Donald Trump evalúa incluir a María Corina Machado en el futuro de Venezuela
La declaración se dio en una rueda de prensa por el primer aniversario de su regreso al poder en Washington. En tanto, familiares de presos políticos denuncian que 200 personas están en “desaparición forzada”.
Donald Trump y María Corina Machado se reunieron el jueves pasado en la Casa Blanca (Foto: Reuters)
El presidente de Estados Unidos,Donald Trump, afirmó este martes que está evaluando “involucrar” de algún modo a la líder opositora venezolana María Corina Machado en el futuro político de Venezuela, tras reunirse con ella la semana pasada en la Casa Blanca. La declaración se dio en una rueda de prensa por el primer aniversario de su regreso al poder en Washington, marcando un giro significativo en su postura hacia la dirigente opositora.
Trump describió a Machado como “una mujer increíblemente amable” y valoró el gesto simbólico de que ella le haya entregado la medalla de su Premio Nobel de la Paz durante el encuentro. “Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo”, señaló el mandatario en comentarios que resaltan el interés de Washington en el papel de la oposición venezolana.
Las afirmaciones de Trump se producen en medio de un contexto político inédito: el pasado 3 de enero, fuerzas estadounidenses capturaron al expresidente venezolano Nicolás Maduro, lo que llevó a su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico y alteró profundamente la situación en Caracas.
Tras ese operativo, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela, con reconocimiento parcial por parte de Estados Unidos y una relación que el presidente Trump definió como “muy buena” con el nuevo Gobierno venezolano.
Posible rol de Machado y la política estadounidense
Aunque Trump ha dejado abierta la posibilidad de incluir a Machado en futuros procesos políticos, no detalló qué tipo de rol podría tener ni bajo qué condiciones. Hasta ahora, la Casa Blanca había mantenido a Machado al margen del proceso de transición venezolano, alegando que no contaba con el apoyo interno necesario para liderar el país.
El anuncio ocurre en un momento en que Estados Unidos mantiene fuertes intereses en la apertura económica de Venezuela, incluida la reactivación del sector petrolero y las posibles inversiones extranjeras masivas, según el propio Trump. El mandatario destacó además la intención de atraer compañías internacionales al desarrollo energético del país, aludiendo a las vastas reservas de crudo venezolanas.
Contexto político y resistencia interna
La posible inclusión de Machado en futuros planes de Washington se da en medio de fuertes tensiones internas en Venezuela. Sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos han denunciado casos de detenidos políticos y “desaparición forzada”, mientras familiares exigen fe de vida para decenas de personas aún sin información oficial sobre su paradero.
Además, la administración interina de Delcy Rodríguez enfrenta críticas dentro del país por la lentitud en el proceso de excarcelaciones, a pesar de haber anunciado liberaciones bajo presión internacional.