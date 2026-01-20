Milei dará este miércoles su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos

La agenda del presidente argentino en Davos también incluye su participación en la ceremonia de firma del Consejo de Paz, un organismo impulsado por Trump que se concretará este jueves.

La agenda de este miércoles

06:05 hs argentina - Breve saludo del Presidente Milei al Presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin

06:15 hs argentina - Participación del señor Presidente de la Nación en el “Country Strategy Dialogue on Argentina”

07:30 hs argentina - Encuentro del Presidente Milei con CEO’s de Bancos Globales

11:30 hs argentina - Saludo del Presidente Milei al señor Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, D. Børge Brende

11:45 hs argentina - Intervención del Presidente de la Nación en el Foro Económico Mundial

El cambio de Trump en el tablero global

La edición 2026 del Foro Económico Mundial se desarrolla en un escenario internacional atravesado por tensiones y redefiniciones profundas, marcadas por las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orientadas a reordenar el tablero global. Al presidente argentino le tocará hablar después del discurso de Trump, programado para las 14.30 (hora local), lo que equivale a las 10.30 de Argentina.

El encuentro tiene lugar en un contexto de revisión de reglas comerciales, cuestionamientos a los organismos multilaterales y un reacomodamiento de alianzas que genera inquietud entre los principales actores internacionales.

En ese contexto, la agenda impulsada por Trump incluye desde el distanciamiento de la ONU hasta la amenaza de anexión de Groenlandia y la propuesta de crear un Consejo de la Paz alternativo, movimientos que despiertan preocupación y expectativa en igual medida.

“El diálogo no es un lujo en tiempos de incertidumbre, es una necesidad urgente”, sostuvo Børge Brende, presidente y CEO del Foro Económico Mundial, al inaugurar el encuentro. Según remarcó, se trata de una de las ediciones “más trascendentales” del evento, en medio de una transformación geoeconómica y tecnológica de alcance global.

El discurso de Milei en 2025

El presidente Javier Milei viene de dar un discurso en su participación del año pasado en el Foro Económico Internacional de Davos, con fuertes críticas al Estado, a la ideología que denominó "wokismo", a la ideología de género y al concepto de Justicia Social.

"El wokismo es un plan sistemático del Estado para justificar el aumento del Gasto público. Si queremos iniciar una era de oro tenemos que iniciar una reducción drástica del Estado y de los organismos internacionales, para liberar al pagador de impuestos", dijo en esa oportunidad, donde defendió su gestión.

"No me siento solo. El mundo ha abrazado a la Argentina que se convirtió en un ejemplo fiscal y en una nueva forma de hacer política diciendo la verdad. Durante este año encontré compañeros y se ha formado una alianza internacional entre todas las naciones que quieren ser libres y bregan por las ideas de la libertad. Se empieza a vislumbrar una esperanza", reivindicó.

En esa línea planteó que "nuestra responsabilidad histórica es desmantelar el edificio del wokismo enfermizo. Hasta que no hayamos logrado reconstruir nuestra catedral histórica, no podremos bajar los brazos". "Foros como este han sido promotores de la agenda del wokismo que tanto daño le ha hecho a occidente", cruzó.

"Reemplazaron libertad por liberación, usando el poder coercitivo del Estado para redistribuir la riqueza creada por el capitalismo. Su justificación fue la siniestra y aberrante idea de la justicia social, complementada por el entramado teórico marxistas cuyo fin era liberar al individuo de sus necesidades", acusó el mandatario, en un discurso que luego tuvo repercusión internacional.