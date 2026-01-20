Nancy Pazos fulminó a Diego Brancatelli y le recordó su infidelidad a Cecilia Insinga: "Cada uno..."

"Me encanta que esté, es divertido. Se mete con mis cosas, no tengo drama", concluyó.

Qué dijo Diego Brancatelli de Nancy Pazos

Diego Brancatelli fue consultado por la ausencia de Nancy Pazos en A la Barbarossa (Telefe) y la decisión de no ser parte del ciclo mientras Robertito Funes lo conduzca en las próximas dos semanas.

“Me encanta. No sé si fijo, pero esta es la segunda semana que vengo todas, y ya me confirmaron que las próximas dos semanas vengo todas”, dijo en primera instancia acerca de su presencia en el programa conducido por Georgina Barbarossa. Y sumó: “Georgina entra de vacaciones y las próximas, que está Robertito, estoy yo”.

Conocidos son sus cruces ideológicos con Mariana Brey, con quien comparte panel en Telefe. Sin embargo, desdramatizó la situación y dejó en claro que su objetivo es el debate de ideas y que nada de lo que sucede en ese marco es personal, contrario a lo que pasa con Pazos contra Robertito y la periodista. “Siempre quiero salir de la discusión kirchnerismo–no kirchnerismo, Milei–no Milei, y abordar otros temas. Me gusta, sé que lo puedo hacer. Trato de llevarme bien con todos, de ser buen compañero”, expresó.

“Jamás le voy a faltar el respeto a un compañero y yo, si un compañero tiene que conducir, lo voy a apoyar para que vayan bien las cosas. Yo no lo haría; ella decide eso, tiene un nombre en televisión”, se distanció de Nancy e insinuó que no le pareció acertada la decisión, en medio de las negociaciones por su contrato con el canal de las pelotitas.