Durísima

Nancy Pazos fulminó a Diego Brancatelli y le recordó su infidelidad a Cecilia Insinga: "Cada uno..."

Nancy Pazos fue terminante en una entrevista con SQP al referirse a su compañero de panel, Diego Brancatelli, en medio de las negociaciones por su contrato con Telefe para regresar a A la Barbarossa.

20 ene 2026, 21:33
Nancy Pazos fulminó a Diego Brancatelli y le recordó su infidelidad a Cecilia Insinga: "Cada uno..."

En medio de los rumores sobre una posible salida, Nancy Pazos habló de su ausencia en A la Barbarossa (Telefe), luego de que, tras sus vacaciones, no volviera al programa y comenzaran a circular versiones que indicaban que su lugar podría ser ocupado por Diego Brancatelli, quien además lanzó críticas hacia su compañera.

La comunicadora lleva ya varias semanas fuera del ciclo matutino que conduce Georgina Barbarossa. Si bien su alejamiento inicial se debió a las vacaciones, con el paso del tiempo empezó a llamar la atención que no regresara a la pantalla, aun cuando sí retomó su actividad habitual en Radio 10. Esa situación alimentó las especulaciones sobre los verdaderos motivos de su ausencia y puso en duda su continuidad en el programa, especialmente frente a los comentarios que destacaban la “armonía” actual del panel sin su presencia.

“Brancatelli estaba ya. No me reemplaza a mí”, dijo la periodista cuando fue consultada sobre qué le parecía el ingreso del periodista al panel del ciclo matutino.

En ese contexto, Rodrigo Bar, panelista de SQP (América TV), le comentó que Brancatelli había insinuado que ella era mala compañera por no estar presente cuando Robertito Funes ocupa el rol de conductor. Ante eso, Pazos respondió sin vueltas: Lo puedo criticar por haberle metido los cuernos a la jermu, ¿me entendés? Si hablo en términos profesionales, cada uno pone sus condiciones para trabajar”

"Me encanta que esté, es divertido. Se mete con mis cosas, no tengo drama", concluyó.

Qué dijo Diego Brancatelli de Nancy Pazos

Diego Brancatelli fue consultado por la ausencia de Nancy Pazos en A la Barbarossa (Telefe) y la decisión de no ser parte del ciclo mientras Robertito Funes lo conduzca en las próximas dos semanas.

“Me encanta. No sé si fijo, pero esta es la segunda semana que vengo todas, y ya me confirmaron que las próximas dos semanas vengo todas”, dijo en primera instancia acerca de su presencia en el programa conducido por Georgina Barbarossa. Y sumó: Georgina entra de vacaciones y las próximas, que está Robertito, estoy yo”.

Conocidos son sus cruces ideológicos con Mariana Brey, con quien comparte panel en Telefe. Sin embargo, desdramatizó la situación y dejó en claro que su objetivo es el debate de ideas y que nada de lo que sucede en ese marco es personal, contrario a lo que pasa con Pazos contra Robertito y la periodista. “Siempre quiero salir de la discusión kirchnerismo–no kirchnerismo, Milei–no Milei, y abordar otros temas. Me gusta, sé que lo puedo hacer. Trato de llevarme bien con todos, de ser buen compañero”, expresó.

“Jamás le voy a faltar el respeto a un compañero y yo, si un compañero tiene que conducir, lo voy a apoyar para que vayan bien las cosas. Yo no lo haría; ella decide eso, tiene un nombre en televisión”, se distanció de Nancy e insinuó que no le pareció acertada la decisión, en medio de las negociaciones por su contrato con el canal de las pelotitas.

