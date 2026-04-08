Trump vs. Irán: quién fue el verdadero ganador con el alto al fuego en la guerra de Medio Oriente

Ahora comienza lo importante. Son catorce días de negociación. Este viernes sería el primer contacto personal entre ambos países. Como siempre, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el yerno de Trump, Jared Kushner. Por Irán, es una incógnita. Pero cuando sepamos quienes van, será un buen momento para conocer las "autoridades confiables" de las que suele hablar Donald Trump.

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