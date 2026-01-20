Donald Trump evalúa incluir a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

trump-corina-machado-nobel Donald Trump sobre María Corina Machado: "Quizá podemos involucrarla".

Posible rol de Machado y la política estadounidense

Aunque Trump ha dejado abierta la posibilidad de incluir a Machado en futuros procesos políticos, no detalló qué tipo de rol podría tener ni bajo qué condiciones. Hasta ahora, la Casa Blanca había mantenido a Machado al margen del proceso de transición venezolano, alegando que no contaba con el apoyo interno necesario para liderar el país.

El anuncio ocurre en un momento en que Estados Unidos mantiene fuertes intereses en la apertura económica de Venezuela, incluida la reactivación del sector petrolero y las posibles inversiones extranjeras masivas, según el propio Trump. El mandatario destacó además la intención de atraer compañías internacionales al desarrollo energético del país, aludiendo a las vastas reservas de crudo venezolanas.

NNJD4TZJCFDNJAHO7C7RYK76DA El mandatario estadounidense subrayó el cambio en la relación con Caracas tras el derrocamiento de Maduro y el nombramiento de Delcy Rodríguez.

Contexto político y resistencia interna

La posible inclusión de Machado en futuros planes de Washington se da en medio de fuertes tensiones internas en Venezuela. Sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos han denunciado casos de detenidos políticos y “desaparición forzada”, mientras familiares exigen fe de vida para decenas de personas aún sin información oficial sobre su paradero.

Además, la administración interina de Delcy Rodríguez enfrenta críticas dentro del país por la lentitud en el proceso de excarcelaciones, a pesar de haber anunciado liberaciones bajo presión internacional.