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Trump vs. Irán: quién fue el verdadero ganador con el alto al fuego en la guerra de Medio Oriente

A 90 minutos de que se cumpliera el plazo del ultimátum, el presidente Trump anunció la decisión de un alto el fuego por 15 días. Washington y Teherán mostraron ese acuerdo como un triunfo propio. La discusión sobre el control y circulación por el estrecho de Ormuz sigue siendo la clave.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
El acuerdo entre Iran y Estados Unidos. ¿Triunfo o derrota para Donald Trump? (Foto: A24)

El acuerdo entre Iran y Estados Unidos. ¿Triunfo o derrota para Donald Trump? (Foto: A24)
Leé también La importante revelación que hizo Trump a horas de que venza el ultimátum dado a Irán
Trump mira su reloj, como controlando cuanto falta para que se cumpla el plazo de su ultimátum. (Foto: Reuters)

Al mismo tiempo, el canciller iraní dijo en un comunicado que con el acuerdo alcanzado, "por un período de dos semanas, el pasaje seguro a través del estrecho de Ormuz será posible vía la coordinación de las Fuerzas Armadas Iraníes y la consideración de limitaciones técnicas".

Es decir, para Trump el estrecho se abrirá otra vez al paso del 20% del petróleo que circula por el mar a diario. En cambio, para Irán, sólo será posible la navegación con la "supervisión" de ese país. Entonces, ¿quién resultó ganador del acuerdo anunciado entre ambos países?

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Los tuits, cruzados de Estados Unidos e Irán sobre el anuncio del alto el fuego por 14 días y sus alcances inmediatos. (Foto: A24com)

Los tuits, cruzados de Estados Unidos e Irán sobre el anuncio del alto el fuego por 14 días y sus alcances inmediatos. (Foto: A24com)

La Casa Blanca no ha especificado hasta el momento los 10 puntos entregados por Irán a 90 minutos de vencerse el ultimátum. Pero desde Teherán dicen que entre los puntos que figuran hay uno que habla de la "supuesta ventaja o situación de poder" en beneficio de Teherán.

Ahora comienza lo importante. Son catorce días de negociación. Este viernes sería el primer contacto personal entre ambos países. Como siempre, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el yerno de Trump, Jared Kushner. Por Irán, es una incógnita. Pero cuando sepamos quienes van, será un buen momento para conocer las "autoridades confiables" de las que suele hablar Donald Trump.

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