicación del gobierno calificó como “infundadas” las interpretaciones que vinculaban las declaraciones de Vance con una amenaza nuclear.

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“Literalmente, nada de lo que ha dicho aquí el vicepresidente JD Vance ‘insinúa’ tal cosa”, señalaron desde la cuenta oficial. El pronunciamiento se produjo luego de que sectores vinculados a la oposición demócrata amplificaran la hipótesis de un posible ataque atómico, en medio del vencimiento del ultimátum.

Ataques en Irán y presión internacional

El cruce de declaraciones ocurre en simultáneo con una serie de ataques coordinados sobre infraestructura clave en Irán, que incrementaron la tensión en la región.

Según reportes oficiales y medios locales:

Un puente ferroviario en Kashan fue destruido, con víctimas fatales.

En Qom, proyectiles dañaron líneas de comunicación estratégicas.

En Azerbaiyán Oriental, un ataque aéreo bloqueó una autopista clave hacia Teherán.

Desde el régimen iraní reconocieron que estos hechos afectaron la operatividad y la movilidad en distintas zonas del país.

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El ultimátum por el estrecho de Ormuz

En este contexto, Trump elevó la presión sobre Teherán con un reclamo central: la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio global de petróleo.

El presidente estadounidense calificó el momento como “uno de los más importantes de la historia mundial” y responsabilizó al régimen iraní por décadas de “extorsión, corrupción y muerte”.

Además, sugirió la posibilidad de un “cambio total de régimen” en Irán, planteando que un nuevo escenario político podría derivar en “algo revolucionariamente maravilloso”.

17751098253817 Las protestas contra el ultimátum de Trump (Foto: AP)

Qué puede pasar en las próximas horas

Aunque la Casa Blanca intentó desactivar los rumores sobre una escalada nuclear, el conflicto sigue en un punto crítico. La administración de Donald Trump mantiene la presión diplomática y no descarta nuevas medidas si Irán no cede en sus posiciones.

Con el plazo del ultimátum en curso y la tensión en aumento, el escenario internacional permanece en máxima alerta ante posibles definiciones que podrían impactar a escala global.