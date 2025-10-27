Donald Trump y Scott Bessent felicitaron a Javier Milei por la victoria de LLA: sus mensajes

Trump y Bessent pueden anotarse como grandes ganadores - desde el exterior - del resultado electoral en la Argentina.

Un triunfo apalancado por los dólares del norte

La intervención de la Casa Blanca - vía el Tesoro de Estados Unidos - tuvo un papel clave para el peor momento del gobierno argentino. Desde la derrota del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, hubo una seguidilla de caídas importantes en el Congreso de la Nación y para peor, el dólar se descontroló y comenzó a crecer. A tal punto, que el mayorista, el dólar "guía", superó varias veces el techo de la banda cambiaria.

En ese momento, Scott Bessent, funcionario muy importante en el equipo de Trump, salió a respaldar de manera decisiva a la macroeconomía argentina. Con el "swap" de 20.000 millones para apuntalar reservas, pero la clave estuvo en otro lado. El Tesoro de Estados Unidos se convirtió en el principal operador en el mercado cambiario de nuestro país. Su poder de fuego inagotable, disciplinó al dólar en los días previos a las elecciones. No hay un cálculo exacto de los cientos de millones de dólares colocados en nuestro mercado, per finalmente, el dólar mayorista volvió a ubicarse por debajo del techo de la banda. Desafío superado.

En ese contexto cambiario, el Gobierno afrontó las elecciones y logró un triunfo inesperado por su magnitud. El país se pintó de violeta. Incluso en la provincia de Buenos Aires, en la que había perdido por 14 puntos, apenas 49 días antes. Tal vez por eso, el segundo mensaje de Trump, estuvo cargado de ironía en la política interna argentina.

Un mensaje de la Casa Blanca para Grabois

El dirigente social y activo kirchnerista provocó una hecatombe en la lista libertaria de candidatos a diputados en Buenos Aires. Denunció contactos y recibo de dinero del diputado José Luis Espert de manos de un empresario al que se lo vincula con el narcotráfico. Juan Grabois, hizo que el escándalo bajara a Espert de su candidatura (número 1 en la lista) y de la presidencia de la comisión de presupuesto en la cámara de Diputados. Y el nombre y la cara de Espert, por una decisión de la justicia electoral, quedaron en las boletas únicas en la elección de este domingo.

Pese a ello, La Libertad Avanza, con Santilli por Espert, se impuso por medio punto en Buenos Aires. Seguramente, con todos estos antecedentes, el presidente Donald Trump publicó un segundo mensaje sobre las elecciones. En realidad, retuiteó otro mensaje que aludía a Grabois.

Pocos minutos después, Trump reposteó una publicación realizada por Eric Daugherty, subdirector de noticias de un medio estadounidense llamado Florida’s Voice, que también se refiere a las elecciones de Argentina y menciona a Juan Grabois con ironía.

Trump sobre Grabois El mensaje retuiteado de Trump de un posteo irónico destinado a Juan Grabois. (Foto: Cuenta de X)

“El candidato peronista de izquierda argentino, Juan Grabois, acaba de afirmar que las elecciones argentinas de hoy fueron “duras” porque el jefe de campaña del partido de Javier Milei es el presidente Donald Trump.¡Según informes, el partido de Milei está teniendo un excelente desempeño!“, escribió Eric Daugherty, subdirector de noticias de un medio estadounidense llamado Florida’s Voice, <l que Donald Trump decidió retuitear.

La marea violeta del mapa argentino llegó hasta Estados Unidos. O tal vez, el verde del dólar, que llegó a tiempo, contribuyó al histórico resultado del domingo.